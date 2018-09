Không có nhan sắc nữ thần, sao nữ này vẫn được loạt soái ca hot nhất xứ Hàn cưng chiều hết nấc!

Xuất thân là một diễn viên nhí nhưng do nhan sắc không quá nổi bật, cũng không có vai diễn nào mang tính biểu tượng nên so với những sao nhí đồng trang lứa, Nam Ji Hyun hiếm khi được công chúng gọi bằng danh xưng "em gái quốc dân". Tuy nhiên hiện tại, khi đã trở thành sao nữ chuyên trị vai chính phim truyền hình, mỹ nhân 23 tuổi này lại là cô em gái được nhiều "oppa" nổi tiếng cưng chiều hết mực trên phim trường, khiến các khán giả nữ không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị.

Không chỉ là thánh aegyo (hành động dễ thương) của màn ảnh Hàn, Nam Ji Hyun còn là "vitamin" khiến cả phim trường luôn vui vẻ.

Từ "cô dâu nhỏ" của Park Hyung Sik…

Năm 2014, Nam Ji Hyun tham gia What Happens to My Family (Nhà Mình Có Biến), lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn trưởng thành trên màn ảnh nhỏ. Sánh đôi cùng Park Hyung Sik, nữ diễn viên sinh năm 1995 gây bất ngờ lớn với khán giả vì không ngờ "tiểu Nữ hoàng Seon Deok" năm nào đã lớn nhanh thế này. Tuy nhiên thực ra, đằng sau màn ảnh nhỏ, cô nàng vẫn chỉ là cô em gái dễ thương được "anh chồng" Park Hyung Sik nuông chiều mà thôi.

Nam Ji Hyun được oppa chăm sóc "tận răng".

Dù nhiều tuổi hơn, Park Hyung Sik vẫn gọi cô nàng là "tiền bối".

Miệng hát "anh muốn ôm em" là tay cũng ôm luôn!

Những khoảnh khắc "huyền thoại" khiến các fangirl "phát ghen" với Nam Ji Hyun.

...Cho đến "em gái quê" của Seo In Guk

Vào vai Go Bok Sil trong Shopping King Louie (Ông Hoàng Mua Sắm), Nam Ji Hyun lại trở thành em gái của một soái ca khác ở phim trường, đó là Seo In Guk. Độ "dừ" của Seo In Guk được Nam Ji Hyun hài hước miêu tả: "Ngày 21/9 là sinh nhật của anh Yoon Sang Hyun (nam thứ chính), nhưng nếu lấy hai số này cộng với nhau là sẽ ra số tuổi của anh In Guk đấy ạ!". Khi tham gia Shopping King Louie, Nam Ji Hyun chỉ vừa bước sang tuổi 21, và có lẽ cũng chính vì khoảng cách tuổi tác lớn như vậy mà Seo In Guk luôn dành cho Nam Ji Hyun sự chăm sóc đặc biệt.

Seo In Guk ân cần chăm sóc, hướng ánh mắt mình về phía Nam Ji Hyun tại sự kiện MBC Drama Awards 2016.

Cả trên phim trường hay ngoài đời, Seo In Guk và Nam Ji Hyun luôn tỏ ra vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh nhau. Thế nhưng, giữa cặp đôi không hề xảy ra tin đồn hẹn hò gì. Vì sao? Vì chính Nam Ji Hyun từng nói: "Khi quay phim, nhiều lúc em như quên đi khoảng cách tuổi tác giữa em và oppa. Có lúc em cảm thấy mình là chị, có lúc lại cảm thấy anh ấy chính là oppa". Vậy là rốt cuộc, Louie và Bok Sil cũng chỉ có thể là anh em tốt (hoặc chị em tốt) mà thôi!

Cả hai vui đùa rất thoải mái trên phim trường.

Bộ ảnh "Cả thế giới xoay quanh Seo In Guk" do Nam Ji Hyun thực hiện được đăng trên instagram cá nhân của Seo In Guk.

Hậu bối "siêu lầy lội" của Ji Chang Wook

Phải đến tận mùa hè 2017, khi tham gia vào drama nổi tiếng Suspicious Partner (Đối Tác Đáng Ngờ), cái tên Nam Ji Hyun với tư cách một diễn viên trưởng thành mới thực sự "bùng nổ" cả trong và ngoài Hàn Quốc. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Suspicious Partner chính là "phản ứng hóa học" đầy ngọt ngào giữa Nam Ji Hyun và bạn diễn Ji Chang Wook trên phim trường.

Người xưa có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Nam Ji Hyun đi cùng với "thánh lầy" Ji Chang Wook, bảo sao cô nàng không có lấy một giây yên ổn, mà dần dần còn học cách hùa theo những trò đùa của ông anh hài hước này.

Đây chính là phản ứng của Ji Chang Wook trước khi đóng cảnh nóng: "Ji Hyun nhà mình thành người lớn thật rồi!".

Bậc thầy làm nũng kiêm đùa dai Ji Chang Wook.

Hai năm trước khi chưa chính thức hợp tác, Ji Chang Wook đã dùng ánh mắt ấm áp này để nhìn Nam Ji Hyun đáng yêu trên sân khấu.

Nam Ji Hyun là nữ diễn viên hiếm hoi mà Ji Chang Wook đăng ảnh chụp chung lên Instagram.

Và bây giờ là "nương tử" của Do Kyung Soo

Năm 2018, Nam Ji Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với 100 Days My Prince (Lang Quân 100 Ngày), sánh vai cùng D.O. - Do Kyung Soo. Nổi tiếng là một chàng trai trầm tĩnh, thế nhưng khi ở bên Nam Ji Hyun trên phim trường, mỹ nam của EXO cũng trở nên vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Cô vợ nhà quê hài hước làm lang quân dính "NG" (No Good - cảnh quay hỏng) liên tục.

Không có quá nhiều skinship như khi hợp tác cùng các nam diễn viên khác nhưng Nam Ji Hyun vẫn tạo ra bầu không khí vui tươi khi ở bên cạnh Do Kyung Soo. Ngay cả các fan của anh chàng cũng phải thốt lên: "Mọi người không thấy hai người rất thoải mái khi ở cùng nhau sao?".

Ngay cả Kyung Soo điềm tĩnh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của Nam Ji Hyun.

Tương tác trên phim hay ngoài đời đều vô cùng tuyệt vời.



100 Days My Prince (Lang Quân 100 Ngày) với sự tham gia của Do Kyung Soo và Nam Ji Hyun hiện đang lên sóng vào khung giờ tối thứ Hai – Ba hàng tuần trên đài tvN.