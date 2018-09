Lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 1 tuần, tại xã Tây An, huyện Tiền Hải (Thái Bình) xảy ra vụ án mạng thương tâm khi chị Lương Thị D. (SN 1990, trú tại xã Tây An), hiện đang làm việc trên Hà Nội bị chồng là Đinh Trọng Hoan (SN 1991), trú tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách (Hải Dương) dùng dao đâm tử vong vào tối 31/8 khi chị về quê nghỉ lễ 2/9 và trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Hoan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình có thông tin chính thức ban đầu cho cơ quan báo chí. Theo đó, vào khoảng 5h ngày 3/9, Công an huyện Tiền Hải phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Hoan để làm rõ hành vi sát hại chị D.

Tại cơ quan điều tra, Hoan khai, do trước đó giữa đối tượng và chị D. xảy ra mâu thuẫn, cho nên hắn lo sợ mối quan hệ 2 vợ chồng bị rạn nứt. Vì vậy, biết vợ về quê nghỉ lễ 2/9 nên khoảng 19h tối 31/8, Hoan đã tìm đến nhà bố mẹ vợ ở xã Tây An để gặp chị D. làm lành.

Tại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, trong lúc tức giận, Hoan đã dùng con dao tự chế mang theo đâm nhiều nhát vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hoan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hung khí được cho là của đối tượng dùng để sát hại vợ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Tiền Hải tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của nhân chứng. Đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm.

Sau 2 ngày điều tra truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Hoan khi y đang lẩn trốn trong Công ty may Hương Liên III, có địa chỉ tại xã Tây An (huyện Tiền Hải). Khám xét khẩn cấp trên người đối tượng và tại nơi lẩn trốn, cơ quan chức năng thu giữ hung khí gây án là 01 con dao tự chế dài 17 cm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.