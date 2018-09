Mặc áo trong suốt, Kendall Jenner lộ cả nhũ hoa trước hàng trăm con mắt

Đêm 11/9, Kendall Jenner đã thu hút nhiều sự chú ý khi đến tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm sáng lập công ty Longchamp ở Paris. Một lần nữa, ngôi sao "Keeping Up With The Kardashians" lại diện phong cách khoe vòng 1 táo bạo với chiếc váy trong suốt để lộ toàn bộ nhũ hoa, thậm chí không che chắn bằng nội y hay miếng dán ngực trước hàng trăm ống kính và con mắt vây quanh. Trước đây, siêu mẫu đã từng gây xôn xao với nhiều lần khoe nhũ hoa khác tại các sự kiện đông người.

Nhũ hoa của Kendall Jenner lộ ra hoàn toàn vì chiếc áo trong suốt (ảnh đã che mờ).

Cô thậm chí không mặc nội y hay dùng miếng dán che chắn.

Trước đó không lâu, trên talkshow của Jimmy Fallon, chân dài nhà Kardashian cũng đã chia sẻ suy nghĩ của cô về tin cô bạn thân Hailey Baldwin đính hôn với Justin Bieber: "Bất cứ điều gì làm họ hạnh phúc là được. Tôi là bạn với cả hai người họ".