Iraq đánh bom xe, gần 40 người thương vong

Cảnh sát nước này cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa khi một chiếc xe hơi gài chất nổ đỗ ngay trước một nhà hàng, nơi rất đông khách du lịch nghỉ lại khi đi ngang qua tuyến đường chính ở phía bắc thành phố Tikrit, cách Baghdad khoảng 170 km về phía Bắc. Vụ nổ lớn khiến 7 chiếc xe gần đó bốc cháy dữ dội, nhiều người bị thương, trong khi nhà hàng kể trên bị phá hủy nghiêm trọng. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ đánh bom táo tợn này, tuy nhiên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thường là thủ phạm gây ra các vụ tấn công tương tự.

Hiện trường vụ đánh bom xe (Ảnh: Reuters)

Nhiều thành phố của Iraq, kể cả thủ đô Baghdad, thời gian qua đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về tình hình an ninh sau khi quân chính phủ nước này giành lại hầu hết các thành trì do IS kiểm soát trên khắp đất nước kể từ hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng quân chính phủ và dân thường tại Iraq bất chấp lực lượng an ninh nước này thường xuyên đẩy mạnh hoạt động truy quét chúng./.

Theo Xinhua