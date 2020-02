Trong những năm trở lại đây, mỹ phẩm tự nhiên (Organic) đã trở thành từ khóa được ưu tiên hàng đầu khi mọi người tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Xu hướng sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội được cho là lành tính và thân thiện với môi trường.



Vào năm 2000, khi innisfree ra mắt, thương hiệu đã chọn con đường tiên phong trong việc đưa ra tiêu chí 5 không: "Không dầu khoáng - không chất tạo màu nhân tạo - không sử dụng nguyên liệu động vật - không chất nhiễm parabens - không ethanol". Bên cạnh đó, innisfree cũng sớm đem đến những cam kết phát triển môi trường bền vững như sử dụng bao bì thân thiện, đảm bảo các phế thải sản phẩm đều có thể tái chế và luôn sử dụng nguyên liệu có thành phần tinh khiết nhất. Sau gần 20 năm hoạt động, giờ đây innisfree đã trở thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu được yêu thích tại Hàn Quốc. Sự yêu mến đến từ cái tên gợi cảm giác thư giãn dễ chịu, cách đóng gói bao bì tinh tế, đẹp khiến người sử dụng cảm nhận được nét trong lành ngay từ vẻ bề ngoài thật nền nã trước khi nhẹ đưa lên mũi để hít hà, cảm nhận hương tinh khiết từ thiên nhiên Jeju.

Các dòng sản phẩm của innisfree cũng ngày càng đa dạng, trọn vẹn các bước dưỡng da và trang điểm. Không chỉ có vậy, giá thành trung bình của innisfree cũng khá dễ chịu đến tay khách hàng, đồng thời vẫn giữ được phẩm cách của một dòng sản phẩm cao cấp.





Đặt vào bối cảnh của những năm 2000, innisfree có thể được xem là nhãn hàng tiên phong không chỉ trong phong trào sản xuất mỹ phẩm organic, mà còn cùng nhân loại chung tay bảo vệ và khai thác có trách nhiệm, đảm bảo vòng tuần hoàn bền vững của tự nhiên. Điều này đã được điểm qua vài cột mốc trong chuỗi hoạt động đáng nhớ, tiêu biểu là chiến dịch "thu gom lọ rỗng". Tính đến năm 2015, innisfree đã thu hồi tới 9,723,534 chai lọ đã qua sử dụng, chỉ tính nguyên ở thị trường Hàn Quốc để phục vụ công tác tái chế.

Bên cạnh đó, innisfree còn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ thiên nhiên, và lồng ghép những thông điệp truyền tải theo những cách thức sáng tạo - thú vị. Những khách hàng của innisfree hẳn đã quen thuộc với những chiếc khăn tay sinh thái Eco - Hankie, luôn xuất hiện thường niên nhằm mục đích cổ vũ khách hàng sử dụng thay cho khăn giấy, giảm thiểu ô nhiễm với môi trường. Không chỉ là biểu tượng cho "nếp sống xanh" của người trẻ, những chiếc khăn Eco - Hankie nay đã trở thành hình ảnh ý nghĩa mỗi năm thay cho lời cam kết về công tác gìn giữ màu xanh của môi trường.

Phát triển từ thiên nhiên, innisfree cũng "đền đáp" lại Trái đất. Chiến dịch Green Forest được khởi xướng từ những hàng cây được trồng trên đảo Jeju nhằm bảo tồn khu rừng Gotjawal, sau đó mảng xanh này được lan tỏa đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Hong Kong hay Thái Lan, như một cách "tri ân" rất riêng mà innisfree mong muốn sự sống được tiếp nối.





Sự kiện Play Green 2018 cũng là điểm nhấn thú vị với tuyên ngôn "Less Plastic, It’s Fantastic". Thông qua nhiều hoạt động thú vị như đi xe đạp đeo kính VR, vẽ hình lên kính, nhà bóng hay tự tay làm đồ handmade... sự kiện không chỉ tạo trải nghiệm thú vị đối với người tham dự mà còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về vấn đề bảo vệ môi trường: Chung tay giảm thiểu sử dụng những sản phẩm được làm từ nhựa - vốn phải mất đến 1000 năm để phân hủy hết. Đặt trong bối cảnh cả thế giới đang chung tay hạn chế sử dụng đồ nhựa, innisfree đã sớm gia nhập vào hàng ngũ những thương hiệu trẻ trung, năng động, cùng chung tay vì màu xanh tương lai.

Chính những lý do đó, innisfree nhanh chóng lớn mạnh trên toàn châu Á và lan rộng đến châu lục khác. Thương hiệu nay đã có hơn 1500 cửa hàng ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Canada, Thái Lan, Indonesia… và Việt Nam. Tại Việt Nam, innisfree được đặc biệt yêu thích bởi giới trẻ nhờ chất lượng sản phẩm và những hoạt động bảo vệ môi trường tích cực.

Quay ngược thời gian về năm 2016, thời điểm đánh dấu sự bùng nổ khi thương hiệu mới "hạ cánh" tới thị trường Việt Nam. Ngay từ ngày khai trương cửa hàng đầu tiên tại 257 Hai Bà Trưng, quận 3, TP. HCM, innisfree đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các tín đồ làm đẹp, với đủ mọi lứa tuổi. Người người nhà nhà đều cảm thấy mong đợi và háo hức, muốn có cơ hội "mục sở thị" cửa hàng của thương hiệu mỹ phẩm đình đám nhất nhì xứ kim chi này. Lượng khách đông vượt ngoài sự suy đoán của innisfree. Thành công nối tiếp thành công, đến nay, sau gần 3 năm có mặt, nhãn hàng đã mở rộng sự kết nối với khách hàng, lên đến 12 stores ở các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang.

Đến với thị trường Việt Nam, innisfree đã nhanh chóng gây dựng được niềm tin ở người tiêu dùng thông qua nhiều dòng sản phẩm được yêu thích. Về lĩnh vực dưỡng da, đình đám nhất có lẽ là dòng Green Tea, Jeju Volcanic và Cherry Blossom. Trong đó, Green Tea Seed Serum, Jeju Volcanic Pore Clay Mask, Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream là những ứng viên thuộc hàng tiêu biểu. Đây chính xác là trụ cột vững chắc, giúp đặt nền móng phát triển lâu dài cho "Hòn đảo tự do" innisfree trên toàn câu. Mẫu số chung của 3 dòng này là đều hội tụ đủ tất cả các yếu tố: bao bì đẹp, lành tính với mọi loại da, hiệu quả và giá thành luôn ở mức dễ chịu.

Khác với nhiều serum dưỡng da khác, Green Tea Seed Serum là tinh chất được khuyên dùng ngay sau 3 giây kể từ khi rửa mặt. Với kết cấu mỏng, nhẹ, cho phép người dùng sử dụng cả sáng lẫn tối, thêm tính năng giúp kháng khuẩn và dễ dàng tương thích với mọi loại da nhờ chiết xuất lá trà xanh, "người hùng" này được hầu hết các beauty blogger Việt Nam như bộ đôi Love At First Shine, Trinh Phạm, Phương Ly Pretty Much, An Phương, Chloe Nguyễn… khen ngợi hết lời. Và cũng chính nhờ tiếng lành đồn xa, Green Tea Seed Serum đã trở thành serum được rất nhiều bạn trẻ Việt ưu ái sở hữu trong những năm vừa rồi.

Tương tự với Green Tea Seed Serum, loại mặt nạ đất sét được làm từ tro núi lửa - Jeju Volcanic Pore Clay Mask cũng luôn luôn lọt top best seller của innisfree. Tuy là mặt nạ đất sét nhưng lại thật xốp mịn trên da mà không để lại cảm giác khô căng. Đây chính là cứu tinh của những người có làn da dầu tới hỗn hợp thiên dầu. Item này có khả năng hút dầu thừa, bã nhờn và bụi bẩn hết sức siêu việt. Chỉ cần bỏ ra trên dưới 10 phút, da của bạn sẽ được detox, sạch sẽ, láng mịn tới mức đáng kinh ngạc

Dù mới được ra mắt trong năm 2019, nhưng Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream đã nhanh chóng vụt sáng trở thành ngôi sao của nhà innisfree. Sản phẩm này có chiết xuất từ cánh hoa anh đào tại đảo Jeju, mang trọn nguồn dưỡng chất lành tính và độ ẩm dồi dào. Điểm đặc biệt nhất chính là khả năng nâng tông nhẹ cho da, đủ để da trông sáng hồng rực rỡ đầy sức sống. Đây cũng chính là yếu tố chinh phục nhiều tín đồ làm đẹp tại Việt Nam

Về lĩnh vực makeup, sản phẩm gây tiếng vang nhất của innisfree và đã được cho ra đời vô vàn phiên bản giới hạn chính là phấn phủ kiềm dầu dạng bột innisfree No Sebum Mineral Powder. Sở dĩ người ta vinh danh hộp phấn siêu nhỏ gọn và có thiết kế giản đơn này chính bởi chất lượng phấn cực kỳ đỉnh cao. Hạt phấn nhỏ, siêu mịn giúp lớp makeup luôn ở tình trạng khô ráo và nó cũng chính là tấm lá chắn, giúp dầu nhờn không có cơ hội biểu tình trên gương mặt. Thậm chí, sản phẩm này còn được so sánh chất lượng không hề kém phấn highend mà giá thành lại mềm hơn rất nhiều.





Ngoài việc kết nối với người dùng bằng hoạt động khai trương nhiều cửa hàng hay ra mắt các dòng sản phẩm ấn tượng, innisfree cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của các tín đồ làm đẹp trên khắp Việt Nam bởi những sự kiện cùng các hoạt động xứng tầm toàn cầu. Điển hình là chuỗi sự kiện innisfree Festa lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 với sự góp mặt của "tình đầu quốc dân" Yoona; chiến dịch Eco Hankie 2019 với sự xuất hiện của Green Point Corner để khách hàng sở hữu vật dụng "xanh" bằng cách đổi điểm tích lũy. Và cũng chẳng bỏ qua các khu vực gói quà đặc biệt đã được innisfree bố trí tại store, giúp khách hàng chuẩn bị những món quà đẹp đẽ, chỉn chu nhất tặng người thân yêu trong những ngày Phụ nữ Việt Nam hay ngày 8/3. Một hành động nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tâm lý, chu đáo vô cùng.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến một chiến dịch để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng mọi người. Bắt đầu từ năm 2010, chiến dịch Green Christmas được ra đời trong dịp Giáng sinh với tinh thần MAKE.ENJOY.SHARE làm chủ đạo thể hiệu ở chủ đề đặc biệt của bộ sưu tập thiết kế giới hạn, bộ thủ công "tự tay làm hết". Không chỉ dừng lại ở đó, innisfree luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn đến các tổ chức xã hội, lan tỏa những thông điệp yêu thương, sưởi ấm trái tim của tất cả các trẻ em kém may mắn tại mỗi quốc gia mà innisfree có mặt. Trong suốt 3 năm tại Việt Nam, innisfree đã cùng đồng hành với Quỹ Nhịp tim Việt Nam (Heartbeat Việt Nam), đóng góp 10% doanh thu của BST sản phẩm Holiday Limited Edition Collection và 100% doanh thu của bộ thủ công DIY, mang đến 24 ca phẫu thuật tim miễn phí cho các em nhỏ.

Luôn mong muốn mang "trải nghiệm xanh" đến cho khách hàng không chỉ thông qua sản phẩm, các hoạt động vì môi trường mà innisfree còn mang đến không gian mua sắm thân thiện, gần gũi. Sau gần 3 năm hoạt động phục vụ các khách hàng, innisfree Việt Nam đã bắt đầu sự thay đổi cải tiến hệ thống cửa hàng nhằm tạo nên cảm giác mới mẻ độc đáo. Trong đó, cửa hàng innisfree 257 Hai Bà Trưng là điểm xuất phát đầu tiên, đánh dấu bước chuyển bùng nổ trong năm 2020 của innisfree Việt Nam.

Không chỉ là một nơi để bạn mua sắm các sản phẩm từ chăm sóc da, innisfree 257 Hai Bà Trưng còn là không gian để bạn đắm chìm vào thiên nhiên, cảm thấy dễ chịu khi đặt chân đến đây. Bạn sẽ được nhìn thấy các sản phẩm yêu thích được bày trí cùng các thành phần thiên nhiên riêng biệt, giúp bạn dễ dàng hơn để cảm nhận về công dụng của chúng.

Ông Dong Wan Min, đại diện điều hành thương hiệu innisfree Việt Nam mới đây đã có một cuộc trao đổi thú vị về thương hiệu innisfree, qua đó cũng hé lộ nhiều tâm sự thú vị về thương hiệu này:

Với người trẻ Việt Nam - một phần của bộ phận tiên tiến trên thế giới đang ngày càng bày tỏ rõ sự quan tâm tới các vấn đề môi trường, innisfree là một thương hiệu thực sự truyền cảm hứng, đồng thời chứng tỏ rằng thành công về kinh doanh không đồng nghĩa với những bước đi ngắn hạn. 20 năm phát triển mạnh mẽ, 1500 cửa hàng trên toàn thế giới và hàng triệu khách hàng trẻ tuổi cùng chia sẻ tinh thần "phát triển bền vững", innisfree thực sự xứng đáng là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu châu Á, một "hòn đảo" nằm ở trung tâm của những nỗ lực gìn giữ màu xanh Trái đất.