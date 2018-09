iOS 12 sẽ chính thức phát hành vào ngày 17/9, nhưng cài luôn hôm nay cũng được theo hướng dẫn này

Tại sự kiện ra mắt iPhone mới vừa diễn ra, Apple đã chính thức giới thiệu Apple Watch Series 4, bộ ba iPhone Xs, Xs Max và iPhone XR. Cũng tại đây, Apple đã hé lộ sớm về ngày phát hành iOS 12 mới vào ngày 17/9, tức thứ Hai tuần sau.

Mặc dù vậy, nếu bạn quá nóng lòng trải nghiệm sớm, bạn hoàn toàn có thể tải về và cài đặt iOS 12 ngay từ bây giờ nhưng tất nhiên dưới dạng bản beta sát nhất với bản chính thức.

Phiên bản iOS 12 sẽ mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ, bao gồm cả cải tiến thông báo, Memoji, Screen Time, Siri Shortcuts và rất nhiều tính năng khác. Đặc biệt theo Apple, iOS 12 giúp cải thiện hiệu suất cho cả thế hệ iPhone cũ và mới.

Trước khi thực hiện nâng cấp, hãy chú ý sao lưu dữ liệu trước để đảm bảo bạn còn có cơ hội phục hồi lại mọi thứ nếu chẳng may gặp trục trặc.

Bước 1: Truy cập trang chương trình beta của Apple tại đây.

Bước 2: Chọn Sign Up (Đăng ký) và đăng nhập với tài khoản Apple ID. Đồng ý với điều khoản và điều kiện của Apple.

Bước 3: Tại đây hãy chọn tab iOS, sau đó bạn sẽ thấy có tùy chọn để tải về bản beta dựa trên thiết bị của bạn.

Bước 4: Nhấn Install (Cài đặt). Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trên thiết bị trước khi cài đặt. Cuối cùng quá trình cập nhật bắt đầu. Lưu ý rằng, máy sẽ phải khởi động lại để hoàn tất cài đặt.

Các model hỗ trợ nâng cấp iOS 12: iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6S/6S Plus, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5s, iPad Pro (9.7 inch, 10.5 inch và 12.9 inch), iPad (2018), iPad thế hệ thứ 5, iPad Air và iPad Air 2, iPad mini 2/3/4, iPod Touch thế hệ thứ 6.

Lưu ý rằng trong thời gian đầu mở cửa cập nhật iOS 12, một số thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch tại một số thị trường có thể chưa nhận được bản cập nhật lên bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

