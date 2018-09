Loạt sao Việt gửi lời chia buồn khi biết tin bố chồng Đoan Trang qua đời

Thông tin bố chồng Đoan Trang qua đời đã được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân cách đây ít giờ. Mặc dù 6 năm kết hôn, cô không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc bố chồng nhưng những kỉ niệm về ông vẫn được Đoan Trang nhớ rõ và khiến cô vô cùng đau xót khi nhớ lại.

"Pappa ơi. Con sẽ mãi luôn nhớ về Pappa với gương mặt phúc hậu, với những món ăn thật ngon thật đẹp mắt như trong nhà hàng 5 sao mà Pappa đã từng nấu cho tụi con ăn mỗi khi ghé về thăm Thuỵ Điển. 6 năm được làm con của Pappa, con còn chưa kịp kể hết cho Pappa nghe những câu chuyện về gia đình con, quê hương con, Pappa còn chưa được thấy tổ ấm của tụi con ở Việt Nam lần nào mà Pappa đã ra đi rồi. Pappa đi thật nhẹ nhàng. Nhớ Pappa. We will always remember You with silent tears, Pappa! Love You", Đoan Trang viết khi thông báo tin buồn của gia đình.

Được biết, từ khi kết hôn với ông xã ngoại quốc đến nay, chỉ có mẹ chồng cô từng sang Việt Nam thăm con cháu còn bố chồng vẫn chưa có cơ hội. Tuy nhiên, tình cảm của cô dành cho gia đình chồng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Đông đảo sao Việt gửi lời chia buồn khi biết tin bố chồng Đoan Trang qua đời.