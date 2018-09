Kotex truyền cảm hứng tới các ravers nữ trong chuỗi sự kiện Road To Ravolution tại 2 thành phố lớn

Chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử Road to Ravolution đang rục rịch trở lại với thành công nối tiếp thành công từ những mùa trước. Đồng hành cùng chuỗi Road to Ravolution được hàng triệu sinh viên cả nước yêu mến và mong đợi, Kotex mang sứ mệnh giúp các bạn nữ thêm tin yêu vào chính mình để tạo nên những bước tiến mạnh mẽ, hoàn thiện bản thân, dám theo đuổi ước mơ, dám làm điều phi thường và tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Với concept có một không hai, sự kiện Road To Ravotion by Kotex là nơi quy tụ đông đảo các bạn sinh viên có cùng đam mê và sở thích với dòng nhạc EDM thời thượng, cùng “Quẩy tự tin, Phiêu cực đỉnh” và sống trọn từng khoảnh khắc.

Những thông tin chính thức về Road To Ravolution by Kotex đang khiến các cộng đồng sinh viên chao đảo và hào hứng tột độ.

Để truyền tải mạnh mẽ tinh thần “Dám làm điều phi thường” đến mọi cô gái Việt Nam, Kotex đã tạo ra rất nhiều sân chơi cho các bạn sinh viên nói chung và các nữ sinh xinh đẹp nói riêng thông qua chuỗi sự kiện Road to Ravolution. Sau nhiều đợt bầu chọn đầy cam go và náo nhiệt từ phía sinh viên các trường Đại học ở cả hai đầu Nam-Bắc, Ngoại Thương Hà Nội và Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh đã chính thức dành ngôi vị đăng cai tổ chức Road To Ravolution by Kotex đầy sôi động vào ngày 15 và 21.09.2018. Cùng thời điểm “nóng bỏng” với mùa tựu trường và chào đón tân sinh viên trên khắp mọi miền đất nước, Road to Ravolution by Kotex càng là chuỗi sự kiện hứa hẹn đầy mong đợi cho các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, Kotex còn tâm điểm của mọi sự chú ý thông qua hai cuộc thi “Incredible Dance Moves” – sân chơi siêu thú vị để các nhóm nhảy tha hồ tự tin khoe những bước nhảy điêu luyện và “Incredible Paparazzi” – nơi sinh viên được trổ tài chụp ảnh, ghi lại những phút giây ấn tượng trong chuỗi sự kiện Road To Ravolution by Kotex cùng những phần quà lên đến vô cùng hấp dẫn. Chưa dừng lại ở đó, nhóm nhảy chiến thắng còn có cơ hội toả sáng, biểu diễn trực tiếp trên sân khấu Road To Ravolution by Kotex tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh ngày 21.09.2018, hết mình với đam mê và sống trọn từng khoảnh khắc. Đại tiệc “Road to Ravolution by Kotex” nay không chỉ chiêu đãi tín đồ EDM cùng những bản nhạc sôi động mà còn cuốn hút người xem với vũ đạo uyển chuyển, bắt mắt của các nhóm nhóm nhảy cộp mác sinh viên. Thông qua Road to Ravolution by Kotex với thông điệp “Quẩy tự tin, Phiêu cực đỉnh” nói chung và 3 sân chơi đầy mới mẻ này nói riêng, Kotex ngày càng lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh phi thường của con gái, dám vượt lên khỏi những giới hạn để bứt phá bản thân.

Hình ảnh các cô gái “Quẩy tự tin, Phiêu cực đỉnh” ở các mùa Road to Ravolution trước.

Là người bạn đồng hành không thể thiếu của hàng triệu bạn nữ, Kotex luôn tin rằng mọi cô gái đều có thể làm nên những điều phi thường khi mỗi ngày bạn đều cố gắng hết mình trong mọi việc dù là nhỏ nhặt hay bình thường nhất. Phi thường là khi bạn dám vượt qua khuôn mẫu, dám tiến tới mặc lời người khác nói và dám đột phá khỏi vùng an toàn.

Với mục tiêu luôn “chiêu đãi” các bạn sinh viên bằng những đêm nhạc bùng nổ và “mãn nhãn”, Road To Ravolution chính là món quà đắt giá mà Kotex mong muốn truyền tải thông diệp “Dám làm điều phi thường” đến các cô gái vẫn còn đang e ngại, chưa dám thể hiện bản thân. Vậy thì nhân cơ hội này, các cô gái xinh đẹp của chúng ta hãy sẵn sàng đổi mới chính mình và tự tin làm nên những điều mà trước đây bạn chưa từng làm ngay trong chuỗi sự kiện EDM – Road To Ravolution đi nào! Đến ngay bữa tiệc Road to Ravolution by Kotex đầu tiên tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội ngày 15/9/2018 để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với tinh thần “Dám làm điều phi thường” nào các cô gái ơi!

Cuộc thi nhảy online Incredible Dance Moves by Kotex mở đầu chuỗi sự kiện nhạc hội EDM Road to Ravolution by Kotex và Ravolution Music Festival 2018.

Thông tin sự kiện Road To Ravolution By Kotex:

- Đại học Ngoại Thương Hà Nội: 15.09.2018 – 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM: 21.09.2018 – 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Để cập nhật những thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang Facebook chính thức của sự kiện: https://www.facebook.com/kotex.girlspace/, https://www.facebook.com/RavolutionFestival/.