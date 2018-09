Hội thảo du học, việc làm và định cư tại Úc

Đăng kí tham dự hội thảo và tư vấn miễn phí tại đây.

Bạn có thể nhận thông tin gì từ hội thảo?

• Giới thiệu du học Úc;

• Giới thiệu trường đại học Tasmania danh tiếng, các chuyên ngành và cơ hội thực tập, việc làm trong và sau quá trình học;

• Các chính sách ưu tiên định cư tại Tasmania và giới thiệu các chuyên ngành và lình vực dễ định cư nhất;

• Cơ hội học tập và học bổng tại đại học Tasmania.

Giới thiệu đại học Tasmania (UTAS)

Đại học Tasmania là đại học danh tiếng và lâu đời ở Úc. Trường tọa lạc tại đảo Tasmania – top 5 hòn đảo du lịch nổi tiếng, nơi có khí hậu ấm áp, trong lành và cư dân thân thiện. Tasmania là trường đại học duy nhất tại đảo Tasmania nên sinh viên của trường nhận được nhiều ưu ái trong thực tập và tìm kiếm việc làm nơi đây. Đảo Tasmania cũng là nơi hiện đang có chính sách ưu tiên định cư được rất nhiều quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm.

Thành phố Hobart, đảo Tasmania

Đi đầu trong lĩnh vực giảng dạy

Năm 2018, UTAS nằm trong top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng danh tiếng QS Top University Ranking với nhiều chuyên ngành xếp thứ hạng cao như Trái đất và Khoa học hàng hải (Earth and Marine Sciences), Nông lâm nghiệp (Agricultural and Forestry), Mĩ thuật và Thiết kế (Art and Design), Môi trường học (Environmental Studies), Luật (Law); Xã hội học (Sociology); Giáo dục và đào tạo (Education and training), Y (Medicine)…

Trường đại học Tasmania

Những con số đáng tự hào của UTAS

Chi phí và học bổng

UTAS dành cho sinh viên nước ngoài nhiều gói học bổng lớn. Học phí của UTAS áp dụng cho sinh viên nước ngoài ở mức trung bình, kèm theo đó sinh hoạt phí tại Tasmania thấp hơn các bang khác ở Úc, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường sống thoải mái hơn.

Đại học Tasmania đang dành cho sinh viên Việt Nam mức học bổng tới 25% học phí các khóa học năm 2019 tới.

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tuyệt vời

• Đội ngũ cố vấn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại UTAS;

• Đội ngũ phát triển giáo dục và hỗ trợ về ngôn ngữ bao gồm các cán bộ nhà trường và các sinh viên ưu tú, hỗ trợ miễn phí để sinh viên đạt kết quả học tập tốt nhất;

• Cố vấn cá nhân;

• Hỗ trợ về sức khỏe;

• Phát triển nghề nghiệp: Với nhiều dịch vụ như IPrep – chương trình định hướng nghề nghiệp và thực tập dành cho sinh viên nước ngoài, UTAS sẽ giúp sinh viên chuẩn bị hành trang cần thiết khi tìm và xin việc.

Chi phí sinh hoạt cho sinh viên rất phải chăng

Ước tính chi phí sinh hoạt tại Tasmania rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn như Melbourn hay Sydney. Bạn có thể tham khảo một vài thông tin sau:

• Nơi ở: Sinh viên có thể lựa chọn thuê phòng khách sạn mini, căn hộ hoặc ở nhà người bản xứ, chi phí có thể dao động từ $90 - $275/tuần ( tương đương: 1,5 triệu đồng – 4,7 triệu đồng/1 tuần);

• Sinh hoạt: Các chi phí có thể kể đến như ăn uống, điện, nước, internet, điện thoại, đi lại, giải trí… tầm $170 - $450/tuần (tương đương: 2,9 triệu đồng – 7,5 triệu đồng/ tuần) (tùy mức chi tiêu của sinh viên);

• Học tập (sách, copy, văn phòng phẩm): $800/năm (tương đương 13,6 triệu đồng/năm).

Chú ý: Giá trên là đô la Úc.