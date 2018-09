Hành trình "đi để trở về" đến tận... 3 lần của Quán quân "The Debut" Tùng Dương!

Chặng đường 3 tháng phát sóng của "The Debut - Dự án số 1" mùa đầu tiên đã chính thức khép lại với ngôi vị Quán quân được gọi tên Tùng Dương. Với số phiếu áp đảo đến từ hội nhà nghề cũng như khán giả, chiến thắng của Tùng Dương được đánh giá là xứng đáng dù trước đó anh chàng từng chật vật "đi để trở về" đến tận... 3 lần.

Tùng Dương đăng quang Quán quân

Loại lần 1

Ở giai đoạn đầu của cuộc thi, hình ảnh của Tùng Dương xuất hiện còn khá mờ nhạt đến mức anh chàng còn phải tiếc nuối khi không ai nhớ đến vòng thử giọng của mình. Phải đến vòng Đào thải thì Tùng Dương mới gây ấn tượng với ban giám khảo lẫn khán giả khi tự thể hiện chính sáng tác của mình. Tuy nhiên, anh chàng cũng bị loại luôn ở vòng này.

Tùng Dương thể hiện ca khúc tự sáng tác "Baby I Don’t Like Your Homie"

Nhưng bị loại ở vòng Đào thải

Loại lần 2

May mắn bỗng tới với Tùng Dương khi một thí sinh được chọn vào vòng Thách đấu dính phải nghi án đạo nhạc và buộc phải dừng cuộc chơi và Tùng Dương được lựa chọn thay thế.

Được cứu lần 1

Vì là người thay thế từ sàn Tiên phong, Tùng Dương nghiễm nhiên được quyền quyết định bài hát thi đấu và nam thí sinh đã lựa chọn ca khúc "No Make-Up" của ca sĩ Hàn Quốc Zion.T, với phần lời việt được Tùng Dương viết. Chỉ được tiếp cận cũng như tập luyện ca khúc "No make-up" vỏn vẹn 1 ngày, nhóm S.E.A.L tỏ ra có phần "lép vế" so với đối thủ Tùng Dương trên sân khấu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, Tùng Dương bị loại lần thứ 2 trước S.E.A.L.

Tùng Dương bị loại lần 2 ở vòng Thách đấu

Loại lần 3

Sau khi bất ngờ bị loại vì chỉ có 1 thí sinh chọn về đội, Oraz Hương Tràm đã quay lại đường đua khi cứu 2 thí sinh đã bị loại: Hoàng Phương - Tùng Dương, đối đầu trực tiếp với 4 thí sinh từ team Đức Phúc (Quốc Anh - Quốc Đạt) và team Hoàng Thuỳ Linh (Ngọc Vi - Bá Vương).



Được cứu lần thứ 2

Giành một suất vào vòng Bán kết, Tùng Dương thể hiện ca khúc "Pass By" (Ngang qua) – một ca khúc tự sáng tác, là sở trường của anh, và bản hit ballad "Lạc nhau có phải muôn đời" trình diễn cùng ban nhạc, là lựa chọn cho phần thi sở đoản. Tuy nhiên, hai tiết mục của Tùng Dương không tránh khỏi gây thất vọng cho các vị Oraz.

Bị 2 Oraz loại lần 3

Kết quả của tập 13, Tùng Dương là cái tên chiếm 2/3 số phiếu bình chọn loại thí sinh của các Oraz, là Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh. Riêng Hương Tràm bỏ ngỏ không muốn vote loại. Nữ ca sĩ dằn vặt cho biết vì đã cất công mang Tùng Dương trở về nhưng lại không có thời gian lẫn cơ hội để huấn luyện cho nam thí sinh.

Như vậy, tính đến hết tập 13, Tùng Dương hiện là cái tên có nguy cơ bị trượt khỏi vòng đấu tranh ngôi vị Quán quân nhất trong Top 4. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào 50% lựa chọn còn lại từ Hội nhà nghề. Anh chàng này tiếp tục may mắn khi đạt được số phiếu như mong muốn và còn ẵm luôn ngôi vị Quán quân.