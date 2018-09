Hơn một năm yêu nhau, Đàm Thu Trang khoe món quà cực giản dị được Cường Đô La tự tay làm tặng

Trên trang cá nhân, mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải hình ảnh một mô hình cú mèo do chính tay Cường Đô La làm tặng, kèm dòng chia sẻ đầy hài hước bằng tiếng Anh: "What? It’s me" (Tạm dịch: Gì cơ? Tôi đây?) và mau chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi thích thú với món quà vô cùng giản dị và đầy tâm huyết này của Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang. Thậm chí, một số khán giả còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi chứng kiến tình cảm bền chặt, hạnh phúc, không ồn ào của cặp đôi.

Món quà vô cùng giản dị do chính tay Cường Đô La làm tặng Đàm Thu Trang.

Có thể nói, với Cường Đô La, dù anh đã từng hẹn hò nhiều người đẹp trong showbiz nhưng lại rất nghiêm túc khi yêu Đàm Thu Trang. Điều này được chứng minh bằng việc nam doanh nhân phố núi không ngại để trạng thái "đã đính hôn" và gọi người đẹp gốc Lạng Sơn là vợ. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên đưa Đàm Thu Trang đi du lịch, đi phượt cùng bạn bè, con trai Subeo mỗi khi có dịp và thoải mái công khai những hình ảnh lãng mạn lên mạng xã hội.

Ba tháng trước, cặp đôi đã có chuyến du lịch Maldives cùng nhau và vướng nghi vấn chụp hình cưới, tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận.

Đàm Thu Trang có mối quan hệ rất thân thiết với bé Subeo - con trai Cường Đô La.