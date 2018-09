Lịch sử về màu hồng và màu xanh vốn không như bạn tưởng, nó đã bị thay đổi vì có một thế lực đằng sau

Theo trang tin Smithsonian.com, xu hướng ưa chuộng hai màu xanh và hồng được thay đổi dần dần theo thời gian. Trong suốt hàng thế kỷ, mọi trẻ em mới sinh đều được cho mặc một bộ áo chui màu trắng có thiết kế đặc biệt, phục vụ cho việc thay tã dễ dàng và cũng dễ tẩy rửa các vết bẩn hơn.



Xanh và hồng là hai màu sắc đặc trưng cho giới tính

Những bộ trang phục mang màu sắc nhẹ nhàng xuất hiện lần đầu vào giữa thế kỷ XIX, nhưng chúng không thực sự mang ý nghĩa phân biệt giới tính của trẻ giống như bây giờ - trích lời nhà sử học Jo B. Paoletti của Đại học Maryland:

"Có một bài báo trong tờ Tổ ấm phụ nữ (Ladies’ Home) vào tháng 6 năm 1918 viết rằng: ‘Xu hướng được mọi người ngầm thừa nhận là màu hồng cho bé trai và màu xanh cho bé gái. Lý do là vì màu hồng thể hiện sự quyết đoán và mạnh mẽ nên sẽ phù hợp với nam, trong khi đó sắc xanh nhã nhặn, tinh tế sẽ khiến các bé gái xinh xắn hơn’. Tuy vậy, cũng có một số quan điểm khác về sự phân định màu sắc như màu xanh sẽ cho các em bé tóc vàng, còn màu hồng hợp với các bé tóc nâu. Hoặc mắt nâu đi cùng với màu hồng và màu xanh cho những bé mắt xanh".

Vào năm 1927, tạp chí Time công bố về sắc màu phù hợp nhất cho mỗi giới tính, dựa trên thống kê thu thập từ các chuỗi cửa hàng bán lẻ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Cụ thể tại Boston, hãng Filene’s gợi ý các phụ huynh nên mua những món đồ màu hồng cho con trai họ. Quan điểm tương tự cũng được hưởng ứng ở các hãng Best & Co (New York), Halle’s (Cleveland) và Marshall Field (Chicago).

Công bố của tạp chí Time cho thấy: Hồng mới là màu chủ đạo cho bé trai thời đó!

Sang tới thập niên 40, các nhà sản xuất bắt đầu có sự chuyển dịch xu hướng, với mặc định màu hồng cho các bé gái và màu xanh cho các bé trai. Đây cũng là lúc Chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc, đánh dấu thời kỳ bùng nổ tỉ lệ sinh với 81% lực lượng dân số Mỹ là… trẻ em. Vì vậy, quan niệm màu sắc xanh - hồng nhanh chóng phổ biến và ăn sâu vào tiềm thức người dân.

Những biến động của thời đại cũng nhiều lần ảnh hưởng tới xu hướng này, điển hình là sau phong trào Giải phóng Phụ nữ, những bộ đồ phi giới tính cho trẻ nhỏ rất được ưa chuộng. Chỉ đến giữa thập niên 80, bộ đôi xanh - hồng mới phổ biến trở lại với thời trang trẻ em.

Vì nhờ sự phát triển của công nghệ siêu âm, giờ đây cha mẹ có thể biết được giới tính của trẻ từ những tháng đầu của thai kỳ và sớm chuẩn bị cho đồ dùng của bé với những màu sắc "thích hợp". Quan điểm "trai xanh - gái hồng" lại càng trở nên rõ rệt hơn, nhất là khi các nhà sản xuất thường ra mắt các sản phẩm đồng bộ để phụ huynh dễ dàng lựa chọn.

Vì nhờ sự phát triển của công nghệ siêu âm, giờ đây cha mẹ có thể biết được giới tính của trẻ từ những tháng đầu của thai kỳ và sớm chuẩn bị cho đồ dùng của bé với những màu sắc "thích hợp".

Bên cạnh công việc giảng dạy, Jo B. Paoletti còn đang trong quá trình hoàn thiện cuốn sách Hồng và xanh: Sự khác biệt giữa bé gái và bé trai tại Hoa Kỳ do chính bà chắp bút. Trước sự phân định giới tính rạch ròi, Paoletti tỏ ra khá nhạy cảm và bất bình: "Ngày nay người ta rất ưa chuộng những bộ đồ mang màu sắc trung tính cho trẻ em, và việc tủ đồ của trẻ thiếu vắng những sắc màu này là một hiện tượng mà chúng ta đáng phải lưu tâm".

Tạm kết

Hồng và xanh hiện vẫn là hai màu sắc đặc trưng cho trẻ nhỏ, nhưng thực tế đã chứng minh rằng chúng không luôn luôn thống trị xu hướng thời trang nhí. Khi xã hội hiện đại ngày càng tiến gần tới bình đẳng giới, chúng ta hy vọng rằng trẻ em sẽ có nhiều sự lựa chọn phong phú và đa dạng hơn, chứ không chỉ giới hạn trong hai màu sắc mà mọi người xung quanh quy định.

Nguồn: Jezebel