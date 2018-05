Giỏi nhất trong việc khiến showbiz lẫn cư dân mạng hoang mang tột độ, phải kể đến Nam Em và Rocker Nguyễn

Showbiz Việt dạo này, ngoài cuộc đại chiến trên mặt trận âm nhạc đang nóng y như thời tiết ở Hà Nội thì trong một diễn biến khác, trên mạng xã hội và truyền thông 2 hôm nay mới xác nhận một nhân tố mới nổi "làm loạn": Rocker Nguyễn.

Nói "làm loạn" là vì làm sao? Là vì mọi sự đúng là chỉ từ phía cá nhân Rocker Nguyễn mà ra chứ chẳng phải là ai hay điều gì khác. Rocker Nguyễn tự mình làm mọi chuyện: đào ra một bài đăng từ tận... 1 năm về trước của 1 fanpage trên Facebook, đăng đàn tuyên bố đầy đanh thép về việc mình sẽ làm cho rõ ràng mọi chuyện với fanpage này, đòi đánh sập page kèm rất nhiều câu chữ hùng hồn, xưng hô mày - tao xen lẫn một chút doạ nạt.

Tình hình tóm gọn lại là, Rocker Nguyễn đang đi câu cá thì tự nhiên nổi hứng đăng bài "văn tế" một hội nhóm lập ra để hóng chuyện thị phi showbiz thật giả lẫn lộn. Rocker nhà ta không chịu được chuyện soi mói đời tư nên làm mình làm mẩy: quyết chiến!

Điều đáng nói là, giữa lúc sóng yên biển lặng chẳng ai để ý gì đến, Rocker Nguyễn tự nhiên nổi lên như một vị thần giải cứu mạng xã hội với hàng loạt dòng trạng thái với thái độ cứng rắn, xen lẫn lời văn hoa mỹ như thể đang đi đấu tranh tranh cử hay kêu gọi lẽ phải vậy...

Dưới tư cách là một nhân vật cũng được nhiều bạn trẻ biết đến, cũng đã ra mắt và hoạt động trong showbiz cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Vậy mà Rocker Nguyễn lại bỗng nhiên hành động với một thái độ cứng rắng quá đà thế này, đáng ngờ thật chứ!

Showbiz Việt đang có một Nam Em sau khi thất tình lại muốn đi giải cứu giải thế giới, thì giờ đã có thêm Rocker Nguyễn đang muốn giải cứu truyền thông kìa!

Cuộc chiến vô cực ngoài màn ảnh á? Đại chiến Vpop tháng 5 á? Ồ không, Rocker Nguyễn đang "rock the world" bằng cách tuyên chiến với cộng đồng những ai thích hóng chuyện showbiz kia kìa...

Nếu như tháng 3 là tháng của Nam Em với hàng loạt phát ngôn về sự thật gây sốc, cũng như những câu nói ngô nghê về tình yêu khiến dư luận hoang mang. Thì sang tháng 5, Rocker Nguyễn còn làm cư dân mạng giật mình xong cười lớn bởi loạt phát ngôn "cứng như trứng" tưởng chỉ có trong phim chưởng hay truyện ngôn tình...

1. "...trong vòng 6 tiếng đồng hồ nữa mà tôi ko vào được cái group này. Tôi sẽ huy động tất cả tiềm lực và khả năng quan hệ của tôi về IT và SNS, giật sập sạch sẽ từng page một, xoá sạch data từng trang một, và DDOS bất kỳ link nào mà bất kỳ thành viên nào của BQT cái ổ hỗn tạp nham thượng vàng hạ cám này còn đang dùng để trục lợi chúng sanh."



2. "6 tiếng đồng hồ bắt đầu kể từ bây giờ. Cờ tao đã khai triển, bọn phàm phu tục tử có gan vào đây, tao cho cả họ lên sóng."

3. "Cái giá bọn mày phải trả, 10 đời 8 kiếp vẫn còn lãi! Nói cho biết trước đừng bắt thằng này cáu, nghe chửa?!"

4. "Tôi cho bạn 24 tiếng để giải quyết vấn đề này. Còn không mai tôi sẽ làm thông cáo báo chí, đầu nậu truyền thông quang Châu Á. Tôi cho trang bạn sáng nhất lục địa này."

5. "Xin lỗi, từ bé thằng này đã ở trong một toà lâu đài kiên cố, được bảo bọc bằng sự yêu thương với lớp phòng thủ kiên cố nhất là vỏ bọc tư duy! Và Ngôn Ngữ chính là Vỏ Bọc Tư Duy đó!"

6. "Sau một ngày mệt nhoài ra khơi, giữa "tâm bão truyền thông", thì Ông Trời lại cho mình được nghỉ ngơi tâm trí bằng cách khoá nguồn máy mình luôn ^^

Bởi vậy, với tâm trạng cực kỳ thoải mái giữa Côn Đảo thân thương, được gia đình, bạn bè bằng hữu, hảo huynh đệ vây quanh san sẻ, che chở và động viên... tôi tha thứ cho các bạn hết đấy"

7. "Ah anh đang nói luôn cả các em bé lậm K-pop nhé! Ừ thì các em không thích anh pv Jessica thật đấy, nhưng ít nhất thì bọn anh còn giữ liên lạc ^^ lần sau có đi chơi sẽ ko livestream cho các em xem nữa, instastory thôi nhé!"

8. "Nghệ sĩ chân chính chúng tôi cần được tôn trọng. Và sự tôn trọng nghệ sĩ đó không những sẽ cho chúng tôi động lực để cống hiến cho đời tốt hơn, mà còn đưa cả nền công nghiệp giải trí Việt Nam lên một vị thế chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn.

Thế nên tôi tuyên bố là sẽ bắt đầu hashtag này: #NóiKhôngVớiTruyềnThôngBẩn

Và nếu các bạn cùng quan điểm lập trường với tôi, thì hãy để thêm hashtag #WeStandWithHim

I am Him."



9. "Nhân nhượng là sẽ lạc hậu, thoả hiệp không bằng chết! Tôi thà chết chứ không thể nào chấp nhận cảnh truyền thông nước nhà bị khuynh đảo bởi dăm ba bàn tay ma quái!"

10. "Tư duy chỉ huy hành động, tâm trí bạn đã tự do chưa?

Tự do hay là chết?

Do you stand with Him?"

Những phát ngôn này thật quá giống một bài tranh cử vận động quá. Bạn nghĩ gì về "him"? Đây là vụ scandal khiến người ta cảm thấy rất lạ lùng vì sự "nổi khùng" của Rocker Nguyễn... Giống như Nam Em đã từng khuấy đảo truyền thông rồi đi cứu thế giới, Rocker Nguyễn lại tự nhiên muốn cứu truyền thông để làm gì thế?