Hazard lập hat-trick, Chelsea đánh chiếm ngôi đầu từ tay Liverpool

Premier League vòng 5: Chelsea 4-1 Cardiff

Liverpool chiến thắng, Chelsea tất nhiên không thể ngồi yên. 2 tuần không thi đấu khiến cho The Blues có một chút lỗi nhịp trong những phút đầu trận, để cho Cardiff tìm được bàn mở tỉ số.

Nhưng đội chủ nhà sớm tìm lại sự mạch lạc trong các pha lên bóng. Như thường lệ, Hazard là nguồn cảm hứng số một. Tiền vệ người Bỉ có một pha qua người và dứt điểm đẳng cấp san bằng cách biệt. Cũng chính anh là người kết thúc tình huống đập nhả cực hay sau đó, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước.

Hazard là ngôi sao nổi bật nhất trong chiến thắng của Chelsea.

Nắm lợi thế trong tay, Chelsea vẫn tiếp tục có các pha tấn công. Hazard và Willian tận dụng tốt thời cơ để ghi tên mình lên bảng điện tử trong hiệp hai.



Thắng 4-1 chung cuộc, The Blues giành trọn 3 điểm, tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Liverpool (cùng 15 điểm, hiệu số +10 so với +9) và tràn trề hi vọng ở cuộc đua đến chức vô địch Premier League.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud

Cardiff City: Etheridge, Bennett, Bamba, Morrison, Ecuele, Hoilett, Rals, Arter, Camarasa, Reid, Ward

Bàn thắng:

Chelsea: Hazard 37', 43', 81', Willian 83'

Cardiff City: Bamba 15'