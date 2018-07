Học ẩm thực, nhà hàng khách sạn tại Pháp, Úc, New Zealand cùng Le Cordon Bleu

Học viện Le Cordon Bleu là một trong những trường ẩm thực, nhà hàng khách sạn tốt nhất thế giới. Luôn trung thành với triết lý lấy sinh viên là trung tâm của công tác giáo dục, lấy việc phát triển kỹ năng là yếu tố chủ đạo, trường đã rất thành công trong đào tạo nên nguồn nhân sự trình độ cao cho ngành “công nghiệp không khói”. Julia Child, Dương Huy Khải, Vicky Lau, Giada De Laurentiis, Mario Batali, Ming Tsai… là những cựu sinh viên xuất sắc trưởng thành từ cái nôi học thuật danh tiếng này.

Là nơi tụ hội của các master chef, đầu bếp sao Michelin, các nhà kinh doanh, quản lý cấp cao, Le Cordon Bleu trở thành chọn lựa du học ngành ẩm thực, nhà hàng khách sạn gần như đầu tiên của sinh viên quốc tế. Trường có 35 trung tâm học thuật đặt tại 20 quốc gia, trong đó, Pháp, Úc, New Zealand là 3 điểm đến học tập được sinh viên quốc tế yêu thích nhất.

Le Cordon Bleu là nơi đào tạo nên những nhân vật tài hoa cho làng ẩm thực, nhà hàng khách sạn thế giới

Học viện Le Cordon Bleu tại Pháp – Trụ sở chính tự hào với 123 năm phát triển

Có thể nói rằng, không có nơi nào tốt hơn Pháp để du học ngành ẩm thực, nhà hàng khách sạn. Chẳng những là kinh đô thời trang, trung tâm tài chính quan trọng của thế giới mà Pháp còn là 1 trong số ít quốc gia đón hơn 85 triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm. Chỉ riêng Paris đã sở hữu hơn 100 nhà hàng được gắn sao Michelin cùng hệ thống các khách sạn sang trọng.

Học viện Le Cordon Bleu khu học xá Paris là trụ sở đào tạo chính của trường với 123 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tọa lạc bên dòng sông Seine và rất gần tháp Eiffel, trung tâm học thuật của Le Cordon Bleu Paris có tổng diện tích 4.000m² được trang bị đầy đủ tiện nghi. Trường cung cấp các khóa học về nấu nướng, làm bánh, kinh doanh và quản trị ẩm thực, quản trị nhà hàng khách sạn và nhiều hơn thế. Không chỉ được thực tập đến 11 tháng trong suốt khóa học (tùy chương trình), sinh viên còn được phép làm thêm 20 giờ/tuần. Chính phủ Pháp cũng hỗ trợ 30 – 50% tiền nhà ở cho sinh viên quốc tế, giúp các em yên tâm học tập. Đặc biệt, thủ tục hồ sơ visa du học Pháp so với nhiều quốc gia trên thế giới tương đối đơn giản, thời gian xử lý nhanh, tỉ lệ đậu cao.

Học viện Le Cordon Bleu khu học xá Paris, Pháp

Học viện Le Cordon Bleu tại Úc – Đa dạng chương trình đào tạo

Học viện Le Cordon Bleu Úc được thành lập vào năm 1996 với các cơ sở đào tạo đặt tại Adelaide, Sydney, Brisbane, Melbourne. Đây được xem là phân viện đào tạo đa ngành nghề, đa bậc học nhất của Le Cordon Bleu. Tại đây, sinh viên sẽ được chọn các lĩnh vực: ẩm thực (nấu nướng, làm bánh), kinh doanh (quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn) từ chương trình ngắn hạn (Cert III, Cert IV, cao đẳng nâng cao) đến cử nhân, thạc sĩ.

Úc là một trong những quốc gia có chính sách thu hút nhân tài cởi mở nhất thế giới khi cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc 1 – 2 năm sau khi tốt nghiệp (tùy chương trình) và làm thêm tối đa 40 giờ/2 tuần trong thời gian học. Song song đó, sinh viên Le Cordon Bleu còn được thực tập từ 6 – 12 tháng tại các khách sạn 4&5 sao như Hilton, Shangri-La, Intercontinental, Hyatt, Four Seasons… hưởng lương đến 45 triệu VNĐ/tháng. Trường còn xây dựng hệ thống nhà hàng ngay trong khu học xá tại Sydney và Adelaide cho sinh viên thực hành nâng cao kỹ năng làm việc, tạo tiền đề vững vàng để định vị bản thân.

Úc là một trong số ít phân viện giáo dục của Le Cordon Bleu đào tạo bậc thạc sĩ

Học viện Le Cordon Bleu tại New Zealand – Học tập ở quốc gia an toàn top đầu thế giới

Cơ sở giáo dục tại Wellington của Le Cordon Bleu được thành lập từ năm 2012, chào đón sinh viên mang 23 quốc tịch đến du học New Zealand. Trường cung cấp các khóa học về kinh doanh và quản lý ẩm thực, nấu nướng, làm bánh. Với phương pháp giảng dạy “watch, do, learn” (xem, thực hành, học tập), sinh viên sẽ được quan sát các giảng viên giàu kinh nghiệm trình diễn làm món ăn, sau đó tự tay thực hiện giúp ghi nhớ kiến thức thực tế nhất.

New Zealand nổi tiếng với sự an toàn, văn minh, cộng đồng đa văn hóa nhưng rất dễ mến. Quốc gia này còn được EIU xếp số 1 thế giới về sự chuẩn bị tương lai của sinh viên. Chi phí du học tại New Zealand cũng không quá đắt đỏ, sinh viên được làm thêm trong khi học và được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội học bổng đến 120 triệu đồng từ Le Cordon Bleu Wellington, New Zealand

Trên thực tế, mỗi khóa học ở từng cơ sở đào tạo của Le Cordon Bleu được thiết kế dành riêng cho các mục đích nghề nghiệp khác nhau. Để chọn được chương trình và khu học xá phù hợp với bản thân, bạn phải cân nhắc nhiều yếu tố: sở thích, năng lực, định hướng nghề nghiệp, khả năng tài chính, cấu trúc khóa học, môi trường sống, chính sách việc làm…

