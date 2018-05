"Love, Simon": Bởi vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương

Love, Simon (Thương Mến, Simon) là tác phẩm đến từ đạo diễn Greg Berlanti được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của nhà văn Becky Albertalli. Ấm áp và rực rỡ như nắng, bộ phim là lá thư gửi đến tất cả những ai đang lớn và đã lớn nhắn nhủ rằng ai trong chúng ta cũng có quyền được yêu được sống là chính mình.

Trailer của "Love, Simon" (Thương Mến, Simon)

Trong phim, nhân vật chính Simon (Nick Robinson) là một cậu học trò lớn lên trong một gia đình đầy thương yêu, với bố mẹ (vào vai bởi Jennifer Garner và Josh Duhamel) cởi mở và em gái ngoan ngoãn. Cậu có một nhóm bạn thân thiết và thầy cô quan tâm ở trường. Như đoạn đầu của Love, Simon (Thương Mến, Simon) nhấn mạnh, Simon có cuộc sống hoàn toàn "bình thường".

Tưởng như điều đó sẽ khiến cho việc cậu tiết lộ bí mật mình là người đồng tính trở nên dễ dàng hơn. Ấy thế mà mọi thứ bỗng trở nên rối mù, khi Simon trò chuyện qua email với một cậu bạn đồng tính bí ẩn trong trường.

Đó là khi cậu bắt đầu có những rung động tình cảm với Blue và cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu ấy ở mọi anh chàng "khả nghi", từ cậu bồi bàn, người bạn cùng lớp kịch, cậu cầu thủ ngồi dãy bên... để rồi cố gắng che giấu câu chuyện khi bị một người bạn phát hiện ra bí mật này.

"Mình đã chán sợ hãi rồi. Mình chán sống trong một thế giới mà mình không được là chính mình. Mình xứng đáng có được một câu chuyện tình tuyệt vời."

Một thập kỷ trước, người ta có thể tìm đỏ mắt mà không thấy một phim tuổi teen nào ra hồn. Những Say Anything, 10 Things I Hate About You hay The Breakfast Club dường như đã trôi về đâu xa lắm. Thế rồi năm nay, Love, Simon đến như một lời an ủi dịu ngọt của những mộng mơ và ngốc nghếch tuổi học trò dành tặng những ai trót nhung nhớ dòng phim đã từng làm thổn thức khán giả ba thập kỷ về trước. Đặc biệt hơn, Love, Simon còn là món quà dành tặng cho những người đồng tính - dù công khai hay giấu kín - kèm theo rất nhiều yêu thương.

Thành công của Carol, Blue is the Warmest Color, Call Me By Your Name, Moonlight hay God’s Own Country đã biến dòng phim về đồng tính trở nên gần gũi với khán giả hơn, vì thế mặc dù Love, Simon là phim đầu tiên đến từ một studio lớn như 20th Century Fox, nhà làm phim vẫn không cố gắng cách tân nó thành một thứ gì đao to búa lớn.

Họ đã phải giải quyết câu hỏi liệu một cốt truyện như của Thương Mến, Simon có thực sự phù hợp với văn hóa đương đại với khán giả đại chúng bởi trước đó, phim về đề tài LGBT thường chỉ chọn thị trường mang tính hàn lâm và đi theo những hướng khá nặng nề, buồn bã. Thế nhưng Love, Simon lại đối xử với nhân vật chính theo cách mà vô số các phim dị tính trước đó từng làm. Vì thế, đừng hy vọng vào những chi tiết cực đoan, dằn vặt mà hãy chờ đợi để được "chết chìm" trong một câu chuyện đẹp đẽ. Bởi sau cùng thì Simon cũng như tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng yêu và được yêu cơ mà.

"Cái cách mà tôi cảm thấy cậu ấy giống như là nhịp tim - dịu dàng và bền bỉ, ẩn sâu dưới mọi thứ".

Sự thử nghiệm đó đã thành công. Love, Simon dường như đã rũ bỏ được cái mác hàn lâm thường gắn cho phim đồng tính để bước vào hàng ngũ các phim "chính thống" (mainstream). Dựa trên cuốn tiểu thuyết Simon vs the Homo Sapiens' Agenda, Love, Simon vừa có được nét cuốn hút rất "đại chúng" của một câu chuyện học trò điển hình, vừa nổi bật bởi câu chuyện đó xoay quanh một cậu trai gay.

"Con không muốn bố mẹ nghĩ khác đi. Con vẫn là con thôi..."

Love, Simon thành công nhất có lẽ là khắc họa được tâm lý của một thiếu niên đồng tính, băn khoăn với sự khác biệt của mình và lo sợ mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về bản thân nếu công khai giới tính thật. Simon dù sống trong một môi trường như mơ, nhưng sâu trong trái tim vẫn có chỗ cho những cô đơn, mà như mẹ cậu nói "đôi khi con như cố nén hơi thở". Đó là thứ mà cậu không thể sẻ chia với cha mẹ, bạn bè.



Chỉ tới khi tìm được sự đồng cảm trong một tài khoản mang tên Blue, một người cũng trải qua hành trình y hệt cậu, Simon như được giải thoát. Có lẽ bất kỳ ai từng yêu nhau qua mạng đều hiểu được cảm giác đọc từng lời thư, câu chữ mà mường tượng ra người kia trông thế nào, họ đang ở đâu, làm gì. Simon yêu Blue với sự đồng cảm và trân trọng lớn đến mức cậu sẵn sàng làm những điều dại dột chỉ để giữ gìn tình cảm ấy.

Love, Simon có cái rực rỡ của tuổi trẻ trong Perks of Being a Wallflower khi chúng ta theo chân Simon ngụp lặn trong biểu đồ cảm xúc với những rắc rối cả trước và khi cậu công khai giới tính thật. Có một điều mà người xem nhận ra là xuyên suốt bộ phim luôn là một tông màu ấm nóng của tình người: tình bạn, tình thân gia đình, tình thầy trò, tình yêu. Simon có thể cảm thấy cô đơn, nhưng rõ ràng cậu không cô độc.

"Nếu như thế giới chẳng thích bạn thì sao?"

Trong phim, diễn xuất của nam chính Nick Robinson lẫn các diễn viên trẻ như Katherine Langford, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr., Keiynan Lonsdale đều khiến người xem ấn tượng với sự chân thành và ngọt ngào mà họ đem lại, cùng với đó là kinh nghiệm của hai ngôi sao Jennifer Garner và Josh Duhamel. Không chỉ Simon mà dường như bộ phim luôn tìm thấy nét đẹp nào đó trong mỗi nhân vật trong cách họ suy nghĩ, đối xử với nhau.

Dù vậy, cái kết phim với hình ảnh chiếc vòng quay hội chợ lại có đôi chút hình thức khi đặt cược tình yêu dưới con mắt của rất nhiều người, rất nhiều máy quay điện thoại. Khoảnh khắc cao trào của phim không hẳn là một minh chứng cho tình yêu, nó giống như một con dấu chiến thắng sau cuộc đấu tranh của Simon đặt dưới sự quan sát/chứng kiến của rất nhiều người. Thêm vào đó là cuộc sống của nhân vật chính trong Love, Simon cũng quá dễ dàng: một điều mà Call Me By Your Name từng bị phàn nàn.



Ấm áp và tươi sáng, Love, Simon đặc biệt ở chỗ bộ phim không cố tỏ ra độc đáo mà thay vào đó, hòa lẫn vào dòng phim đương đại với một câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ về sự trưởng thành. Thương Mến, Simon không phát minh ra dòng phim tình cảm tuổi teen, mà chỉ mở ra cho thế giới thấy những câu chuyện đã bị bỏ quên nhiều năm. Dù còn đó những băn khoăn, bộ phim đã chiếm được trái tim của rất nhiều người, trở thành câu chuyện tình trai ngọt ngào mà khán giả sẽ nhớ thật lâu. Bởi quên đi sao được, khi phim khép lại thì chúng ta đều mong ước được xem tiếp những chuyện tình ngọt ngào như của Simon trên màn ảnh mãi thôi.

Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.