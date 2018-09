Hyuna và E'Dawn gồng gánh cả công ty, CUBE nắm giữ nhân tố nào mà tự tin đuổi cổ 2 "con gà đẻ trứng vàng"?

Sáng ngày 13/9, cộng đồng fan Kpop chấn động với thông tin CUBE đã gạch tên Hyuna cùng E'Dawn khỏi công ty sau lùm xùm tình ái. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, CUBE đã phải gánh ngay hậu quả khi giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Có thể thấy rõ tầm quan trọng của E'Dawn và đặc biệt là Hyuna đối với công ty. Vậy tại sao CUBE lại đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy? Phải chăng CUBE đã nắm trong tay những chiến binh mới đủ sức để thay thế cho 2 "con gà đẻ trứng vàng" như Hyuna hay E'Dawn?



BTOB - "gánh hài quốc dân" đang giúp CUBE ăn nên làm ra, nhưng vẫn chỉ là boygroup hạng B

Sau thời khi khủng hoảng khi BEAST rời công ty, ngoài Hyuna, BTOB dường như là niềm hy vọng còn sót lại của CUBE. Không làm CUBE thất vọng, BTOB đã làm nên nhiều thành công bất ngờ để thu về những lợi nhuận cho công ty. Trong lần trở lại mới đây, "Only One For Me" của BTOB cũng đã làm nên chuyện dù quảng bá cùng thời điểm với Black Pink. Bài hát này đã giành vị trí số 1 của nhiều bảng xếp hạng ngay sau khi phát hành và giúp BTOB giành được 2 chiếc cúp âm nhạc cuối tuần.

Có thể thấy BTOB đang dần đi lên và giúp CUBE đứng vững trên thị trường Kpop nhưng việc các thành viên đang dần nhập ngũ cũng khiến cho hoạt động của nhóm phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, dù các thành viên chủ chốt như Yook Sung Jae, Changsub, Eunkwang đang cố gượng dậy cả nhóm, song tổng thể BTOB vẫn chỉ dừng lại ở một group hạng B, chưa được biết đến rộng rãi mà chỉ chủ yếu nổi theo cá nhân.

BTOB đang là một trong những nhóm nhạc chủ chốt của CUBE

PENTAGON - chỉ mới vừa "phất" lên đã mất ngay một thành viên chủ chốt

Là lính mới trong làng nhạc Kpop, PENTAGON tuy chưa gây được nhiều ấn tượng nhưng cũng đã có dấu hiệu khởi sắc khi làm nên cơn sốt trên diện rộng nhờ bản hit "Shine". Đặc biệt, E'Dawn và Hui vốn là bộ đôi vô cùng tài năng, từng kết hợp sản xuất rất nhiều ca khúc đình đám như "Never" - Wanna One, "Organic Song", "BACK" cùng loạt ca khúc của Pentagon, "GIRL GIRL GIRL" và loạt ca khúc của Triple H.

Có thể nói rằng, E'Dawn đóng vai trò vô cùng lớn trong thành công của Triple H, Pentagon. Anh là thành viên chủ chốt, con gà đẻ trứng vàng cho CUBE trong khoảng thời gian công ty này ngụp lặn giữa hàng loạt đối thủ đáng gờm khác. Đáng tiếc, thành viên chủ chốt này sẽ không bao giờ có cơ hội đứng chung đội hình với PENTAGON nữa. Tương lai của PENTAGON sẽ đi về đâu?

Liệu PENTAGON sẽ thành công khi thiếu vắng E'Dawn?

(G)I-DLE - tân binh sáng giá nhất hiện tại

Ngay khi vừa ra mắt, nhóm nhạc tân binh (G)I-DLE đã tạo được tiếng vang lớn trong làng nhạc Kpop. (G)I-DLE nhận được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc "LATATA". Nhóm vừa trở lại vô cùng xuất sắc với "HANN" và là một ứng cử viên nặng kí cho loạt giải thưởng "Tân binh của năm". (G)I-DLE được đánh giá là nhân tố tiềm năng nhất của CUBE ở thời điểm hiện tại.

Chính vì vậy mà nhiều fan cho rằng, CUBE đang cật lực đầu tư cho tân binh khủng long này như một girlgroup thế hệ mới có thể thay thế 4minute năm xưa, và tự tin loại bỏ Hyuna, E'Dawn như một đòn răn đe các gà nhà sau này. Trên thực tế đúng là (G)I-DLE ăn nên làm ra, tuy nhiên Hyuna là thành viên chủ chốt, gượng dậy CUBE trong thời kỳ khó khăn nhất, khi G.NA dính lùm xùm bán dâm và BEAST rời khỏi công ty.

(G)I-DLE - át chủ bài mới của CUBE

CLC - hoàn toàn mờ nhạt trong mắt người hâm mộ

Nhắc đến nhóm nữ CLC của CUBE, ắt hẳn nhiều người hâm mộ Kpop còn hoang mang và cảm thấy xa lạ. Năm 2018, nhóm ra mắt 2 ca khúc chủ đề là "Black Dress" và "Distance". Tuy sở hữu giai điệu bắt tai nhưng những ca khúc này lại kém may mắn khi không có được những thành công vang dội. Dù vậy, CLC vẫn được đánh giá là một nhóm nữ biến hóa đa tài bằng việc thử sức những concept khác nhau qua từng lần trở lại.

CLC chưa để lại nhiều dấu ấn sau 4 năm hoạt động

Lai Guan Lin (Wanna One) và Yoo Seon Ho: Thành công bước ra từ "Produce 101" nhưng dù sao vẫn chỉ là "gà non"

Sau "Produce 101", dù chỉ Lai Guan Lin được ra mắt cùng Wanna One nhưng Seon Ho cũng sở hữu một lượng fan không nhỏ nhờ tính cách đáng yêu cùng tài năng về ca hát, diễn xuất ở tuổi 17. Sau khi Wanna One dừng hoạt động, người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất mong chờ màn đoàn tụ của hai anh em nhà CUBE Guan Lin - Seon Ho. Cả hai đều được đánh giá là "vũ khí bí mật" của CUBE với ngoại hình nổi bật.

Tuy nhiên nhìn lại kỹ hơn về tài năng của cặp đôi này, người hâm mộ hoàn toàn tỉnh táo khi thấy rõ điểm yếu của cả Lai Guan Lin và Yoo Seon Ho. Dù ra mắt trong đội hình Wanna One hoàn hảo về tài năng và ngoại hình, song Lai Guan Lin lại bị đánh giá là một trong những nhân tố yếu kém nhất. Sở hữu lượng fan đông đảo, song nam idol này lại khá yếu kém về vũ đạo và khả năng thanh nhạc, rap được coi là tạm ổn và khả năng cao sẽ không duy trì được phong độ khi thiếu đi cái tên Wanna One. Yoo Seon Ho xét cho cùng cũng có xuất phát điểm và tầm kỹ năng tương tự Lai Guan Lin. Cặp đôi này có thể sẽ không thua kém bất cứ nhóm nam nào về mặt danh tiếng nhưng lại quá thiếu xót khi đứng trên môi trường "thực địa".

Lai Guan Lin…

… và Yoo Seon Ho hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai, nhưng vẫn còn quá non

Trên thực tế, dù là trụ cột của CUBE nhưng có vẻ Hyuna không còn giữ được phong độ như thời kì hoàng kim "Bubble Pop", nhất là sau khi chuyện tình cảm của nữ ca sĩ khiến công chúng thêm phần gay gắt. Công ty cũng không thể dựa dẫm mãi vào nữ thần tượng sexy này bởi cái gì cũng có thời của nó. Sở hữu trong tay những hạt giống tiềm năng nhưng chưa đủ "chín", chưa đủ "tầm", liệu CUBE có thể tiếp tục sống sót khi thiếu bóng dáng của nữ hoàng sexy Hyuna và tạo nên phép màu cứu vớt công ty nhờ các nhân tố mới?