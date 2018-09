Hit năm ngoái của TWICE giờ chỉ chịu thua “DDU-DU DDU DU” của Black Pink ở mảng girlgroup trên YouTube

Ngày 16/9, MV ca khúc "LIKEY" nằm trong full-album đầu tay "twicetagram" của TWICE đã vượt ngưỡng 300 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là MV thứ 2 của 9 cô gái nhà JYP đạt được thành tích trên sau "TT".

MV "LIKEY" chính thức vượt ngưỡng 300 triệu lượt xem trên YouTube

Như vậy MV "LIKEY" mất tổng cộng 10 tháng 17 ngày để chạm mốc 300 triệu lượt xem, vượt "AS IF IT’S YOUR LAST" của Black Pink (thành tích 10 tháng 21 ngày) và chỉ chịu thua "DDU-DU DDU-DU" (thành tích 2 tháng 8 ngày) ở mảng girlgroup trên YouTube.



"LIKEY" thay "AS IF IT’S YOUR LAST" để lọt top 5 MV đạt 300 triệu view nhanh nhất đối với idolgroup, chỉ chịu thua "DDU-DU DDU-DU" ở mảng girlgroup

"TT" MV – TWICE

