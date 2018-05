Làm quen với "hoàng tử Oreo" Nick Robinson gây thương nhớ trong "Love, Simon"

Sinh năm 1995, anh chàng diễn viên 23 tuổi Nick Robinson đã khiến con tim của triệu khán giả thổn thức khi vào vai cậu học trò Simon và hành trình sống thật với giới tính trong bộ phim hài tình cảm Love, Simon (Thương Mến, Simon).

Vẻ ngoài "búng ra sữa" dễ thương và điển trai của cậu bạn này chỉ là một phần trong số những điều mà chúng ta yêu quý ở Nick. Cùng tìm hiểu về chàng "hoàng tử Oreo" đầy thú vị này nhé.

Vai diễn để lại ấn tượng đầu tiên của cậu là trong series truyền hình Melissa & Joey từ 2010 đến 2015. Khi được nhận vào đại học New York, Nick đã quyết định bảo lưu lại một năm để tiếp tục hoàn thành nốt vai Ryder Scanlon.

Dù còn là một gương mặt mới, nhưng chúng ta có lẽ đã gặp Nick "ở đâu đó" trên màn ảnh. Chính xác thì vai diễn nổi tiếng nhất của anh chàng là vai Zach Mitchell trong Jurassic World năm 2015.

Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại, đem về cho nam diễn viên trẻ thù lao đáng kể. Trong phim, nhân vật Zach người anh trai quả cảm luôn cố gắng chở che cho em trai Gray trước sự đe dọa của bầy khủng long.

Một năm sau, Nick Robinson góp mặt trong bộ phim The Fifth Wave cùng với cô nàng Chloe Moretz mà sau đó nhiều lời đồn đoán về chuyện tình cảm giữa hai người đã nổi lên. Năm 2017, Nick tiếp tục khiến khán giả yêu mến trong phim tình cảm Everything, Everything khi vào vai cậu hàng xóm Olly dễ thương.

Việc tham gia vào các dự án phim đã ít nhiều gây khó khăn tới việc học tập của Nick. Cậu đã học trung học ở ba trường khác nhau, và ở đâu cậu cũng cố gắng hòa nhập. Dù vậy, sau này Nick có chia sẻ dù mình khá "nổi tiếng" trong trường thì đó vẫn là khoảng thời gian khá tệ vì cậu phải chơi cùng đám bạn nổi tiếng và hời hợt. "Tôi nghĩ chẳng ai có khoảng thời gian tuyệt vời hồi trung học cả. Nếu mà bạn thấy cuộc đời bạn hồi cấp ba thật tuyệt thì chắc là có nhầm lẫn gì đó rồi."

Với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào, Nick Robinson hạ gục khán giả bằng đủ mọi thể loại cảm xúc trước và sau ống kính:

Sợ hãi cũng dễ thương

Cười tủm tỉm lại càng không thể chịu nổi

Đừng nhìn người khác với ánh mắt như thế chứ!

Vạn tiễn xuyên tim nè

Nếu có một anh chàng hàng xóm thế này thì nguyện gặp anh cả ngàn lần cũng được

Khi sự cute nhân đôi: combo dễ thương siêu cấp = Nick Robinson + cún con

Nick Robinson có cơ hội gặp mặt đạo diễn Greg Berlanti hai năm trước sau khi đọc phần kịch bản của Love, Simon. Họ đã thảo luận về một bộ phim chính thống với nhân vật chính là một anh chàng đồng tính tuổi teen, với ảnh hưởng từ John Hughes (một đạo diễn rất nổi tiếng với dòng phim cho thanh thiếu niên thập niên 80, 90). Sự ăn ý giữa diễn viên và đạo diễn đã khiến quá trình thực hiện cho Love, Simon thuận buồm xuôi gió.

Bởi Nick là một diễn viên dị tính, nên có những buổi sáng thức dậy khiến cậu băn khoăn liệu mình có đủ sức để thực hiện được vai diễn này. Chính đạo diễn Greg Berlanti là người luôn bên cạnh động viên và truyền cảm hứng cho cậu, tâm sự về những trải nghiệm của chính mình (Greg là người đồng tính ngoài đời). Điều đó giúp ích rất nhiều cho Robinson, khiến cậu cảm thấy vững tin hơn. Sau này, Nick chia sẻ: "Bộ phim đã thành hình nhanh hơn rất nhiều so với các dự án mà tôi từng tham gia trước đây, nhờ vào tầm nhìn và tài năng của Greg."

Nick Robinson và đạo diễn Greg Berlanti

Trong phim, Nick đã hóa thân vào cậu học sinh Simon "đến từ một gia đình bình thường" nhưng lại che giấu bí mật lớn: cậu là gay. Simon đã phải đấu tranh giữa việc công khai hay giữ kín giới tính của mình, và rồi cậu mắc phải những sai lầm ngốc nghếch. Hài hước, sâu lắng và ấm áp, Simon đã chiếm trọn cảm tình của khán giả như một trong những cậu học trò đáng yêu nhất màn ảnh thời gian qua.

Trùng hợp thay, khi Love, Simon được bắt đầu bấm máy thì em trai của Nick đã công khai giới tính của mình: "Em ấy đã thổ lộ ngay lúc phim bắt đầu khởi quay. Tôi nghĩ em tôi đã phải chịu đựng điều này một thời gian dài, còn thời điểm thì thật là một sự trùng hợp. Một trong những điều tuyệt vời khi công khai giới tính trong phim là tôi có thể tâm sự với em mình."



Dù sôi nổi và hài hước, Nick lại khá kín tiếng trên mạng xã hội khi mà các tài khoản Twitter, Instagram và Snapchat của cậu chàng ít khi được cập nhật. Những người hâm mộ Nick cho tới nay vẫn còn đang phải đoán già đoán non xem liệu anh chàng còn độc thân hay đã có gấu.

Nick khá kín tiếng trên mạng xã hội

Sắp tới, dự án tiếp theo mà Nick tham gia sẽ là Strange But True - một phim tâm lý, giật gân đang trong quá trình hậu kỳ và Native Son, phim tình cảm dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ nữa của ngôi sao trẻ tài năng này trên màn ảnh, khi anh bước ra khỏi những lấp lánh của dòng phim học trò để hóa thân vào những vai diễn gai góc, trưởng thành hơn.