Hot 100 tuần này: Hit mới của Ariana tụt hạng thê thảm, ca khúc từ lâu của Camila Cabello lại tiến vào top 10

Ca khúc "Nice for What" của Drake tiếp tục thống trị Hot 100 tuần thứ tư liên tiếp kể từ khi ra mắt. "Nice For What" đã thu về 48,5 triệu lượt stream tính riêng tại Mỹ trong tuần tính đến ngày 3/5, theo số liệu thống kê của Nielsen Music. Thành tích này giúp Drake có được 35 tuần đứng nhất Hot 100 trong sự nghiệp kể từ bản hit "What's My Name?" hợp tác cùng Rihanna vào năm 2010. Nam rapper chính thức vượt qua Elton John trở thành nghệ sĩ nam solo có nhiều tuần thống trị Hot 100 nhất, xếp sau Usher (47 tuần) và Michael Jackson (37 tuần).

"Nice For What" MV – Drake

Trong khi đó, Post Malone ghi nhận 3 ca khúc trong top 10 tuần này với "Psycho" (ft. Ty Dolla $ign) leo lên vị trí á quân sau khi album "beerbongs & bentleys" của anh chàng thống trị Billboard 200 tuần này và phá kỷ lục album có lượng stream trong tuần lớn nhất mọi thời đại.



"Psycho" – Post Malone ft. Ty Dolla $ign

Đáng chú ý trong tuần này là việc Camila Cabello tiến thẳng vào top 10 Hot 100 với "Never Be the Same", nhờ hiệu ứng từ bản remix với Kane Brown vào ngày 27/4. Đây là bản hit top 10 thứ 3 trong sự nghiệp solo của cô nàng, sau "Havana" (#1) và "Bad Things" (ft. Machine Gun Kelly) (#4). Nếu như Camila Cabello tiến vào top 10 với một ca khúc đã phát hành từ lâu thì "No Tears Left To Cry" của Ariana Grande lại tụt đến 7 hạng trong tuần này sau khi debut tại vị trí số 3 vào tuần trước.

"Never Be The Same" MV – Camila Cabello

"No Tears Left To Cry" MV – Ariana Grande

Top 10 Billboard Hot 100 tuần (12/5/2018)