Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh lấy cả Bùi Tiến Dũng ra để chiêu dụ thí sinh

Tối 15/9, tập 2 "The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018" đã lên sóng truyền hình VTV3. Đêm thi tiếp tục mang đến cho khán giả những màn trình diễn từ dàn thí sinh nhí và cuộc chiến tranh giành từ 6 HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường và Bảo Anh - Khắc Hưng.

Đào Đình Anh Tuấn, cậu bé 12 tuổi đến từ Thanh Hoá thể hiện ca khúc "Về nghe gió kể". Ca khúc mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên xuất sắc chiếm lấy cảm tình từ các HLV với 3 chiếc nút bấm chọn. Với mong muốn tìm hiểu thêm về Tuấn Anh, HLV Vũ Cát Tường quan tâm đến sở thích của cậu bé nhưng vô tình hỏi đến môn đá bóng. Lập tức, HLV Bảo Anh giới thiệu ngay thủ môn Bùi Tiến Dũng – một người bạn từng đóng chung mẫu quảng cáo với cô được nhiều người yêu mến. Theo đó, các HLV liên tục đưa ra nhiều lời mời gọi hấp dẫn dành cho Anh Tuấn. Tuy nhiên, sự lựa cuối cùng của Đào Đình Anh Tuấn chính là cặp đôi HLV Soobin Hoàng Sơn –Vũ Cát Tường.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là cậu bé Nguyễn Văn Minh, 11 tuổi thể hiện ca khúc "Không tên", ngay từ những câu hát đầu tiên đã khiến các HLV thốt lên "hay quá" và đua nhau bấm nút chọn. Team "Anh - Hưng" đã nhanh tay và bấm nút chặn team "Sơn - Tường".

Vũ Cát Tường rất thích phong cách của Văn Minh và còn ấn tượng hơn khi cậu bé thể hiện một đoạn trong ca khúc "Ca dao mẹ" đầy cảm xúc. Sau khi biết cậu bé còn thích nhạc rock, HLV Lưu Hương Giang đã cho rằng cậu bé rất có máu nghệ sĩ và khoe rằng cô chính là nữ nghệ sĩ rock đầu tiên từng tham gia những chương trình về rock rất lớn tại Việt Nam. HLV Bảo Anh liền nói người thầy của cô chính là một huyền thoại rock tại Việt Nam. HLV Khắc Hưng còn ngay lập tức sáng tác một ca khúc dành tặng cho cậu bé mang với chủ đề "Đôi giầy có cánh" khiến các HLV thích thú. Cuối cùng, cậu bé chọn về Bảo Anh - Khắc Hưng.

Mở màn cho đêm thi chính là thí sinh Chu Ngọc Ánh đầy cá tính. Cô bé thể hiện ca khúc "Hà Nội trà đá vỉa hè". HLV Lưu Hương Giang nhanh chóng lên sân khấu để làm quen với giọng ca nhí. Chị còn mang cả trà sữa "Giang – Hồ" để tạo sự thân thiện vì: "Trẻ con tuổi này không nên uống trà đá mà là uống trà sữa".



Sau lời giới thiệu ở Hà Nội, HLV Soobin Hoàng Sơn phấn khích trước giọng ca của Ngọc Ánh. Hơn nữa, đây lại là ca khúc thuộc thể loại Funky, một thể loại "tủ" của cả HLV Soobin Hoàng Sơn lẫn Vũ Cát Tường. HLV Vũ Cát Tường nhận xét: "Dòng nhạc của con trẻ trung và con là người phóng khoáng. Cách trình diễn của con gần như cách của cô diễn". Thế nhưng, Chu Ngọc Ánh quyết định lựa chọn về đội cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

Thí sinh tiếp theo chính là Phạm Minh Ngọc đến từ Hà Nội với ca khúc tiếng Anh mang tên "Ashes". Đây chính là gương mặt đã từng tham gia "Giọng hát Việt nhí 2016". Sau 2 năm được rèn luyện kỹ thuật, Minh Ngọc đã xuất sắc giành được 3 sự lựa chọn của 3 cặp HLV.

HLV Bảo Anh chia sẻ, cô cũng từng bị đánh trượt ở nhiều cuộc thi nhưng đến ngày hôm nay đã có thể ngồi ở vị trí HLV cũng là từ sự kiên trì không chùn bước trước thất bại. Minh Ngọc đến gần HLV Vũ Cát Tường và cất câu hát: "Cô ơi suốt đêm thao thức vì cô" nhưng người khiến cô bé "thao thức" thật sự lại chính là HLV Bảo Anh. Cú "lừa" này khiến cặp đôi "Sơn - Tường" được một phen tẽn tò.

Cậu bé Nguyễn Thành An, 12 tuổi thể hiện ca khúc "Love Yourself" (Justin Bieber). Ngay từ khi bước ra sân khấu, em đã khiến khán giả reo hò vì ngoại hình "cực chất" và chinh phục được cả 6 vị HLV.



Thành An cho biết mình thích nhạc Việt Nam nhưng lại hâm mộ Justin Bieber khiến Lưu Hương Giang phải dặn dò: "Thích thì được nhưng không được yêu sớm như Justin Bieber". HLV Khắc Hưng cho rằng cậu bé rất giống ca sĩ Erik ngày xưa đi thi "The Voice Kids" và được anh "khai sáng" bằng hit "Sau tất cả". Thành An đã lựa chọn về đội của Bảo Anh - Khắc Hưng.

Tiếp đến là Nguyễn Hoàng Thiên Nga, ngoài yêu thích ca hát thì cô bé còn thích chơi trống và đàn. Thiên Nga thể hiện ca khúc "One Night Only" và về với team Vũ Cát Tường - Soobin Hoàng Sơn.

Cô bé Nguyễn Trần Xuân Phương thể hiện ca khúc "Độc huyền cầm", Trần Châu Kim Anh thì mang đến tiết mục dân ca "Hình bóng quê nhà". Nếu "Sơn - Tường" một mình bấm chọn Phương Trang thì team "Anh - Hưng" đã có được cô bé dân ca Kim Anh.

