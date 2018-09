Lời khai rợn người của 2 gã trai thuê ô tô, sát hại tài xế

Sáng 15-9, lực lượng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn An (SN 1997, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. Đây là kẻ đã cùng với Bùi Văn Hiền (SN 1999, trú tại xã Thượng Cốc), ra tay sát hại anh Bùi Văn N. (SN 1982, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn), làm nghề lái xe ô tô chở khách.

Các đối tượng Hiền, An khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Trước đó, ngày 6-9, CAH Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của bà Bùi (SN 1948, trú tại xã Yên Nghiệp) về việc con trai bà là Bùi Văn N., vào ngày 4-9 đã chở khách bằng ô tô nhưng không thấy về nhà và không liên lạc được.

Quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 11-9, các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hiện chiếc xe ô tô của anh N. đang được cầm cố tại hiệu cầm đồ ở đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lực lượng Công an đã tiến hành thu hồi, khám nghiệm chiếc xe và ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an làm rõ 2 đối tượng đến cầm cố xe ô tô là Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An. Đây cũng là 2 đối tượng đã thuê anh N. chở vào lúc 2h sáng 4-9.

Lập tức, lực lượng Công an đã đến nhà Bùi Văn Hiền, áp giải đối tượng về trụ sở CAH Lạc Sơn đấu tranh. Biết không thể chối cãi, Hiền khai nhận cùng với Bùi Văn An dùng dây dù xiết cổ khiến anh N. tử vong.

Sau đó, 2 đối tượng vứt xác nạn nhân xuống khe núi đèo Thung Nhuối, cách QL 6 khoảng 150m, rồi chiếm đoạt xe ô tô mang về Hà Nội đặt tại hiệu cầm đồ.

Từ lời khai của đối tượng Hiền, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Bùi Văn N. tại khe núi, thuộc đèo Thung Nhuối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu. CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình ngày 15-9 đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/loi-khai-ron-nguoi-cua-2-ga-trai-thue-o-to-sat-hai-tai-xe/781989.antd