Lại một album nữa phá kỷ lục lượng stream, thống trị Billboard 200 tuần này

Top 10 Billboard 200 tuần (tính đến 3/5/2018)

1. beerbongs & bentleys – Post Malone (461.000 đơn vị)

2. Graffiti U - Keith Urban (145.000 đơn vị)

3. KOD – J. Cole (105.000 đơn vị)

4. Invasion of Privacy – Cardi B (71.000 đơn vị)

5. The Greatest Showman OST – Nhiều nghệ sĩ (58.000 đơn vị)

6. Dirty Computer - Janelle Monáe (54.000 đơn vị)

7. Until Death Call My Name - YoungBoy Never Broke Again (43.000 đơn vị)

8. When Legends Rise – Godsmack (40.000 đơn vị)

9. Stoney – Post Malone (39.000 đơn vị)

10. Rearview Town - Jason Aldean (32.000 đơn vị)