Hung thủ sát hại 5 người đâm các nạn nhân gần 60 nhát dao

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2 (27 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm chị Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà anh Chinh đâm chết chị Hồng cùng 4 người khác.

Gây án xong Tình lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng.

Dù cận giao thừa, tuy nhiên hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an), cùng công an các địa phương phối hợp truy xét. Đến trưa mùng 1 Tết, công an bắt được Nguyễn Hữu Tình tại Long An.

Cũng trong ngày mùng 1 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, CA TPHCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.