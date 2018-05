Không còn là Chị Rắn đanh đá, Taylor Swift lại làm cô tiên xinh đẹp thăm bệnh nhi bị bỏng nặng

Không còn là cô nàng thảo mai, qua MV "Look What You Made Me Do" năm ngoái, Taylor Swift đã lột xác thành Rắn Chúa đanh đá không ngại xỉa xói các kẻ thù. Nhưng thật ra, bên trong cô vẫn sở hữu một trái tim ấm áp và ngọt ngào, bằng chứng là vào đêm 5/5, Taylor Swift đã đến thăm một fan 8 tuổi tên là Isabella McCune. Cô bé này bị bỏng cấp độ 3 và đang điều trị ở trung tâm y tế tại thành phố Phoenix (Mỹ).

Taylor Swift bên fan nhí bị bỏng nặng và anh trai của cô bé.

Isabella bị bỏng cấp độ 3 phần lớn trên cơ thể sau một vụ tai nạn xảy ra cách đây 1 tháng, trong bữa tiệc mừng ngày lễ Thánh Patrick. Taylor đã dành thời gian đến thăm cô bé này trước khi cô chuẩn bị khởi động tour diễn Reputation ở thành phố Glendale, bang Arizona (Mỹ) vào hôm thứ Ba tới.

Isabella nói với Taylor Swift rằng, cô bé muốn được gặp Taylor ở show diễn nhưng không thể vì phải nằm viện điều trị bỏng. "Em nghe nói chị ở đây, em đã muốn đến gặp chị nhưng có lẽ chị chỉ có thể đến gặp em thôi. Ước gì điều đó xảy ra", Isabella nói. Giọng ca "Look What You Made Me Do" thì chia sẻ, cô rất vui khi được gặp cô bé này.

Isabella đã nghe nhạc của Taylor để vượt qua những thời khắc khó khăn, như vào những lúc các hộ lý phải dành đến 3 tiếng để thay quần áo cho cô bé. Trong chuyến đi thăm, Taylor còn tặng cho Isabella nhiều quà lưu niệm như áo thun, áo len, ảnh có chữ ký của cô.

Taylor Swift chụp ảnh cùng anh trai của cô bé.

Chuyến thăm của nữ ca sĩ nổi tiếng hoàn toàn gây bất ngờ cho gia đình Isabella.

Taylor viết tặng cô bé: "Isabella! Chị mong em sẽ mau hồi phục và chị rất vinh dự khi em nghe nhạc của chị. Em rất tuyệt vời. Chị mong chờ em sẽ có dịp xem show của chị! Hãy mạnh mẽ nhé, cô bé xinh đẹp. Thương mến, Taylor Swift".

Lilly - mẹ của Isabella kể lại với trang People rằng, nữ ca sĩ dù có lịch trình rất bận rộn, nhưng đã bỏ thời gian ngồi xuống bên Isabella. Taylor cảm thấy rằng cần phải gặp gỡ cô bé này, vì cảm thấy được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của Isabella và thấy vinh dự khi cô bé nghe nhạc của mình.

Mẹ của Isabella kể tiếp: "Khi Taylor ra về, con gái tôi xin được ôm cô ấy, Taylor liền quay lại và nói: 'Tất nhiên rồi, khi nãy chị không ôm vì không muốn làm em đau'. Họ đã ôm nhau, cảnh ấy thật xúc động. Tôi biết điều đó có ý nghĩa lớn đối với Isabella".

Lilly nói rằng Isabella đã sốc, không thốt nên lời và vô cùng hạnh phúc vì chuyến thăm của thần tượng.

Taylor Swift chụp ảnh với các nhân viên y tế.