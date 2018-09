Không thua kém gì Sài Gòn, Hà Nội cũng có loạt món ngon từ trứng non để tha hồ thưởng thức trong thời tiết này

Trứng non béo bùi, thơm ngon bổ dưỡng, là một trong những món ăn thuộc dạng "hiếm có khó tìm" hút hồn dân sành ăn đủ mọi lứa tuổi. Thời tiết Hà Nội mát dịu se se, nếu được thưởng thức một bát phở gà, hay nồi lẩu nóng hổi ngọt lành với những phần trứng non cháy tỏi thơm lừng thì thật sự là "hết sẩy".



Lẩu gà kê trứng mọc

Các tín đồ mê đồ ăn "nội tạng" nhất định không thể bỏ qua cơ hội "xì xụp" một nồi lẩu gà kê trứng mọc ngày mát trời này. Ngoài ngọc kê với hương vị mềm ngậy quyến rũ, nồi lẩu còn hấp dẫn bởi những dải trứng non tròn tròn vàng ươm. Nước lẩu ngọt đậm đà, tim kê trứng mọc thơm lừng béo bùi bổ dưỡng, nghĩ thế nào cũng thấy thèm "chảy nước miếng". Nhúng từng chút nội tạng và thêm thật nhiều hành củ để át mùi tanh rồi cứ ngồi xì xụp, xuýt xoa mãi không thôi.

Để ăn lẩu kê trứng mọc, bạn có thể ghé qua Thảo Gà Nguyễn Hữu Huân, lẩu chim kê mọc Long Khánh - Lý Thường Kiệt hoặc Gà đắp đất với hai cơ sở 47 Đại Cồ Việt và 320 Thái Hà.

Lòng gà trứng non cháy tỏi

Lòng gà trứng non cháy tỏi là món ngon hấp dẫn khiến dân tình "xôn xao" bất cứ khi nào xuất hiện. Lòng gà được tẩm ướp cho thật đậm đà thấm vị, thêm trứng non vàng ươm bùi bùi được đảo cùng tỏi xém trên chảo nóng, xì xèo tỏa mùi thơm khó cưỡng. Khéo léo chen vào giữa là thứ nước sốt sền sệt hơi cay cay, ăn kèm bánh mì thì vừa ngon, vừa đủ dưỡng chất, lạ miệng mà còn rất no bụng nữa đó.

Vị Quán số 46 Lê Duẩn hoặc quán Lẩu HOPO số 26 Hàn Thuyên là hai trong số ít các địa chỉ có phục vụ món ăn này ở Hà Nội.

Xôi chim trứng tim

Không chỉ đậm đà ngon thơm nhờ phần thịt chim băm nhỏ, xôi tim trứng chim trông lạ mắt và ăn cũng lạ miệng hơn nhiều nhờ sự xuất hiện của phần lòng tràng trứng non hấp dẫn. Xôi mềm nóng, ăn kèm tràng trứng xào thơm nức mùi hành phi, béo béo ngậy ngậy rất đưa miệng. Nếu sợ ăn xôi không dễ ngán thì một chút dưa góp chua chua ngọt ngọt sẽ giúp "cứu nguy" ngay tức thì.

Xôi chim trứng tim được bán nhiều ở các shop bán đồ ăn vặt online, bạn có thể tìm trên Facebook và đặt hàng để một lần thử trải nghiệm món ăn có trứng non là lạ hay ho này nhé!

Mì gà tần trứng non

Mì gà tần hấp dẫn bởi phần nước dùng ngọt lừ thơm mùi thuốc bắc, ăn kèm mì nóng hổi thì cực hợp với thời tiết này. Nhưng nếu bạn muốn thử chút gì đó mới lạ hơn những miếng gà tần ngọt mềm vẫn hay ăn thì hãy mạnh dạn gọi thêm trứng non. Quả nào quả nấy trông nhỏ nhỏ tròn tròn mà "có võ" vô cùng. Nhờ đó khiến bát mì đã bổ dưỡng lại càng thêm bùi béo thích miệng hơn.

Mì gà tần Hàng Bồ là gợi ý cho bạn nếu trót bị quyến rũ bởi độ xinh yêu bổ béo từ món ăn này.

Phở gà trứng non

Bên cạnh những bát phở hay miến gà đùi dai giòn ngọt nước, nhiều người trong số chúng ta vẫn "khoái" được gọi thêm một phần tràng trứng cho thật đầy đặn. Bát phở lúc ấy chắc chắn sẽ "xôi thịt" hơn, khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng "tiêu chuẩn" của một bát phở gà. Nhưng có hề gì bởi với một tâm hồn ưa "đạm" hay một chiếc bụng đói giữa đêm, phần trứng béo ngậy có sức hút khó nói thành lời.

Để thưởng thức phở, miến gà trứng non, bạn có thể tìm đến hàng phở gà Ngọc Béo 272 Trần Khát Chân, phở gà 238 Lò Đúc hoặc phở gà Nguyệt - Phủ Doãn.