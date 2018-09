iPhone mới ra mắt là ắt phải có iPhone cũ "về vườn", ngay cả iPhone X cũng chưa chắc thoát khỏi quy luật này

Vào 0h ngày 13/9, Apple sẽ chính thức ra mắt thế hệ iPhone 2018 và trở lại cuộc đua smartphone vốn đã bị các hãng Android “làm loạn” trong suốt mấy tháng qua. Tuy nhiên, không chỉ hóng hớt những thay đổi, tính năng mới, người dùng còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề: Liệu dòng máy nào sẽ phải “về vườn” sau khi 3 chiếc iPhone mới được trình làng. Điều này cũng không có gì lạ, Apple vẫn luôn có thói quen ngừng sản xuất một số thế hệ iPhone cũ để tập trung đầu tư cho những dòng máy mới hơn.

Cái tên nào sẽ bị khai tử ngay sau đêm nay đây?

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn đang tiến hành sản xuất và cho lên kệ các dòng thiết bị sau: iPhone 6s/6s Plus (2015), iPhone 7/7 Plus và SE (2016), iPhone 8/8 Plus và iPhone X (2017). Và thật ngạc nhiên khi nhiều chuyên gia cho rằng ngoài bộ đôi iPhone 8/8 Plus ra, tất cả những thế hệ còn lại đều thuộc diện “nguy hiểm” và có thể sẽ ra đi ngay sau sự kiện đêm nay.

Đầu tiên là siêu phẩm ngàn đô iPhone X, dù là smartphone bán chạy nhất của Apple trong quý vừa qua, cũng không thoát khỏi nguy cơ phải “nghỉ hưu” chỉ sau 1 năm ra mắt. Đích thân “thần phán” Ming-chi Kuo đã đưa ra nhận định này, đặc biệt là khi Apple chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp iPhone Xs với thiết kế y hệt nhưng hiệu năng ngon hơn rất nhiều.

Xịn sò như iPhone X cũng có thể không thoát khỏi "cửa tử"?

iPhone 6/6s Plus lại là 2 dòng máy cũ nhất trong danh sách trên và sẽ không bất ngờ nếu Apple quyết định ngừng sản xuất chúng sau đêm nay. Trong khi đó, iPhone 7/7 Plus cũng có nguy cơ không qua khỏi cơn hoạn nạn vì không có nhiều khác biệt như iPhone 8/8 Plus nhưng lại “già” hơn 1 năm tuổi.

Thế nhưng, iPhone 7/7 Plus vẫn nắm trong tay 2 lợi thế so với hậu bối của mình. Đầu tiên chính là mức giá rẻ hơn (máy ra mắt trước, đương nhiên là giá hiện nay sẽ ngon hơn rất nhiều so với iPhone 8/8 Plus). Thứ hai, theo một nghiên cứu mới đây của công ty phân tích uy tín Mixpanel, iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn là 2 mẫu máy được nhiều người dùng ưa chuộng nhất, vượt qua cả iPhone 8/8 Plus lẫn iPhone X.

Số lượng người dùng iPhone 7/7 Plus vẫn còn rất lớn tính đến hết tháng 8/2018.

Cuối cùng, iPhone SE với khả năng “về vườn” là 50/50, rất khó nói trước. Đầu năm nay, một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ ra mắt thêm dòng máy kế nhiệm với màn hình nhỏ gọn cùng giá rất dễ chịu để thay thế mẫu iPhone này. Thế nhưng đến nay, thông tin trên đã chìm vào quên lãng, và Apple cũng chẳng hề ra mắt sản phẩm nào như thế cả. Vậy iPhone SE có sống sót qua đêm nay hay không, thực sự vẫn rất khó đoán, bởi Apple có thể vẫn sẽ giữ lại dòng máy này để cùng với iPhone giá rẻ sắp ra mắt kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng.

Tuy nhiên cần phải nói rõ thế này, dù sau đêm nay, thế hệ nào bị khai tử đi nữa thì cũng không có nghĩa là Apple hoàn toàn ngừng hỗ trợ cho dòng máy đó. Nếu bạn vẫn còn nhớ, nhà Táo đã từng tuyên bố iOS 12 (dự kiến cũng ra mắt bản chính thức vào đêm nay), sẽ hỗ trợ cho tất cả những thiết bị chạy được iOS 11, bao gồm cả iPhone 5S và tất cả những dòng iPhone nêu trên. Vì thế, ngay cả khi Apple ngừng sản xuất thì chúng vẫn sẽ nhận được những cải tiến về phần mềm cùng những tính năng cao cấp nhất trong ít nhất là từ 1 - 2 năm nữa.