Khổ thân dàn trai đẹp nhà SM và JYP, tung teaser "thả thính" nhưng toàn bị drama nhà Cube chiếm spotlight

Hôm 13/9, MXH và các diễn đàn Kpop đều được một ngày "bội thực" với thông tin về việc Cube đuổi HyunA và E’Dawn (PENTAGON) khỏi công ty. Cùng ngày này, SM và JYP cũng đã thi nhau tung các đoạn video nhá hàng cho sản phẩm âm nhạc mới của gà nhà. Tuy nhiên, 2 "ông trùm" Kpop đều đại bại dưới tay Cube ở mức độ được công chúng quan tâm ngày hôm nay.

HyunA, E'Dawn và Cube chính là những nhân vật sáng nhất ngày hôm nay của Kpop fan.

SM đã tung clip teaser cho MV "We Young" thuộc SM STATION của Chanyeol và Sehun (EXO). Bên cạnh đó còn có clip giới thiệu thành viên mới của SMROOKIES mang tên Hendery. Còn JYP thì đăng tải MV solo của Mark – "On My Way". Sở hữu dàn trai đẹp hùng hậu là vậy nhưng cả SM và JYP đều chẳng mấy được người hâm mộ chú ý vì toàn bộ spotlight của ngày 13/9 đã thuộc về drama "đuổi hay không đuổi nói một lời" của Cube Entertainment. Dù có bị Cube ám như thế nào thì cũng hãy ghé mắt xem thử các video mới từ loạt mỹ nam của JYP và SM nhé!

Video giới thiệu thành viên SMROOKIES - Hendery

"OMW" MV - Mark (GOT7)

"We Young" teaser video - Chanyeol & Sehun (EXO)

Nguồn tham khảo: YT