Hội chị em hưởng ứng trào lưu khoe mâm cơm gia đình: Người được khen tấm tắc, kẻ bị bóc mẽ "sống ảo"

"Hôm nay ăn gì?" là câu hỏi thường nhật đối với cánh chị em, đặc biệt là với những bà mẹ bỉm sữa hay những chị gái nhận trách nhiệm nội trợ chính trong nhà. Trào lưu khoe mâm cơm gia đình ngon mắt, ngon miệng cũng từ đó mà ra, bên cạnh chia sẻ thành quả nấu nướng còn là 1 topic để chị em cùng thảo luận, góp ý lẫn nhau để mỗi lần đứng bếp càng thêm tiến bộ.

Trào lưu này ngày càng được chị em hưởng ứng, nhiều bà nội trợ được tấm tắc khen ngợi bởi mâm cơm sáng tạo, ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng lại rất kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số chị em khác lại bị bóc mẽ vì "sống ảo", sau đó đành phải lặng lẽ xóa bài hoặc ngậm ngùi thú nhận nguyên nhân phía sau.

Trào lưu khoe mâm cơm gia đình được nhiều chị em hưởng ứng - Ảnh chụp màn hình

Điểm danh những mâm cơm nhận lời khen tấm tắc từ cộng đồng mạng

Đứng đầu danh sách hội chị em khéo tay hay làm phải kể đến cô vợ trẻ có tên H.L mà mới đây đã nổi tiếng "rần rần" vì những hộp cơm chị chu đáo chuẩn bị để chồng mang đi làm ăn trưa.

Với chị H.L, việc nấu nướng, chế biến các món ăn có lẽ vừa là sở trường, vừa là niềm yêu thích nên việc vào bếp đối với chị không hề khó khăn và vất vả. Trông những hộp cơm cuộn bắt mắt, đầy màu sắc được chị H.L chuẩn bị cho ông xã nhiều chị em không khỏi ngưỡng mộ, không chỉ dập khuôn một món mà các món ăn đều được chị thay đổi theo từng ngày, vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng có đạm và rau xanh. Chưa kể mỗi hộp cơm đều được chị trang trí đẹp mắt, dù chỉ là những món ăn đơn giản thôi nhưng qua tay chị đều trở nên thịnh soạn và đầy hấp dẫn.



Những hộp cơm ngon miệng, đẹp mắt được chị H.L chuẩn bị cho chồng mang đi làm ăn trưa - Ảnh: FBNV

Như chị H.L, chị gái có tên M.C cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi mâm cơm tiết kiệm nhưng vẫn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng. Theo chị M.C kể, mâm cơm này của gia đình chị chỉ hết 40 nghìn đồng, bao gồm 19 nghìn tiền cá rô lọc xương rán giòn, mua một cái bắp cải hết 5 nghìn nhưng chỉ cắt một nửa ra luộc, vị chi là khoảng 3 nghìn. Thêm vào đó, chị mua 10 nghìn thịt làm thịt rang cháy cạnh, lấy 6 nghìn mua thêm 2 quả trứng, 2 nghìn một quả cà chua rồi xin thêm cọng rau mùi là có bát canh trứng.

Mâm cơm của gia đình chị M.C với giá 40 ngàn đồng - Ảnh: FB

Mâm cơm của gia đình chị M.C được nhiều chị em đánh giá là đơn giản nhưng vẫn ngon miệng, hợp lý, là 1 gợi ý không tồi cho những ai chưa nghĩ được món ngon gì cho bữa cơm sắp tới.

Với giá thành 40 ngàn đồng trong thời kỳ bão giá hiện nay, mâm cơm trên được cho rằng đã quá rẻ, tuy nhiên với nhiều người thạo việc nội trợ, giá cả thế không có gì khó nếu như chị em khéo léo mặc cả, mua ở chợ đầu mối hoặc sinh sống ở vùng ngoại ô nơi giá cả không quá đắt đỏ.

Thêm một thành viên nữa trong hội chị em khéo tay phải kể đến chị gái có tên C.G. Chị C.G chia sẻ hàng loạt những mâm cơm thường nhật của hai vợ chồng lên mạng xã hội, đồng thời cũng khiêm tốn xin tham khảo những mâm cơm của các chị em để học hỏi nấu cải thiện cho chồng. Những mâm cơm tuy đơn giản nhưng vô cùng ngon mắt của chị đã khiến rất nhiều chị em nội trợ khác ngưỡng mộ và xin bí quyết nấu nướng.

Hình ảnh những mâm cơm bắt mắt hàng ngày được chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự chú ý của hội chị em và được trao danh hiệu "vợ đảm".

Theo những hình ảnh của chị C.G chia sẻ, dù không quá cầu kì nhưng bữa cơm hàng ngày của vợ chồng chị vẫn thường đầy đủ chất dinh dưỡng bao gồm hai món mặn một món canh và tráng miệng hoa quả. Chị tâm sự thêm, do thích thịt gà nên hầu như trong bữa cơm của gia đình rất thường xuyên có thịt gà, hết gà luộc đến gà rang rồi gà rán... ăn hoài không chán.

Những mâm cơm hàng ngày của cô vợ trẻ đã nhận được nhiều lời khen tấm tắc của hội chị em vì các món ăn trông đến là ngon miệng, chưa kể rất đầy đủ chất. Tuy nhiên, một số chị em cũng cho rằng mâm cơm hơi thừa đạm, và số thực phẩm này chắc có lẽ sẽ đủ cho 4 người ăn, có lẽ kinh tế hai vợ chồng cũng tương đối khá giả và vững vàng nên bữa ăn hàng ngày mới đầy đủ như vậy.



Phản bác lại những ý kiến này, chị C.G. cho biết, do bình thường chồng ít ăn cơm ở nhà nên chị thường tranh thủ ăn bún hoặc mì cho nhanh. Nên mỗi khi chồng về chị thường cố gắng lên mạng tìm tòi công thức để nấu thêm được nhiều món ngon. Do chồng ăn thức ăn là chủ yếu nên chị hay nấu nhiều hơn. Còn tiền đi chợ hàng tháng thì do ngày này bù ngày kia nên cũng không hề tốn quá nhiều.



Chị C.G cho biết tiền ăn hàng tháng của gia đình chị không tốn quá nhiều.

Người khoe mâm cơm giá rẻ nhưng "của nhà trồng được", kẻ lặng lẽ xóa bài đăng vì bị phát hiện copy

Bên cạnh những bà nội trợ được khen ngợi vì khéo léo nấu nướng, một số chị em khác lại bị bóc mẽ bởi khoe mâm cơm thiếu tính hợp lý, thậm chí là đi copy của người khác về nhưng lại nhận là mình tự tay chuẩn bị.

Ví dụ có thể kể đến 1 tài khoản Facebook có tên T.Y.Đ nọ, đăng bài lên 1 hội nhóm dành cho chị em để khoe mâm cơm cữ ngon như nhà hàng do mẹ chồng đích thân nấu. Sau nhiều lời khen tấm tắc dành cho cô con dâu tốt số, một số người đã phát hiện ra hình ảnh mâm cơm này thực chất là đi copy từ người khác. Cô nàng T.Y.Đ sau đó đã phải nhanh chóng xóa bài đăng vì bị các mẹ quay lưng, ném đá không thương tiếc.

Mâm cơm cữ đẹp mắt của T.Y.Đ đăng tải.

Bằng chứng cư dân mạng đưa ra bóc phốt cô nàng sống ảo, thích làm màu.

Không copy như cô nàng T.Y.Đ trên nhưng chị gái có tên M.L lại gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội khi chia sẻ mâm cơm đầy ắp thịt tôm nhưng chỉ có 100 nghìn của mình.

Theo đó, người vợ trẻ viết: ''Mâm cơm 100 nghìn dành cho 7 người ăn, chưa tính ga và gạo nhé. Theo các mẹ có hợp lý không? Em sống giữa thành phố Hà Nội nha''.



Đính kèm bài viết là hình ảnh mâm cơm khá tròn trịa và đủ dưỡng chất bao gồm: 1 đĩa tôm rang, 2 đĩa đỗ xào thịt, một đĩa giò, 1 đĩa rau muống luộc và canh.



Chị em cho rằng, mâm cơm này không thể có giá 100 nghìn, nhất là khi sinh hoạt ở trung tâm thủ đô.

Một mâm cơm dành cho 7 người ăn mà chỉ có giá 100 ngàn đồng ngay giữa lòng Thủ đô chính là nguyên nhân khiến hội chị em "đại chiến bàn phím", chia làm mấy phe tranh cãi nhiệt tình. Hàng nghìn bình luận được đưa ra cùng lúc, nhưng cũng phải đến 90% tỏ ra nghi ngờ con số 100 ngàn chỉ là màn chém gió câu like của người vợ trẻ nói trên. Nhiều người đặt ra nghi vấn, có thể ở vùng miền khác nhau thì giá cả đắt, rẻ có thời, tuy nhiên, cả mâm cơm ú ụ tôm, giò, rau thịt cho 7 người ăn mà chỉ có giá 100 ngàn thì quả là hơi phi lý.

Với kinh nghiệm đi chợ của mình, nhiều mẹ biết rất rõ tôm tươi đắt gấp mấy lần mức tiền nêu trên, ở đô thị lớn như trung tâm thành phố Hà Nội thì chẳng bao giờ dưới 200 nghìn/kg, nên món tôm ở chợ thành phố cũng được coi là "quý tộc", nhà có điều kiện mới thường xuyên mua ăn. Chưa kể, đĩa giò xắn miếng to kia cũng đi toi cả vài chục bạc.

Câu chuyện về mâm cơm gia đình chưa bao giờ hết hot với chị em nội trợ bởi lẽ vấn đề ăn gì, bao nhiêu tiền đã là cố hữu trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Những mâm cơm kể trên có thể hợp lý, đáng học hỏi, có thể chỉ là màn "câu like", tuy nhiên dù đúng hay sai chị em cũng coi đó như 1 kinh nghiệm bỏ túi, chẳng phải nhìn mỗi mâm cơm chúng ta đều có luôn được gợi ý cho những bữa cơm trưa, cơm chiều sắp tới?