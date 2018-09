Góc nam tính: Các chàng trai chạy khắp Hà Nội để tìm mua Hello Kitty về dán kín phòng ký túc xá

Ngày xưa ai cũng bảo con trai phải chơi đá bóng, phải mạnh mẽ, con gái phải chơi búp bê, chơi đồ hàng... nhưng xem ra ngày đó xa lắm rồi, bây giờ ai thích gì có thể chơi nấy, không sợ bị ai nói nữa.

Những chàng trai đầy nam tính, đầy đàn ông của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã quyết định tân trang cho phòng ký túc xá của mình trước thềm năm học mới bằng cách dán kín hình Hello Kitty khắp phòng!

Theo chia sẻ của bạn Trà My, chủ nhân những bức hình siêu cute đang gây sốt này thì các chàng trai đã chạy khắp cả Hà Nội để tìm mua bằng được hình Hello Kitty đủ dán phòng. Từ những bức tường trắng đơn điệu, căn phòng đã trở nên lãng mạn, ngọt ngào với màu hồng đáng yêu của Hello Kitty.

Những anh chàng nam tính đã chạy khắp Hà Nội để mua đủ giấy dán phòng

Miệt mài làm việc cả ngày để cho ra đời chiếc phòng nam tính nhất Vịnh Bắc Bộ

Thực sự nên cho các chàng trai này điểm 10 vì sự kiên tri và sự dũng cảm. Có phải đứa con trai nào cũng đủ can đảm làm điều này đâu. Căn phòng ký túc xá đã trở nên có điểm nhấn và "thật thú dzị!"

Dân mạng cũng rất nhiệt tình vào để lại bình luận trước hành động quá đỗi đáng yêu này.

- Đúng là màu hồng nam tính, hồng mạnh mẽ mà. Dán lên trông hợp đấy chứ!

- Nhìn hơi rối mắt một chút nhưng cũng dễ thương lắm.

- Những chàng trai học Du lịch nên tâm hồ bay bổng và lãng mạn là đúng quá rồi còn gì nữa?

- Con trai thích Hello Kitty thì hơi kì. Nhưng nhìn thấy thú vị đó chứ.

Thành quả đây rồi, cũng dễ thương mà

Ai bảo con trai thì không được yêu màu hồng cơ chứ

Căn phòng ký túc xá này dự sẽ là căn phòng nổi nhất Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Cách đây không lâu, 1 chàng trai ở Thái Nguyên cũng gây sốt mạng xã hội khi khoe phòng toàn màu hồng và Hello Kitty. Cậu bạn này còn không ngần ngại thừa nhận sở thích có phần nữ tính của mình, cũng như muốn tìm kiếm thêm "đồng minh".

Đó là Trần Trung Hồng, 20 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Kế toán, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Đừng nghĩ Hồng thích màu hồng thì nghi ngờ giới tính nhé, Hồng có bạn gái cực xinh và cũng rất yêu màu hồng!