Hà Nội: Xế hộp KIA Sorento mất lái rồi nằm ngửa bụng giữa cầu Vĩnh Tuy gây ùn tắc kéo dài

Chiếc xế hộp nằm ngửa bụng trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh Bùi Thanh Tùng)

Theo đó, chiếc SUV do một nam tài xế điều khiển đang di chuyển theo hướng vào trung tâm thành phố thì bất ngờ loạng choạng, chao đảo rồi lật ngửa giữa đường. Hậu quả khiến chiếc xế hộp trông không khác gì một đống sắt méo mó nằm ngửa bụng ngay sát lan can cầu với nhiều bộ phận bị vỡ hỏng. Rất may là tài xế không bị nguy hiểm tới tính mạng và đã đẩy cửa thoát ra ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên nhiều người nhận định, rất có thể là do nguyên nhân chủ quan của tài xế bởi trước lúc bị lật, chiếc xe này không hề va chạm với xe nào khác. Những chiếc SUV (xe thể thao đa dụng) có trọng tâm xe cao hơn so với Sendan, vì thế nếu tài xế chạy tốc độ cao và thiếu kiểm soát, mất lái thì rất dễ xảy ra hiện tượng lật xe.

Ảnh Bùi Thanh Tùng

Bên cạnh đó, hiện trường ngổn ngang mà vụ tai nạn để lại, cộng với đám đông người dân hiếu kỳ đứng xem đã khiến giao thông trên cầu Vĩnh Tuy bị ùn tắc nghiêm trọng, người và phương tiện xếp hàng dài nhiều cây số.

Đám đông người dân hiếu kỳ đứng xem (Ảnh Thanh Hải Nguyễn)