Hành trình vạch mặt ông trùm sản xuất “thần dược” điều trị ung thư bằng than tre

Những thủ đoạn tinh vi



Sự việc Công an quận Kiến An và Quản lý thị trường phát hiện tại một cơ sở sản xuất ở tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, sử dụng bột than tre đã được tán mịn cho vào ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư gây xôn xao và hoang mang trong dư luận.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại đây có hàng chục công nhân thường xuyên làm việc với các công đoạn tạo viên nang, dán nhãn sản phẩm, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý của chủ nhà Đào Thị Chúc. Các sản phẩm được dán nhãn, đóng gói gồm: sản phẩm Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan công an đã có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng về việc đề nghị xác minh, cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm của các sản phẩm nói trên. Cơ quan Y tế cũng thừa nhận đã cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP Hải Phòng - thông tin về vụ việc.

Các sản phẩm này do Công ty TNHH Hồng An Phong, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, do ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường...

Manh mối của vụ việc dần hé mở từ đây, khi Cơ quan công an tiến hành xác minh được biết Công ty TNHH An Hồng Phong thành lập ra không hoạt động sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm. Tuy nhiên, thông qua mối quan hệ xã hội, đầu năm 2016, Nguyễn Văn Tuấn đồng ý cho Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội), là chồng của Đào Thị Chúc mượn giấy tờ pháp nhân của công ty mà không biết biết sử dụng vào mục đích gì. Sau đó, ông Tuấn lại được nhờ đốt các loại tre nứa để lấy tro, nghiền thành bột mịn và gửi cho ông Thu.



Còn bản thân Đào Thị Chúc cũng khai nhận chỉ làm theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu. Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm được sản xuất theo công nghệ “bí mật” của Vinaca, đó là tre nứa đốt thành than sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước, rồi đóng gói và bán ra thị trường...

Trong khi dư luận đang vô cùng bức xúc với vụ việc thực phẩm chức năng giả làm từ bột than tre tại Hải Phòng thì Vinaca vẫn mở thêm nhiều văn phòng chi nhánh ở các tỉnh Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tại TP Hồ Chí Minh, Vinaca còn rầm rộ tổ chức những khóa học được gọi là... khởi nghiệp.

Các học viên được nghe “giảng viên” là bà Đỗ Thị Phương Lê, Giám đốc chi nhánh Vinaca Sài Gòn, giới thiệu, quảng cáo về công dụng của Vinaca chẳng khác nào thần dược, có thể hủy diệt 100% tế bào ung thư. Và đặc biệt, với tất cả những người tham gia mạng lưới của Vinaca đều có thể làm giàu một cách dễ dàng...

Đối tượng Nguyễn Xuân Thu livestream giới thiệu sản phẩm Vinaca. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP Hải Phòng cho biết, Cơ quan công an xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, do các đối tượng tham gia tổ chức hết sức bài bản, tinh vi, với hệ thống trải dài khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vì vậy, công tác điều tra phải được phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý thị trường, triển khai thực hiện một cách thận trọng, phát hiện và xử lí triệt để.





Cụ thể, Nguyễn Xuân Thu giới thiệu trên website của Công ty TNHH Vinaca là đã từng học dược, sau đó gặp một người của tập đoàn Vinaca thế giới rồi cùng nhau nghiên cứu thông ngày thông đêm không ăn gì để cho ra thành quả thực tiễn là những hợp đồng về cơ khí máy móc cho những công ty con của tập đoàn, đem về những món lợi nhuận để phát triển mảng khởi nghiệp, cấp vốn cho anh chị em.

Trên trang web của công ty, Vinaca tự nhận có 2.000 sản phẩm mang tính cạnh tranh rất cao, phù hợp với mọi mặt trong đời sống. Từ thực phẩm, dược phẩm, công cụ gia đình, máy móc sản xuất... cho bất cứ ai cũng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm để kinh doanh theo mô hình hiện đại nhất hiện nay.

Vạch mặt ông trùm

Đại tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - CATP Hải Phòng cho biết, để bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Thu, lực lượng công an đã phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trước khi bị bắt 1 ngày, tại nhà vợ ở quận Kiến An (Hải Phòng), Nguyễn Xuân Thu vẫn còn công khai lên trang cá nhân của mình trên Facebook với tên Nguyễn Thu livestream hơn 3 giờ để giới thiệu sản phẩm Vinaca. Sau đó, dường như linh cảm được biến cố sắp xảy ra với mình nên Nguyễn Xuân Thu đã cùng một số đối tượng liên quan nhanh chóng tìm cách bỏ trốn.

Để tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Thu không đi bằng xe riêng mà bố trí cho một số người đi cùng lên một xe taxi đi trước để đánh lạc hướng, còn lại đi xe taxi khác. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã theo kịp và yêu cầu quay về trụ sở công an để làm việc.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Xuân Thu. Cũng theo Đại tá Lê Nguyên Trường, bước đầu đấu tranh, Nguyễn Xuân Thu tỏ ra là đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nguyễn Xuân Thu đã nghiên cứu các văn bản pháp luật, sau đó lợi dụng các kẽ hở, đồng thời đánh vào tâm lý người dân để trục lợi bằng việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả với số lượng rất lớn. Cụ thể là đối tượng đã đánh vào tâm lý thích làm đẹp của chị em phụ nữ.





Đặc biệt là nhu cầu chữa bệnh, nhất là những bệnh hiểm nghèo như ung thư, trong khi chưa có thuốc đặc hiệu chữa trị. Theo đó, mặc dù đăng ký hóa mỹ phẩm, nhưng thực tế Nguyễn Xuân Thu đã mở rộng ra theo nhu cầu xã hội bằng các hình thức quảng bá sản phẩm của mình như một loại thần dược.

Để tránh bị phát hiện việc làm gian dối của mình, quá trình sản xuất, Nguyễn Xuân Thu chia nhỏ làm nhiều công đoạn. Mỗi bộ phận sản xuất được bố trí ở một địa bàn khác nhau, sau đó tổng hợp lại đưa ra thành phẩm nên không ai biết ai làm gì. Đến khi đưa ra thị trường, sản phẩm được phân phối theo hình thức bán hàng đa cấp, thậm chí còn tinh vi hơn.

Cụ thể là lô hàng đầu giao cho nhà phân phối, Nguyễn Xuân Thu không những không lấy tiền mà còn chi hàng tỷ đồng để phục vụ bán hàng và quảng cáo sản phẩm. Thu chỉ tính tiền từ lô hàng thứ hai nên các sản phẩm của Vinaca mặc dù hiệu quả chưa biết thế nào nhưng đánh trúng vào tâm lý của cả người bán hàng lẫn khách hàng nên có sức lan tỏa rất nhanh và mạnh.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Xuân Thu. Theo phân tích của Cơ quan công an thì với những hoạt động cực kỳ tinh vi nên đã có rất nhiều người vô tình giúp sức cho hành vi phạm pháp của Nguyễn Xuân Thu. Cụ thể ở đây là những hành vi sản xuất thì hết sức bí mật, nhưng bán hàng thì lại rất công khai, khiến người tiêu dùng lầm tưởng hàng hóa đã được công nhận và còn được mang đi triển lãm nhiều nơi. Thậm chí sản phẩm của Vinaca đã được một số đơn vị phong tặng nhiều danh hiệu.





Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân nên sẽ phải kiên quyết xử lý, không có bất cứ vùng cấm nào. Thông qua đó giúp cho cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh lại hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực này, tránh việc lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để trục lợi.

Theo đó, Công an Hải Phòng sẽ tập trung mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các phương thức, thủ đoạn, xem xét xử lý thêm các tội danh khác. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an địa phương phối hợp rà soát, không để các loại hàng giả làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tại buổi làm việc với CATP Hải Phòng, ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý thị trường đánh giá cao sự phối hợp với lực lượng Công an Hải Phòng nói chung và Phòng Cảnh sát Kinh tế trong quá trình xử lý vụ việc. Ông Hùng khẳng định, tội phạm, đặc biệt là tội phạm sản xuất hàng giả gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm là hết sức nghiêm trọng.

Theo đó lực lượng quản lý thị trường cũng sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không có vùng cấm, khi phát hiện mọi sai phạm đều phải công khai trên phương tiện thông tin. Đồng thời đã kiến nghị lực lượng quản lý thị trường toàn quốc nếu phát hiện ra các cơ sở của Vinaca, có sản phẩm là lập tức thu giữ.