Giọng hát Việt nhí: "Nhọ" như Bảo Anh, bung cả lông mi giả vẫn không giành được thí sinh!

Tối ngày 8/9, tập 1 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" đã lên sóng truyền hình VTV3.

3 cặp HLV của mùa 2018

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là tiết mục cuối cùng của cô bé Hà Quỳnh Như, 14 tuổi đến từ Nghệ An với ca khúc tiếng Anh "A Moment Like This", đã chinh phục hoàn toàn 6 HLV trên ghế nóng. Đặc biệt, kết thúc phần thi Quỳnh Như còn chia sẻ thế mạnh của mình là hát dân ca, cô bé đã thể hiện hai ca khúc dân ca miền Bắc và miền Nam đã khiến 6 HLV bất ngờ.

HLV Bảo Anh liền nói: "Con ơi, hát như thế này thì cô tin một ngày nào đó con sẽ ngồi trên chiếc ghế này" và còn dắt cô bé lên ghế nóng. HLV Khắc Hưng và Bảo Anh hứa hẹn sẽ mang đến những điều tốt nhất, những bộ trang phục thẩm mỹ nhất cho cô bé. Điều này khiến cặp HLV Soobin - Cát Tường la làng lên: "Chắc bên đây thiếu thẩm mỹ rồi ông ơi". Lúc này, Khắc Hưng mới nhìn Cát Tường và nhận xét: "Không ai mix đôi giày với cái váy này cả, nhìn rất không liên quan". Trong khi mọi người cười ầm lên thì Vũ Cát Tường liền cho rằng Khắc Hưng không có gu thời trang và đề nghị anh mở 3 cuốn báo về thời trang nổi tiếng nhất vì đây là trend mà người mẫu đang mặc.

Bảo Anh liền cho rằng: "Con không thể hát dòng nhạc như thế mà ăn mặc như cô Tường được", Vũ Cát Tường tiếp tục bật lại rằng: "Không, ý cô nói là về gu thời trang bên kia có thì bên cô chú có nhiều hơn. Tất cả những gì khác người, chưa ai làm, Vũ Cát Tường này làm". Bảo Anh tiếp tục nhìn cô bé và nói lớn "Thôi con hãy giống người đi, đừng có khác người". Lúc này Vũ Cát Tường mới giơ tay lên và nói "Ngôi sao được phân biệt bởi sự khác biệt mà người đó tạo ra, và khác biệt mới dành cho người chiến thắng".

Khắc Hưng tiếp tục thắng thua khi khoe thành tích: "Khác biệt của chú chính là tạo ra album thắng giải Cống hiến khi kết hợp giữa nhạc dân ca và điện tử mà không ai có thể làm được". Trong lúc mọi người cãi nhau để giành giật cô bé, thì HLV Lưu Hương Giang mới phát hiện Bảo Anh bị bung mi giả khiến khán giả một lần nữa ôm bụng cười. Lúc này, Bảo Anh không cần thiết đẹp hay xấu cô đã lột nguyên cặp lông mi giả ra quăng ra và mong cô bé sẽ về cùng đội của mình. Và kết quả, Quỳnh Như đã chọn về cặp HLV nói ít nhất là Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Bảo Anh bị bung cả lông mi giả...

... thế nhưng cũng không ngăn được thí sinh về team Giang - Hồ

Mở màn là chàng "hoàng tử nhí" Phạm Anh Khôi, 10 tuổi đến từ TP.HCM với ca khúc "Happy Birthday xoay xoay" của Vicky Nhung. Sau phần trình diễn, Anh Khôi mới chia sẻ đây là ca khúc mà mình dành tặng cho anh hai đang mắc căn bệnh tự kỷ khiến các HLV có những giây phút lắng đọng. Anh Khôi chọn về đội của cặp HLV Bảo Anh - Khắc Hưng.

Nguyễn Lê Minh Nguyên, 12 tuổi đến từ Bình Thuận, cậu bé từng là học trò của Vũ Cát Tường ở mùa thi trước đã quay trở lại chương trình. Em thể hiện ca khúc "Góc đa hình", chất giọng nội lực và truyền cảm đã mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc và chinh phục được 6 HLV trên ghế nóng. Minh Nguyên chọn về đội của Bảo Anh - Khắc Hưng.

Cô bé Tăng Ngọc Thanh Vân thể hiện ca khúc "Giọt sương trên mi mắt" và chinh phục cặp HLV Bảo Anh - Khắc Hưng ngay những câu hát đầu tiên. Nguyễn Vũ Thanh Ngọc, 11 tuổi thể hiện ca khúc "Người mẹ của tôi" và cũng chinh phục được cặp Bảo Anh - Khắc Hưng.

Thanh Vân

Thanh Ngọc

"Cô bé hạt tiêu" Lưu Khánh Ngọc, 9 tuổi thể hiện ca khúc "Cha và con gái". Cặp HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Thiên Hương đã bấm chọn trong những giây phút cuối cùng.

Sân khấu "The Voice" chào đón "thiên thần nhí" Nguyễn Thị Hải Yến, 7 tuổi với ca khúc "Lòng mẹ". Ngay từ khi cất giọng, Hải Yến đã khiến 6 HLV vô cùng phấn khích vì sự ngọt ngào, trong sáng trong giọng hát. 6 HLV đều bấm nút chọn và ra sức tranh giành. Đặc biệt, hai cặp HLV Bảo Anh - Khắc Hưng và Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn đã khóa âm lẫn nhau khiến trường quay bắt đầu nóng lên.

Tận dụng thời cơ, HLV Hồ Hoài Anh đã lên sân khấu ngồi ôm Hải Yến vào lòng mặc kệ các HLV trẻ đang có một trận chiến "không nói bằng lời". Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường liền mang những món đồ chơi ra chiêu dụ, cố gắng dùng hình thể để truyền đạt mong muốn bé có thể về đội của mình. Và để công bằng HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cũng không nói gì và đưa con gái của mình lên sân khấu để thay bố mẹ nói, tuy nhiên khi con gái Giang - Hồ hỏi Hải Yến: "Bạn có muốn về đội của bố mẹ mình không?" thì cô bé 7 tuổi chỉ biết cười mỉm và không nhận đồ chơi do cô bé tặng khiến khán giả bật cười thích thú. Cuối cùng, Hải Yến chọn về đội của Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn.

Giang Gia Nhi - cô bé gốc Hoa thể hiện ca khúc "Gợi nhớ quê hương" đầy mùi mẫn. Mặc dù HLV Khắc Hưng cũng đưa ra nhiều "lời mời gọi hấp dẫn" nhưng có lẽ, với cách HLV Hồ Hoài Anh thị phạm tại chỗ cho Gia Nhi đã thuyết phục được cô bé và đã mang Giang Gia Nhi về đội Giang - Hồ.

"Giọng hát Việt nhí 2018" xuất hiện cặp anh em song sinh Hà Trọng Vũ - Hà Trọng Sáng cực nổi bật trên sân khấu. Diện trang phục vest đỏ cùng đôi giày lấp lánh, cả hai thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên "Making Money" và làm "bùng nổ" cả sân khấu, chinh phục được cặp HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Bảo Anh - Khắc Hưng.

Dù đưa ra nhiều lời chào mời hấp dẫn, cặp đôi HLV Bảo Anh - Khắc Hưng vẫn "chào thua" trước cặp đôi HLV Giang - Hồ.

Cô bé Trần Vũ Bảo Ngọc thể hiện ca khúc "Về nhà thôi". Em đã về đội HLV Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường.