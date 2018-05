iPhone X Plus 6,5 inch liệu có to quá khổ đến nỗi không cầm nổi vừa tay?

Nếu vài tháng nữa mà xuất hiện phiên bản iPhone X Plus màn hình to "khủng bố" thì không biết kích cỡ của nó sẽ đạt tầm nào nhỉ? Đã mang cái mác iPhone X nặng trịch rồi mà lại còn Plus thì chắc không cầm nổi mất.

iPhone X Plus là một trong 3 phiên bản iPhone được đồn đại là thế hệ tiếp theo của Apple trong năm nay - 2 chiếc còn lại là iPhone X bản nâng cấp cấu hình, và iPhone giá rẻ. Dù nhiều quan điểm chung cho rằng kích thước của iPhone X Plus sẽ lên đến tận 6,5 inch, nhưng theo trang MacOtakara, nó sẽ vẫn chỉ to suýt soát iPhone 8 Plus mà thôi.

Ảnh chụp có thể là một mẫu dựng iPhone X Plus bên cạnh iPhone 8 Plus, với kích thước thực gần sát nhau.

MacOtakara là một trang chuyên đưa tin về Apple, nổi tiếng với những tin đồn chính xác về những sản phẩm còn chưa ra mắt. Trước đây, chính họ đã dự đoán chuẩn không cần chỉnh về thế hệ iPhone 7 và những điểm liên quan, nên cũng có tiếng tăm nhất định.

Theo MacOtakara, họ có một "nguồn tin thân cận" của riêng mình, nói rằng đã biết được kích cỡ thực của iPhone X Plus. Như đã đề cập, số đo đồn đại là 6,5 inch, lớn hơn đáng kể so với 5,5 inch của iPhone 8 Plus. Dù vậy, lý do khiến iPhone X Plus vẫn có thể cầm nắm gần như iPhone 8 Plus là vì phần viền sẽ được cải tiến ngày càng mỏng, trong khi iPhone 8 Plus thì viền máy rất to theo kiểu cách truyền thống.

Mẫu dựng iPhone giá rẻ 6,1 inch (trái) và iPhone X Plus 6,5 inch (phải).

Ngoài ra, MacOtakara còn thông báo 2 điểm mới nữa: iPhone X nâng cấp sẽ không còn camera lồi, nhưng thân máy sẽ dày hơn tí tẹo so với hồi trước. Và Face ID sẽ có thể hoạt động khi đặt ngang máy, còn ở hiện tại thì bắt buộc phải để dọc máy mới mở được.

Nên nhớ rằng chúng ta vẫn cần một lời xác nhận chắc nịch nhất từ chính Apple thì mới có thể yên tâm chờ đợi được, còn không thì sẽ còn kha khá tin đồn nữa xuất hiện sau này đó.