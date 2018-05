Ít ai biết, nữ diễn viên từng được mệnh danh "người đàn bà đẹp nhất thế giới" đã đặt nền tảng phát minh Wifi, GPS…

Kỷ nguyên vàng của Hollywood thế kỷ 20 nổi tiếng với nhiều nữ minh tinh đã đi vào huyền thoại như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh… và đương nhiên không thể thiếu được "Người đàn bà đẹp nhất thế giới" Hedy Lamarr.



Hedy Lamarr, người từng được vinh danh là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới"

Hedy Lamarr, tên khai sinh là Hedwig Eva Maria Kiesler, sinh năm 1914 tại Vienna, Đế quốc Áo-Hung, là con gái duy nhất của bà Gertrud "Trude" Kiesler và ông Emil Kiesler. Mẹ bà là một nghệ sĩ dương cầm người Budapest gốc Do Thái thuộc tầng lớp tư sản cấp cao. Cha của Hedy là một chủ ngân hàng sinh ra ở Lemberg.

Người phụ nữ đầu tiên nude trên màn ảnh

Sinh trưởng trong gia đình giàu có lại thêm sắc đẹp trời phú, nên từ khi còn nhỏ Hedy đã nuôi dưỡng cho mình giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Để thực hiện ước mơ này, bà đã quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh.



Chạm ngưỡng tuổi 17, Hedy đã có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim "Gold on the Street" (1930). Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc hơn người thế nhưng 3 bộ phim sau đó với sự góp mặt của bà vẫn không thực sự được công chúng chú ý. Chỉ đến khi sẵn sàng trút bỏ hết quần áo trong bộ phim "Ecstasy" (1933), Hedy mới khiến cho cả thế giới chấn động.



Khi tham gia diễn xuất trong "Ecstasy", Hedy Lamarr mới chỉ 19 tuổi. Trong bộ phim, Hedy vào vai một người đàn bà trẻ tên Eva, người phản bội ông chồng già do không tìm thấy niềm hạnh phúc trong hôn nhân. Trong phim có cảnh Eva bơi khỏa thân trong một cái hồ, con ngựa của cô bất ngờ chạy đi và mang theo cả quần áo của cô vắt trên yên ngựa. Eva liền khỏa thân chạy theo con ngựa. Đó là một cảnh rất gây tranh cãi tại thời điểm bấy giờ vì trước đó chưa từng có tiền lệ phụ nữ xuất hiện khỏa thân công khai trên màn ảnh như vậy.



Cảnh phim gây bão của Hedy.

Cảnh nóng gây sốc thứ 2 của Hedy trong phim chính là đoạn "vui vẻ" của Hedy và bồ trẻ. Tuy cảnh phim không đi sâu vào chi tiết nhưng chỉ cần đặc tả biểu cảm khuôn mặt của Hedy trong phim cũng đủ để khiến cả thế giới bàng hoàng. Theo các nhà nghiên cứu điện ảnh thì đó cũng là lần đầu tiên cảnh giường chiếu được truyền tải trên phim.



"Ecstary" ra đời đã trở thành đề tài tranh cãi vô cùng gay gắt đối với làng điện ảnh. Lúc đó có hai luồng dư luận cùng tồn tại, những người mang tư tưởng cởi mở cho rằng vẻ đẹp nhục cảm trong phim khiến "Ecstasy" trở thành một phim đầy tính nghệ thuật, ngược lại, những người mang tư tưởng truyền thống lại cho rằng phim quá đồi bại và kịch liệt chỉ trích.

Chỉ nhờ một cảnh phim khỏa thân, Hedy Lamarr trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong suốt 1 thời gian dài.

Ra đời vào năm 1933 nhưng phải tận 2 năm sau bộ phim này mới được công chiếu. Ở Mỹ thậm chí còn cấm lưu hành bộ phim và phải tới tận 7 năm sau, phim mới được chiếu hạn chế tại một số rạp của Mỹ.



So với những cảnh nóng ngày nay trong điện ảnh thì cảnh nóng trong "Ecstasy" vẫn khá lành. Tuy nhiên, nó lại mang tính chất đột phá vô cùng to lớn. Sau "Ecstasy", Hedy trở thành biểu tượng của sự gợi cảm, gợi tình và quyến rũ của làng giải trí thế giới. Cũng từ đó người ta gọi Hedy là "người đàn bà đẹp nhất thế giới". Bà thường xuyên được mời đóng vai các cô nàng quyến rũ, sexy trong các bộ phim nổi tiếng như: "Boom Town", "Samson and Delilah", "Tortilla Flat", "Lady of the Tropics", "My Favorite Spy", "Algiers"...

Hedy Lamarr trong phim "Samson & Delilah" (1949)

"Ecstasy" mang đến cho Hedy nhiều hào quang và danh vọng nhưng cũng mang lại cho bà vô số những cay đắng. Có rất nhiều những từ ngữ miệt thị cay nghiệt đã được thốt ra để gọi Hedy như đồi bại, mại dâm, gái điếm... Người chồng đầu tiên của Hedy cũng vì bị ám ảnh bởi cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh của vợ mà điên cuồng quản giáo khiến cho cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt.

Người tạo nên nền tảng của những phương thức liên lạc không dây như Wi-Fi, Bluetooth...



Không chỉ là một minh tinh nổi tiếng, Hedy còn là nhà khoa học vĩ đại.



Bà là người đã cải thiện thiết kế đèn giao thông, phát minh viên sủi, nâng cấp đôi cánh cho máy bay Howard Hughes, nhưng thành tựu quan trọng nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất chắc chắn là phương pháp chuyển đổi tần số - tiền thân của Bluetooth, Wi-Fi và GPS, những thứ đang nằm trong điện thoại của bạn ngày nay.



Vào năm 1940, trước khi nước Mỹ tham gia vào Thế chiến 2, Hedy đã có cuộc gặp gỡ với George Antheil, một người có cùng niềm đam mê phát minh như mình.



Khi quyết định giúp đỡ quân Đồng minh chống lại Phát xít. Hedy và George đã phát triển một thiết bị có khả năng dẫn đường ngư lôi đến mục tiêu bằng tín hiệu radio có khả năng "nhảy" giữa 88 tần số khác nhau. Với phát minh này, cả hai nhận được bằng sáng chế số US2292387A vào năm 1942, và trao tặng phát minh của mình cho Hải quân Mỹ.



Cho tới giờ, người ta vẫn nhắc về Hedy Lamarr như một trường hợp "cá biệt" tại Hollywood khi vừa sở hữu nhan sắc nổi trội vừa có cả trí tuệ đáng nể.

Tuy nhiên, phải đến hàng chục năm sau, tài năng của Hedy mới được thừa nhận. Vào năm 1997 khi bà đã 82 tuổi,. Electronic Frontier Foundation vinh danh bà bằng hai giải thưởng danh dự cho những thành tựu đã đặt được. Bà mất 3 năm sau đó, nhưng bây giờ, cả Hedy và George đều đã được công nhận rộng rãi là những người phát minh ra "đổi tần số", điều mở đường cho sự phát triển của Wi-Fi, Bluetooth và GPS.

Đến năm 2014, tên tuổi của bà được đưa vào National Inventors Hall of Fame. Có một giải thưởng mang tên Hedy Lamarr Award for Innovation in Entertainment Technology, dành cho những người phụ nữ có những phát kiến lớn trong công nghệ và giải trí. Vài năm trước đây, Google cũng đã vinh danh Hedy bằng một bức vẽ doodle trên trang chủ của mình nhân dịp 101 năm ngày sinh của bà.

Bức vẽ doodle của Google nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh Hedy Lamarr.

Năm 1957, Hedy chính thức giải nghệ khỏi sự nghiệp diễn xuất và chuyển tới sống ở thành phố Altamonte Springs, bang Florida, Mỹ. Tại đây, bà sống những năm tháng cuối đời trong sự tĩnh lặng và vẫn tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học như một niềm đam mê bất tận của cuộc đời. Năm 2000, bà Hedy Lamarr qua đời ở tuổi 86 vì một cơn đau tim.