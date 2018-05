Không được xem "chùa", người Mỹ tìm xem anime Nhật như thế nào?

Trong khi các loạt hoạt hình Nhật (anime) dài tập đang trở nên phổ biến, thì phim điện ảnh lại càng ngày càng như hoa quả trái mùa đối với khán giả. Bộ phim Mary and The Witch's Flower (Mary và Bông Hoa Phù Thủy) đến từ studio Ghibli mới đây vừa được ra mắt tại Bắc Mỹ tuần vừa qua, đã khiến những người xem tinh ý đặt ra câu hỏi: Biết tìm đâu những phim anime cũ ngày xưa để xem cho thỏa bây giờ?

Khác với nhiều trang xem phim online miễn phí ở Việt Nam, thì vấn đề bản quyền ở Bắc Mỹ và châu Âu rất được coi trọng. Vì thế bạn khó có thể gõ vu vơ tên phim trên mạng và mong tìm được một trang chiếu phim ngon lành, hơn nữa một số hãng anime Nhật không phát hành phim của họ trực tuyến. Hiện nay series anime thì không thiếu, nhưng để tìm được phim lẻ thì cần một chút máu săn lùng. Đối với một số người, để tìm được những anime kinh điển đòi hỏi sự đầu tư tìm hiểu để biết ở đâu chiếu phim gì.

Một số hãng kinh điển như Ghibli chọn cách phát hành rộng rãi các phim của họ dưới dạng DVD và Blu-ray (một loại đĩa quang có sức chứa cao hơn nhiều lần DVD thông thường), một cách làm cổ điển phù hợp với phong cách của studio mà vẫn đang vẽ tay cho các nhân vật của mình.

Chuyện sưu tập DVD các phim Ghibli không phải hiếm

Tuy nhiên cũng có vài ngoại lệ, như trường hợp của hai phim mà cố đồng sáng lập xưởng phim Ghibli là Isao Takahata từng thực hiện thì người hâm mộ có thể tìm thấy và thưởng thức kèm theo một số khoản phí. Hai phim bao gồm Mộ Đom Đóm (Grave of the Fireflies) được chiếu trên Amazon Prime và The Tale of the Princess Kaguya hay còn gọi là Truyền thuyết về Công chúa Kaguya (Nàng tiên trong ống tre) có thể được tìm thấy trên Sky Store.

"Mộ Đom Đóm" khiến người xem bàng hoàng vì hiện thực khốc liệt của chiến tranh

Trong khi Mộ Đom Đóm là câu chuyện cắt lòng về hai anh em cố gắng sinh tồn trong những tháng ngày đói kém do chiến loạn, thì Nàng tiên trong ống tre tái hiện lại câu chuyện cổ tích quen thuộc trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Cả hai đều mang dấu ấn đặc sắc của Takahata, mà những người yêu mến và tiếc thương cho sự ra đi của ông vào hồi tháng tư đều muốn xem lại mà bồi hồi.

Bên cạnh The Tale of the Princess Kaguya thì một phim khác của Ghibli cũng có thể tìm thấy trên Sky Store là When Marnie Was There (Khi Marnie ở đó) - câu chuyện về tình bạn giữa hai thế giới người sống, kẻ chết dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joan G. Robinson.



Ngoài phim của Ghibli thì những người sử dụng của Amazon cũng sẽ tìm được trên kênh Mubi tác phẩm hoạt hình Paprika và anime hài, tình cảm lấy đề tài trộm cướp Tokyo Godfathers (Một đêm tuyết phủ) của cố đạo diễn Satoshi Kon. Amazon đã sáng suốt khi lựa chọn hai tác phẩm này để đại diện cho phong cách diễn hoạt đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng cực kỳ nổi tiếng của Satoshi Kon Sensei.

Với nội dung khám phá những giấc mơ, "Paprika" từng là nguồn cảm hứng cho phim "Inception"

Trong số các dịch vụ truyền hình thì Netflix có lẽ dẫn đầu về số lượng các anime tạp nham nhan nhản, vì thế cần tới một sự kiên nhẫn nhất định để "đãi cát tìm vàng" mà thành quả là A Silent Voice (Dáng Hình Thanh Âm) xoay quanh câu chuyện về cô bó học sinh khiếm thính Shoko Nishimiya. Phim là câu chuyện tình cảm học trò vừa lãng mạn lại gai góc về các vấn đề như học sinh khuyết tật và nạn bắt nạt học đường đạt con số đáng kinh ngạc 93% trên Rotten Tomatoes.

Từng có nhiều bất bình dấy lên khi "A Slient Voice" bị Oscar làm ngơ

Trong khi các series hoạt hình như Death Note, Attack On Titan, Devilman Crybaby có thể thu hút được lượng người xem tương đối ổn định và tạo nên hiệu ứng đám đông bằng các cuộc thảo luận sau mỗi tập, thì các phim lẻ anime phải chịu khó khăn hơn khi đối đầu với các phim hoạt hình nội địa của Mỹ và thường rơi vào tình trạng "chìm nghỉm" mà không gây được tiếng vang khi ra mắt.

Cảnh phim trong "Your Name" (Tên Cậu Là Gì)

Ngay cả khi The Tale of the Princess Kaguya được đề cử Oscar năm 2013 thì khán giả Tây phương dường như vẫn không có nhiều cơ hội được tiếp cận với nhiều phim hoạt hình Nhật chất lượng hơn. Đó là một điều đáng tiếc cho những người yêu mến dòng phim đặc sắc này, bởi biết được phim hay đã khó, tìm được cách xem chúng còn gian nan hơn.

(Nguồn: Guardian)