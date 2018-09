Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: "Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình"

Sau khi đạt được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Úc 2015, Jolie Nguyễn đã quyết định trở về Việt Nam để hoạt động nghệ thuật, cô gái trẻ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi phong cách thời trang ấn tượng cùng phong thái kiêu kì, sang trọng tại các sự kiện trong lẫn ngoài nước.

Bên cạnh đó cô nàng còn được khán giả biết đến với danh hiệu "Hoa Hậu Rich Kids", bởi Jolie là Hoa hậu duy nhất nằm trong danh sách này Rich Kids of Vietnam được nhắc đến trên mục Tài chính của trang Business Insider - một tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ Mỹ.

Hoa hậu Jolie Nguyễn luôn gắn với hình ảnh sang trọng, đài cát.

Gần như đóng đinh mình với hình ảnh tiểu thư đài cát, sang chảnh thế nhưng quyết định nhận lời tham gia vào cuộc thi Here We Go 2018 của cô hoa hậu đã khiến nhiều fan bất ngờ, cũng như mong đợi sự thể hiện của Jolie tại cuộc thi năm nay.

Sự xuất hiện của 10 KOL trong vòng 2 của Here We Go 2018 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị.

Chào Jolie! Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với Here We Go mùa thứ 3?



Jolie theo dõi cuộc thi Here We Go từ mùa đầu tiên và cảm thấy đây là một cuộc thi về du lịch có format rất mới, thú vị. Hơn nữa các thi sinh tham gia thi đều rất tài giỏi, mọi người vừa đi du lịch, vừa có thể tự mình chụp ảnh, quay phim lại rất đẹp và cảm xúc, khiến Jolie vô cùng ngưỡng mộ.

Bản thân Jolie cũng đi du lịch rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chưa bao giờ tự đi, thường là sẽ kết hợp đi làm và dành thời gian để tham quan, nghỉ ngơi. Vì vậy khi nhận được lời mời của BTC Here We Go, Jolie nghĩ rằng đây là cơ hội để bản thân có thể tự mình khám phá những điều mới, nên đã nhận lời tham gia.

Cô nàng trong trang phục năng động khi tham gia thử thách.

Chơi hết mình.

Luôn gắn với hình mẫu một cô hoa hậu kiêu sa, sang trọng nhưng khi tham gia cùng Here We Go bạn phải trải qua rất nhiều thử thách, những trải nghiệm du lịch dân dã, đôi khi là nắng mưa thất thường. Vậy Jolie có lo lắng khi nhận lời tham gia cuộc thi?

Đây cũng là điều mà Jolie băn khoăn nhất trước khi quyết định tham gia, bởi vì Jolie rất sợ nắng. Với cả từ trước đến giờ chỉ đi du lịch với những người thân quen, đây là lần đầu tiên Jolie đi du lịch cùng với những người hoàn toàn xa lạ, mà con đi tận 5 ngày thì không biết sẽ như thế nào.

Thế nhưng Jolie cho mình cơ hội để được trải nghiệm những chuyến đi thật dân dã, trải nghiệm cái nắng, mưa của thiên nhiên, vượt sông, leo núi, và tự tay lưu lại những khoảnh khắc đó, để rồi cảm thấy yêu quý cuộc sống hơn nhiều.

Tự mình leo lên những đỉnh núi, băng qua những cánh đồng để cảm nhận chân thực nhất vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ở vòng Offline diễn ra tại Hội An, BTC đã đưa ra những thử thách vô cùng khó khăn cho các đội thi, Jolie có cảm thấy đuối sức khi bắt đầu cuộc chơi?

Ngày đầu tiên tham gia chơi trò chơi, Jolie phải thức dạy từ rất sớm, tham gia trò chơi phải chạy rất nhiều trong phố cổ, mà thời tiết thì rất là nóng, lúc đó thật sự là bị kiệt sức. Thế nhưng Jolie tự nhủ một khi đã tham gia thì phải hết mình, phải vui để đồng đội không cảm thấy bị áp lực.

Những thử thách đầy mạo hiểm của vòng Offline.

Thử thách nào khiến Jolie cảm thấy "khó nuốt" nhất?

Có lẽ là thử thách Cơn lốc sa mạc. Trong thử thách này Jolie cùng các thành viên khác ngồi trên tàu lượn siêu tốc và phải tính 1 bài toán rất dài. Vừa phải vượt qua cảm giác sợ hãi vừa phải tính bài toán thật sự là vô cùng khó khăn.

Luôn tươi hết cỡ.

Trong khi những cô gái ở các team khác chỉ tham gia 1 - 2 thử thách cảm giác mạnh, thì Jolie lại là cô gái duy nhất tham gia đủ 4 thử thách, phải chăng Jolie là một người thích mạo hiểm?

Phải nói là trong những ngày qua Jolie xoã luôn, mình muốn trải nghiệm một cách thực tế nhất khi đi du lịch, không phải với tư cách của một cô hoa hậu, mà đơn giản chỉ là một người đam mê du lịch. Vui nhất là khi chơi lái xe, Jolie không biết điều khiển chiếc xe như thế nào nên xe cứ quay vòng tròn, cảm giác vừa hoang mang vừa buồn cười.

Bất chấp thời tiết không tốt, team Mượt vẫn cho ra những hình ảnh rất thơ và đáng yêu.



Jolie nhận xét như thế nào về 2 thành viên còn lại của team mình?

Cá nhân Jolie cảm nhận thì cả Hoàn Hảo và Sơn Đoàn đều rất giỏi. Nhưng hai bạn hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Nếu như Sơn tươi trẻ, sáng tạo, chụp hình trong trẻo thì Hảo là nghiên về phong cách hiện thực, Hảo thích lưu lại những khoảnh khắc về con người và đời sống, hình ảnh của bạn ấy rất chân thực và cảm xúc.

Và đương nhiên là hai phong cách đó hoàn toàn không giống với phong cách du lịch của Jolie. Thế nên sự kết hợp của 3 đứa cũng là một điều vô cùng thú vị cho chuyến đi lần này.

Hai thành viên còn lại của team là Hoàn Hảo và Sơn Đoàn.

Trong 9 đội thi còn lại, đội nào khiến Jolie cảm thấy dè chừng nhất trong chặng đua cuối?

Theo Jolie được biết thì anh Quang Đại đi nhiều, trải nghiệm nhiều, style du lịch cũng gần giống với Jolie, còn anh Alex thì là giám đốc sáng tạo, chắc chắn sẽ có nhiều ý tượng sáng tạo hay. Thế nên Jolie "ái ngại" nhất có lẽ là 2 team này.

Một hành trình đã đi qua, tuy không dài nhưng đủ để lưu lại trong lòng những kỷ niệm, vậy ở thời điểm hiện tại Jolie có điều gì nuối tiếc khi tham gia vào Here We Go?

Đây là lần đầu tiên Jolie đi du lịch với những người bạn mới, những ngày qua thật sự cảm giác rất vui, không vướng bận điều gì hay phải suy nghĩ sâu xa. Trước giờ đi làm việc Jolie vẫn giữ hình ảnh, giữ khoảng cách với người xung quanh, bởi lúc đó mình đang trong tâm thế của một cô hoa hậu. Thế nhưng những ngày qua Jolie cảm thấy đang thật sự sống đúng với thanh xuân của mình và chẳng có gì để nuối tiếc. Đây là lần đầu Jolie tham gia một game show du lịch và có lẽ cũng là một trong những kỷ niệm ấn tượng nhất trong đời.