Hậu "đá xoáy" Chi Pu, Hương Tràm đã thay đổi điều này trong phần tựa MV mới của mình trên Youtube

Ngày 22/12 vừa qua, Hương Tràm vừa chính thức cho ra mắt MV "I Want You Now" dành tặng người hâm mộ sau khi nhận được nút bạc Youtube. Đây là ca khúc nhạc Dance được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy cùng phần phối khí do producer SlimV đảm nhận.

Đáng chú ý, trong phần thông tin, Hương Tràm tự tin đính kèm cụm từ "Best EDM Music 2018" (tạm dịch: sản phẩm EDM xuất sắc nhất năm 2018) bên cạnh tên bài hát là "I Want You Now". Tuy nhiên, mới đây, nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra, nữ ca sĩ đã bỏ từ "Best" khỏi tên tiêu đề. Động thái này của Hương Tràm khiến nhiều khán giả cho rằng cô đã cẩn trọng hơn với cụm từ tự nhận định MV mới của mình là "sản phẩm EDM hay nhất năm 2018".

Khi mới được "trình làng", tên ca khúc của Hương Tràm còn được đính kèm với cụm từ "Best EDM Music 2018".

Tên ca khúc sau khi được chỉnh sửa đã được bỏ đi từ "Best"

Ngày 22/12 vừa qua, Hương Tràm ra mắt ca khúc "I Want You Now" mang màu sắc EDM. Sản phẩm này phát hành sau ca khúc EDM của Chi Pu 1 ngày nên bị khán giả đặt lên bàn cân để so sánh về phần nghe lẫn phần nhìn. Đây được xem là cuộc đối đầu trực diện trong âm nhạc của chủ nhân hit "Em gái mưa" và tân binh của Vpop Chi Pu. Vài ngày sau, trên mạng xã hội, Hương Tràm lại có những chia sẻ được cho là phản pháo lại việc luồng ý kiến so sánh 2 sản phẩm này.