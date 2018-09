Mac Miller - bạn trai cũ Ariana Grande đột ngột qua đời ở tuổi 26, nghi vấn do lạm dụng chất kích thích

Mac Miller đã qua đời ở tuổi 26, thông tin được Phòng khám nghiệm pháp y Quận Los Angeles xác nhận với trang USA TODAY. Nam rapper được phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng vào sáng thứ Sáu (7/9).

Mac Miller

"Các nhà chức trách được gọi đến và Miller được xác nhận đã tử vong vào lúc 11h51 sáng", đại diện phòng pháp y cho biết. "Tại thời điểm hiện tại, việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành và nguyên nhân cái chết chưa được xác định". Tuy nhiên theo TMZ, nguyên nhân dường như là do anh dùng chất kích thích quá liều.

Gia đình Miller đã gửi thông cáo xác nhận đến tờ Associated Press về sự ra đi của anh: "Anh ấy đã là một nguồn sáng đối với thế giới này, với gia đình và bạn bè".

Miller đã vật lộn với việc lạm dụng chất kích thích suốt nhiều năm. Nam rapper từng đâm chiếc xe G-Wagon của anh vào cột điện hồi tháng 5, từng bị bắt giữ vì hành vi lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích và gây tai nạn rồi bỏ chạy. Theo cảnh sát, anh bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng sau đó đã đi thú tội.

Trong quá khứ, Mac Miller cũng công khai về việc sử dụng chất kích thích qua việc nhắc đến ma túy và cái chết trong âm nhạc của mình, đặc biệt là trong mixtape “Faces” vào năm 2014.



Mac Miller bên bạn gái cũ Ariana Grande.

Sau lần Miller bị bắt giữ, Ariana Grande đã đăng trên mạng xã hội "Làm ơn hãy tự chăm sóc bản thân", tỏ ý lo lắng về việc bạn trai cũ dùng chất kích thích. Cặp đôi hẹn hò được 2 năm trước khi chia tay vào tháng 5 năm nay.

Sau khi chia tay, nữ ca sĩ cũng nói rõ việc anh lạm dụng chất kích thích đã khiến mối quan hệ 2 năm của họ kết thúc: "Tôi không phải một bảo mẫu, một người mẹ hay người phụ nữ cảm thấy cần làm công việc đó. Tôi đã chăm sóc cho anh ấy, cố gắng hỗ trợ anh ấy cai nghiện, cầu nguyện cho anh ấy lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, và đương nhiên tôi sẽ luôn làm thế. Nhưng hành động bôi bác, đổ lỗi cho phụ nữ vì một người đàn ông thiếu khả năng giữ tỉnh táo là một vấn đề lớn".

Trước khi mất, Miller đã chuẩn bị lưu diễn ở Mỹ sau khi phát hành album mới "Swimming" vào ngày 3/8. Tour diễn đã dự kiến khởi động vào ngày 27/10 ở San Francisco.

Mac Miller nổi tiếng khi phát hành mixtape "Best Day Ever" vào năm 2011, bản single "Donald Trump" trong đó đã xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Miller sau đó góp giọng trong bản hit "The Way" của Ariana Grande hồi năm 2013, kể từ đấy họ bắt đầu quan hệ cộng tác trong công việc. Đến năm 2016, hai ngôi sao có quan hệ tình cảm với nhau. Cùng năm đó, Ariana Grande hợp tác với Miller trong single "My Favorite Part".