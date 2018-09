Jetstar Pacific tạm ngừng các chuyến bay đến Osaka, Nhật Bản đến hết ngày 20/9

Theo thông tin mới nhất từ sân bay quốc tế Kansai, hiện nhà ga số 2 vẫn đang tiếp tục đóng cửa, nhà ga số 1 mới khắc phục một phần nhỏ và chỉ tiếp nhận hạn chế một số ít chuyến bay.



Các chuyến bay quốc tế của nhiều hãng hàng không vẫn đang bị tạm ngừng. Trong đó, Jetstar Pacific sẽ tạm ngừng khai thác các chuyến bay đi và đến, giữa Hà Nội – Osaka và Đà Nẵng – Osaka đến hết ngày 20/9.

Hiện cơ quan chức năng Nhật Bản đang nỗ lực khắc phục. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính xác thời gian hoàn thành sửa chữa sân bay Kansai. Các hãng hàng không có các chuyến bay đến Osaka vẫn chờ thông tin cập nhật để kết nối chuyến bay trở lại.

Ảnh minh họa

Siêu bão Jebi, cơn bão mạnh nhất trong 25 năm qua tại Nhật Bản đổ bộ ngày 4/9 đã gây nhiều thiệt hại. Sân bay quốc tế Kansai bị nước biển tràn ngập, cây cầu duy nhất nối đất liền với sân bay cũng bị hư hại do một tàu vận tải hạng nặng va chạm, làm cho giao thông bị tê liệt.



Không chỉ gây thiệt hại cho Nhật Bản, siêu bão Jebi cũng gây tổn thất lớn cho các hãng hàng không thế giới do nhiều chuyến bay bị hủy, làm xáo trộn lịch bay nội địa và quốc tế vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Riêng Jetstar Pacific phải ngừng khai thác 38 chuyến bay giữa Việt Nam và Osaka từ 4/9 đến 20/9.

Trước đó, Hãng hàng không Nhật Bản ANA hủy 247 chuyến bay. Japan Airlines hủy 176 chuyến bay. Ngay từ khi sân bay quốc tế Kansai bị thiệt hại, Jetstar Pacific liên tục bám sát, tăng cường nhân sự cập nhật thông tin và chuẩn bị các phương án tốt nhất có thể để hỗ trợ hành khách, bao gồm phương án có thể tăng thêm chuyến bay ngay sau khi sân bay Kansai khắc phục xong.

Đây là trường hợp bất khả kháng nằm ngoài mong đợi do ảnh hưởng của Bão Jebi và yêu cầu của cơ quan chức năng vì lý do an toàn. Nhiều hãng hàng không trên thế giới lưu ý hành khách có thể chủ động liên hệ với Hãng hàng không để có thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ. Hành khách của Jetstar Pacific có thể liên lạc với Hãng qua số điện thoại 19001550 để tiếp nhận và giải đáp các thông tin hành khách.