Khởi tố cựu nữ thẩm phán thuê người dùng súng xử người tình ở Sài Gòn

Ngày 8/7, nguồn tin của phóng viên từ cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (SN 1948, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hiện trường vụ việc.

Bà Hồng chính là nghi can trong vụ nổ súng vào giữa tháng 3/2018 ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM. Được biết, bà Hồng nguyên là thẩm phán TAND tối cao tại TPHCM và đã hưu trí. Đến nay, Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 6/6, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân (SN 1996) và Lê Đăng Quang (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về tội "Giết người". Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ quận Tân Phú). Anh Phong được xác định thương tật 36%.

Công an phong toả hiện trường.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 14/3, anh Phong đi làm về đến trước cửa nhà ở đường 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Khi anh Phong vừa dựng xe để mở khóa cửa thì 1 thanh niên đi xe gắn máy chạy lại gần. Sau nhiều tiếng nổ vang lên, anh Phong gục trước cửa nhà.

Sau đó, mọi người chạy ra thì thanh niên đi xe máy tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Lại gần mọi người phát hiện anh Phong với nhiều vết thương trên người nên đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra truy xét đối tượng gây án.

Công an đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng nghiệp vụ, ngày 19/3, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ Quang khi đang lẩn trốn ở quận Bình Thạnh. Qua làm việc, Quang khai nhận hành vi phạm tội và khai được Nhân thuê với giá 300 triệu đồng.

Công an cũng đã mời bà Hồng (là mẹ ruột của Nhân, ngụ quận Bình Thạnh) lên làm việc. Theo đó, công an xác định giữa bà Hồng và Phong có mối quan hệ tình cảm từ trước. Khoảng tháng 3/2018, cả 2 mâu thuẫn nên đã chia tay. Bực tức, bà Hồng kể lại cho con trai của mình là Nhân.

Nghe xong câu chuyện, Nhân đã kêu Quang ra tay dạy cho người tình cũ của mẹ mình 1 bài học. Quang dùng khẩu súng tự chế mua ở TP Hải Phòng để thực hiện vụ việc như trên.

Qua thời gia điều tra, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan và làm rõ các tình tiết của vụ án.