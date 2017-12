Khám phá 7 tầng địa ngục hoành tráng trong bom tấn 800 tỉ của D.O. (EXO)

Ra mắt khán giả Hàn Quốc từ ngày 20/12/2017, Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới (Along with the Gods: The Two Worlds) hiện đang là tác phẩm "phá đảo" phòng vé quê nhà với lượng người xem đã gần cán mốc 6 triệu (tính đến ngày 28/12). Không chỉ gây ấn tượng mạnh về phần kĩ xảo đỉnh cao, bom tấn 800 tỉ của Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Joo Ji Hoon, Lee Jung Jae, Kim Hyang Gi và D.O. còn làm hài lòng khán giả nhờ cốt truyện lôi cuốn.



Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới xoay quanh hành trình vượt qua 7 thử thách trong vòng 49 ngày của Ja Hong trước khi được Chúa Tể Địa Giới - Yeomra đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây chính là Luật địa giới, linh hồn đã khuất phải vượt qua 7 chặng thử thách trong vòng 49 ngày, chỉ những linh hồn vượt qua hết thử thách mới được luân hồi chuyển kiếp. "Linh hồn thuần khiết" Ja Hong, kẻ đã chết vì cứu người, là người có khả năng cao vượt qua 7 thử thách tại 7 tầng địa ngục này. Anh ta được dẫn dắt và giúp sức bởi ba vệ thần địa giới. Nếu như Ja Hong vượt qua được 7 tầng địa ngục và đầu thai, ba vệ thần đi theo anh cũng sẽ được đầu thai ngay lập tức.

Địa Tầng Sát Sinh

Địa tầng sát sinh: Đây là địa tầng phán xử những tội lỗi giết người hoặc gián tiếp gây ra cái chết cho người khác. Những kẻ bị kết tội, sẽ phải bị đọa đày ở núi lửa sâu thẳm.

Địa Tầng Lười Nhác

Địa tầng lười nhác: Đây là nơi phán xử những kẻ đã sống lãng phí, phóng túng và buông thả cuộc sống đáng trân quý ở trần gian. Những kẻ bị kết tội sẽ phải chạy mãi mãi trong vòng tròn khổng lồ nếu không muốn bị nghiền nát thân xác.

Địa Tầng Lừa Dối

Địa tầng lừa dối: Nơi phán xử những kẻ nói dối. Rừng Gươm sẽ xé toạc thân xác kẻ bị kết tội và kẻ đó sẽ phải chịu đau đớn tột cùng.

Địa Tầng Bất Chính

Địa tầng bất chính: Nơi phán xử những kẻ bất chính. Kẻ có tội sẽ bị giam giữ trong băng giá suốt mười năm hoặc trăm năm.

Địa Tầng Bất Tín

Địa tầng bất tín: Nơi phán xử những kẻ đã phản bội những người đã đặt niềm tin vào họ. Những kẻ có tội sẽ bị nhốt mãi mãi trong chiếc gương và bị hủy diệt.

Địa Tầng Bạo Lực

Một trong những địa tầng khiến Ja Hong bị kết tội mạnh mẽ trong phim chính là Địa tầng bạo lực. Nơi đây sẽ phán xử những kẻ dùng bạo lực với người khác. Linh hồn bị kết tội sẽ bị cuốn hút vào Hố Sâu Vô Tận và bị tra tấn bởi những tảng đá khổng lồ.

Địa Tầng Bất Hiếu

Địa tầng cuối cùng nơi phán xử những kẻ bất hiếu với cha mẹ khi còn sống. Địa tầng bất hiếu được phán xử bởi Chúa Tể Địa Giới Yeomra. Linh hồn bị kết tội tại đây sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong Sa Mạc Trường Cửu.

Trailer "Along with the Gods: The Two Worlds"

Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới chính thức công chiếu vào ngày 29/12/2017 tại Việt Nam. Đừng bỏ lỡ tác phẩm hot nhất dịp cuối năm tại Hàn Quốc!