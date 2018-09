Giành cúp đầu trước đối thủ nhà SM, Sunmi nhảy bài của “hậu duệ TaeYang” cực vui nhộn

Trên chương trình ca nhạc hàng tuần M Countdown ngày 13/9, hai đối thủ cạnh tranh chiếc cúp của tuần này gồm "Siren" của Sunmi và "We Go Up" của NCT DREAM. Với lợi thế trình diễn ở chương trình cùng điểm nhạc số tuyệt đối, cựu thành viên Wonder Girls đã có chiến thắng trước "boygroup nhi đồng" nhà SM.

Sunmi thắng NCT DREAM với khoảng cách gần 1500 điểm

Sau khi hụt để mất cúp vào tay BTS hôm qua thì Sunmi đã có chiến thắng đầu tiên trong đợt quảng bá lần này. Để ăn mừng, cô đã nhảy bài "Cider" của NORAZO – nhóm có thành viên với biệt danh "hậu duệ TaeYang". Dù chỉ thực hiện phần vũ đạo bài này chỉ khoảng 5 giây nhưng Sunmi đã mang đến một sân khấu ăn mừng cực vui nhộn.

Một đoạn vũ đạo "Cider" của NORAZO...

...được Sunmi cover cực vui nhộn

Sunmi giành no.1 (M Countdown 13/9)

"Siren" – Sunmi (M Countdown 13/9)

Nguồn tham khảo: YT