"Ma nữ" xinh đẹp Davika chia sẻ trailer triệu view của Sơn Tùng M-TP trên Instagram, hé lộ kết hợp ekip Hàn Quốc

Tối 7/5, Sơn Tùng M-TP tung trailer chính thức cho MV "Chạy ngay đi", hé lộ xuất hiện của bạn diễn là "ma nữ" đẹp nhất Thái Lan - Mai Davika khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ và hào hứng. Chỉ sau 15 tiếng ra mắt, trailer đã nhanh chóng thu về hơn 1 triệu lượt xem với hơn 77 ngàn lượt yêu thích trên Youtube. Trước đó, teaser trailer "Chạy ngay đi" cũng vượt mốc 4 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt.

Trailer MV "Chạy ngay đi" - Sơn Tùng M-TP

Bên cạnh đó, sáng 8/5, trên trang instagram chính thức của mình, "ma nữ" Davika cũng chia sẻ teaser MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP. Cô chia sẻ: "Get ready for Davika’s latest performance in collaboration with Top Vietnamese Artist and Korean director - production. Coming soon. Stay tuned!" (Tạm dịch: Sẵn sàng cho sự kết hợp của Davika với nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và ekip đạo diễn, nhà sản xuất Hàn Quốc sắp tới trong một sản phẩm âm nhạc. Cùng chờ đợi theo dõi).

Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của fan Việt mà còn cả khán giả xử sở chùa vàng. Đồng thời cũng khiến người hâm mộ càng thêm tò mò không biết nam ca sĩ có dùng sản phẩm lần này để "tấn công" thị trường âm nhạc Thái Lan đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á hay không.

Sơn Tùng M-TP và Davika tình tứ trong teaser MV mới.