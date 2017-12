GOT7 gửi lời chào fan Việt, xác nhận biểu diễn trong đại tiệc âm nhạc cuối năm

GOT7 sẽ thay thế đàn chị T-Ara tham gia V Live Year End Party năm nay

V Live Year End Party là bữa tiệc âm nhạc nhằm đánh dấu sự thành công trong năm của ứng dụng truyền hình trực tuyến V Live tại Việt Nam. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để tri ân những nghệ sĩ đã có đóng góp cho sự phát triển của V Live tại Việt Nam bằng giải thưởng V Live Award.

Nếu như năm ngoái, đại diện các nghệ sĩ Hàn Quốc là sự xuất hiện các cô gái T-ara và đàn em cùng nhà DIA, thì năm nay, bữa tiệc âm nhạc cuối năm V Live Year End Party đặc biệt có sự thay đổi với sự góp mặt của GOT7 - Các chàng trai tài năng của nhà JYP, vừa mới trở lại làng nhạc với album 7 For 7.

Gửi lời chào đến các fan tại Việt Nam, GOT7 đã chính thức xác nhận nhóm sẽ tới đất nước hình chữ S và tham gia biểu diễn tại V Live Year End Party. Các chàng trai chia sẻ: “Xin chào các bạn Việt Nam, chúng mình là GOT7. Bây giờ các bạn có khoẻ không? Chúng mình rất mong có thể sớm gặp lại các bạn. V Live Year End Party là một sự kiện lớn nhất ở Việt Nam dịp cuối năm, được tham gia, chúng mình cảm thấy rất hồi hộp, lo lắng. Các bạn cũng rất vậy phải không?”.

Dự kiến, nhóm sẽ mang đến những màn biểu diễn chất lượng và bùng nổ!

Xem clip nhóm GOT7 tại https://www.vlive.tv/video/53448.



Đại tiệc âm nhạc cuối năm V Live Year End Party có thể sẽ là sự kiện lớn khép lại một năm 2017 rất thành công đối với Noo.

Bên cạnh nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc cũng phải kể đến những ngôi sao của Việt Nam. Người đầu tiên phải kể đến đó là nam ca sĩ bùng nổ nhất năm, vừa phát hành ca khúc mới “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” và khiến sân vận động ĐH Hà Nội “rung chuyển” trong liveshow kỉ niệm 9 năm ca hát - Noo Phước Thịnh.

Soobin và nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng sẽ tham gia V Live Year End Party 2017

Rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trẻ đình đám cũng sẽ tham gia V Live Year End Party - Đại tiệc âm nhạc cuối năm này. Những cái tên cực kì ấn tượng: Đông Nhi, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Thanh Duy, Chi Pu, Gil Lê, Erik, Min, Monstar, Lime, Uni5, Han Sara chắc chắn sẽ làm bùng nổ không khí âm nhạc tại nhà hát Hòa Bình. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào 19h ngày 19/1 tại: http://www.vlive.tv/video/52251.

Đông Nhi - đại diện của Việt Nam tham gia Asia Song Festival 2017 tại Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua

Tóc Tiên - “Best Asian Artist Vietnam 2017”

Không chỉ dừng lại ở những nghệ sĩ khách mời ấn tượng, tại sự kiện âm nhạc này cũng sẽ tiến hành vinh danh và trao giải V Live Award cho các nghệ sĩ góp phần cho sự phát triển của V Live với rất nhiều hạng mục giải thưởng.

Các giải thưởng và đề cử:

1. Best Interactive Star: Erik, Monstar, LipB, The Air;

2. Best Female Artist: Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Hari Won, Bảo Anh;

3. Best Male Artist: Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Issac, Soo Bin Hoàng Sơn;

4. Best Celebrity Host: Ngô Kiến Huy, Kelvin Khánh, Khởi My, Gil Lê;

5. Best Rising Star: Đức Phúc, Lime, Uni5, Han Sara;

6. Best V Show: Gặp là chiến, Show boss your love, Oh My Sign, 80FM;

7. Best Streamer: Best Creator: MisThy, Như Hexi, Pew Pew, Woosi.

Bằng cách bình chọn cho các nghệ sĩ ở 7 hạng mục đề cử, các khán giả sẽ có cơ hội sở hữu những chiếc vé tham dự bữa tiệc âm nhạc lớn nhất năm. Đặc biệt, 400 người bình chọn sớm nhất và hợp lệ sẽ nhận được 400 vé đầu tiên. Sau đó, các fan sẽ phải nhờ sự may mắn của mình mới có cơ hội sở hữu một tấm vé. Lưu ý, vé tham dự hoàn toàn miễn phí, V Live không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào.

