Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời cứu cô gái trẻ định nhảy cầu Vĩnh Tuy tự vẫn

Vào khoảng 21 giờ ngày 15-9, Nguyễn Thị P. (SN 1997, tên nhân vật đã được thay đổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã đặt một chuyến GrabBike đi lên cầu Vĩnh Tuy (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Khi vừa tới đầu cầu, P. yêu cầu lái xe dừng lại và xuống đi bộ lững thững sát lan can với thái độ mệt mỏi. Nhận thấy vị khách có dấu hiệu bất thường, có ý định vượt lan can cầu để nhảy xuống, người lái xe Grab đã đi theo, đồng thời cấp báo tới đường dây nóng của công an (số điện thoại 113).

Lập tức, thông tin được chuyển tới Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự và Cơ động (113) của Công an quận Hai Bà Trưng. Một tổ công tác do Thiếu tá Lê Anh Dũng làm tổ trưởng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tổ công tác Cảnh sát 113 đã tìm cách đưa được cô gái trẻ lên ô tô về trụ sở Công an phường Thanh Lương.

Thiếu tá Lê Anh Dũng động viên cô gái trẻ

Tại đây, Nguyễn Thị P. cho biết, cô đã đi làm với công việc ổn định. Do buồn chán chuyện tình cảm với bạn trai nên P. mới có hành vi tiêu cực như trên.

Các chiến sĩ cảnh sát 113 và Thiếu tá Đoàn Việt Dũng – Phó Trưởng CAP Thanh Lương – đã động viên, thuyết phục P., để cô bình tâm và không giữ suy nghĩ tiêu cực nữa.

Sau đó, cơ quan công an đã liên hệ với người nhà của P., để thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Kịp thời có mặt ngay sau tin cấp báo, Cảnh sát 113 đã cứu thành công cô gái trẻ

Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt – Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự và Cơ động (113), CAQ Hai Bà Trưng – cho biết, là đơn vị đặc thù đảm trách việc xử lý các tin báo an ninh trật tự khẩn cấp, Cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn để nhanh chóng có mặt tại các điểm nóng, nơi người dân cần hỗ trợ.

https://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-noi-canh-sat-113-kip-thoi-cuu-co-gai-tre-dinh-nhay-cau-vinh-tuy-tu-van/782041.antd