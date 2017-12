Gặp gỡ Bảo Trung - chàng trai 20 tuổi vừa giành quán quân giải vô địch beatbox thế giới

Beatbox là môn nghệ thuật sử dụng miệng, giọng để mô phỏng âm thanh của bộ gõ, và các beatboxer chính là những "phù thủy âm nhạc" khi họ có thể mang đến cho người nghe những tác phẩm tưởng chừng như được tạo nên từ nguyên một dàn nhạc cụ phức tạp. Từ một loại hình mà ở Việt Nam, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, beatbox đã dần trở nên cực kì phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ.

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp, bạn còn thể dễ dàng bắt gặp những tiết mục beatbox ngẫu hứng ở bất cứ nơi đâu, trong liên hoan văn nghệ ở trường học, trong một buổi tụ tập underground, thậm chí chỉ đơn giản là một nhóm 2, 3 nam sinh ngồi rảnh rỗi hát vu vơ. Và không dừng lại việc nghịch chơi, beatbox đã trở thành nghệ thuật được cả thế giới công nhận, bằng chứng là rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ về beatbox đã được diễn ra trên toàn thế giới, trong đó có World Beatbox Camp.

Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Krakow, Ba Lan. Đây là sự kiện beatbox quốc tế lớn nhất năm 2017 với sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng cũng như những tài năng trẻ đam mê beatbox đến từ các quốc gia. Điều đặc biệt gây ấn tượng hơn cả là cuộc thi năm nay lần đầu tiên một thí sinh đến từ Việt Nam đã được xướng tên cho vị trí cao nhất. Qua nhiều vòng đấu đầy gay cấn, những ban giám khảo uy tín đại diện cho cộng đồng beatbox thế giới đã chọn Trung Bảo - Nguyễn Bảo Trung là quán quân thể thức đấu đơn của World Beatbox Camp 2017 (WBC).

Hãy cùng gặp gỡ Trung để xem chàng beatboxer 20 tuổi này có gì đặc biệt nhé!



Nguyễn Bảo Trung Sinh năm 1997 Nghệ danh: Trung Bảo

Beatboxer, visual artist

SV năm 2 ngành Thiết kế đồ hoạ, Đại học Pacific Northwest College of Art (Mỹ)

Top 4 giải đấu Beatbox thế giới Grand Beatbox Battle 2017

Quán quân giải đấu solo World Beatbox Camp 2017

Từng nghe beatbox 1 tháng liên tục ngày mới thích, cảm thấy bị "nổ não" và kích thích vô cùng

Chào Trung, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người biết được không?



Mình là Nguyễn Bảo Trung, gắn liền với nghệ danh Trung Bao. Mình đến từ Hà Nội và hiện đang du học tại Mỹ. Mình cũng là một beatboxer và một visual artist nữa.

Bạn bắt đầu đam mê beatbox từ bao giờ vậy và có kỉ niệm nào vui với những ngày đầu tiên ấy không?

Mình bắt đầu tập beatbox từ năm 2011, do anh trai mình cho nghe 1 clip beatbox trên youtube của beatboxer Rahzel. Ngay khi được nghe lần đầu tiên, mình đã bị "nổ não" ngay lập tức. Minh không thể hiểu nổi tại sao mà con người có thể vừa hát vừa đệm được trống như vậy. Nó như thể chất kích thích đối với mình vậy. Sau khi xem clip đó, mình bỏ ra 1 tháng chỉ xem clip beatbox liên tục không ngừng nghỉ.

Đây chính là bài beatbox đã đưa Bảo Trung đến với một niềm đam mê mới

Theo bạn, beatbox khác với các môn nghệ thuật khác ở chỗ nào? Đâu là khó khăn lớn nhất của bạn khi luyện tập nó?

Beatbox là một môn nghệ thuật rất đặc biệt. Đối với mình, đây là môn nghệ thuật gần với não bộ của con người nhất. Beatboxer có thể phát âm được ra những ý tưởng âm nhạc của mình mọi lúc mọi nơi. Môn nghệ thuật beatbox nói chung khác biệt với tất cả các môn nghệ thuật khác vì beatbox vừa là một nhạc cụ, đồng thời là một ngôn ngữ, và là một môn thể thao (Beatbox Battle).

Việc khó khăn lớn nhất khi luyện tập beatbox đó là việc làm quen với mỗi một âm thanh, hay một tổ hợp mới. Khi mình có khái niệm về cách sử dụng nó cũng như cách kết hợp nó với các âm thanh hay kĩ thuật khác, nhưng cơ miệng của mình chưa quen với việc phát âm nó thì sẽ cảm thấy rất khó chịu.



Trong giới beatbox, bạn có thần tượng ai không?

Thần tượng của mình là beatboxer Reeps One. Anh ấy là một trong những người luôn luôn vượt qua giới hạn của beatbox, trong cả về kĩ thuật lẫn tính nghệ thuật của bộ môn này. Reeps One kết hợp beatbox với rất nhiều các nghệ sĩ, cũng như kĩ sư và các nhà khoa học khác nhau, để tạo ra những sản phẩm beatbox độc nhất.

Liệu đây có thể coi là niềm đam mê lớn nhất của bạn? Gia đình bạn có ý kiến gì với sở thích beatbox của bạn không?

Gia đình mình rất ủng hộ về việc mình theo đuổi sự nghiệp của một beatboxer. Và đối với mình, beatbox là niềm đam mê lớn nhất. Nhưng mình từ nhỏ đã theo đuổi hội hoạ và âm nhạc song song nhau, cho nên niềm đam mê của mình với visual art cũng tương đương với niềm đam mê beatbox vậy. Mình bỏ tâm trí cho chúng với khối lượng như nhau.

Được biết Trung đang du học tại Mỹ chuyên ngành Thiết kế đồ họa, như vậy, giữa 2 khái niệm tưởng chừng không liên quan là beatbox và thiết kế, bạn làm cách nào để cân bằng chúng?

Trên thực tế, thiết kế đồ họa và beatbox có rất nhiều điểm tương đồng trong việc sáng tạo, và chúng bổ trợ cho nhau. Mình hoạt động beatbox và thiết kế đồ họa với một sự cân bằng rất tự nhiên, nó như một vòng tuần hoàn, khi mình nghỉ giải lao việc này mình có thể giải trí bằng việc kia và ngược lại, cho lên mọi thứ không bao giờ bị nhàm chán, và mình luôn luôn sáng tạo.

Hơn nữa, việc sáng tạo ra bố cục của một bản nhạc hay của một trang giấy tĩnh, hay một đoạn animation có tính tương đồng như nhau. Sự hài hoà giữa các chi tiết trong bố cục đó, cách mình dẫn dắt tai nghe hay mắt nhìn của khán giả thông qua sự tương phản, nhịp điệu, tính lặp, chất liệu... rất giống nhau trong cả beatbox và graphic design. Đặc biệt nhất là tầm quan trọng của việc sử dụng Negative Space (không gian âm) trong Design và Silence (sự tĩnh lặng) trong Beatbox/Âm nhạc. Ngoài ra thì việc mình tư duy trong sáng tạo như là về góc nhìn hay việc giải quyết vấn đề (problem solving) cũng rất giống nhau.

Vậy tương lai bạn có thiên hướng theo đuổi bộ môn nào hơn không?

Trong tương lai, mình muốn theo đuổi cả hai hết mức có thể. Mình hoàn toàn tin tưởng vào việc hai chuyên ngành này bổ trợ rất nhiều cho nhau về tư duy sáng tạo, cân bằng cuộc sống và các mối quan hệ xã hội mà chúng mang lại cho mình. Đồng thời, trong tương lai mình cũng muốn tạo ra các sản phẩm kết hợp giữa cả 2.

"Mình rất tự tin và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải vô địch beatbox thế giới"

Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với World Beatbox Camp 2017?

Mình được ban tổ chức cuộc thi gửi lời mời tham dự. Trước đó, mình cũng từng lọt vào Top 4 Grand Beatbox Battle 2017.

Quá trình chuẩn bị cho giải đấu của bạn có lâu không? Và có gặp khó khăn gì không?

Trong giải đấu đó, mình sử dụng tất cả những bài tủ của mình trong các giải đấu trước kia. Thực sự mình cảm thấy rất tự tin vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng của mình, mình đã mất khoảng 2 tuần để ôn lại tất cả các bài, sắp xếp thứ tự cho từng vòng đấu. Thực sự cũng không có khó khăn gì.

Khi biết mình đạt giải quán quân thể thức đấu đơn, cảm xúc của bạn lúc ấy ra sao?

Đối thủ của mình trong trận chung kết là beatboxer Pash đến từ Nga, là một trong những beatboxer kì cựu nhất trên thế giới, và là một người mình đã theo dõi từ rất lâu. Khi mình nhận được kết quả chiến thắng thì mình cảm thấy rất bất ngờ và choáng ngợp. Đồng thời, mình cảm thấy rất vui mừng, vì lần đầu tiên mình, cũng như cộng đồng beatbox Việt Nam đạt được giải nhất của một giải đấu beatbox lớn.

Màn thi đấu beatbox giữa Bảo Trung và beatboxer đến từ Nga - Pash

Sản phẩm đã giúp bạn chiến thắng tại World Beatbox Camp là một sản phẩm do bạn tự sáng tác đúng không? Bạn có thể chia sẻ đôi chút về nó được không?

Đúng vậy. Ngoài các bài tủ của mình như Old Days, See The Sky, Bic boi, VIP, Killa... thì mình có một bài mới, bài quyết định chiến thắng của mình trong trận chung kết, đó chính là bài Everyday với đoạn drop thể loại Trap. Đoạn drop của bài này lấy cảm hứng từ chữ "D" trong tiếng Việt. Mình phát hiện ra sự đặc biệt của chữ "D" tiếng Việt trong thời gian mình đi du học và giao lưu các giải đấu quốc tế. Chữ "D" của tiếng Việt có một độ nảy rất đặc biệt, với lưỡi của mình đập vào trong thay vì đẩy hơi ra ngoài như trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ phương Tây khác. Cho nên khi mình drop xuống, "every... day day day", khán giả phản ứng một cách điên cuồng, vì đây là một âm thanh rất lạ tai so với họ.

Trung đã sáng tác được nhiều chưa? Và thường thì đâu là chất liệu giúp bạn sáng tác? Có nguồn cảm hứng hay một khoảng thời gian nhất định nào đó không?

Đến nay thì mình cũng sáng tác được khoảng 7 bài original. Các sáng tác của mình đến tự nhiên, lấy cảm hứng từ chính âm nhạc mà mình nghe, và đôi khi là các tác phẩm nghệ thuật thị giác. Mình không có hạn chế về thể loại nhạc. Thường các tác phẩm này cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện.

Ngoài đời, Trung tự nhận mình là một người như thế nào? Bạn bè bạn có đồng ý với điều đó không?

Một câu hỏi hơi riêng tư một chút, Trung đã có bạn gái chưa?

Mình đã có bạn gái. Bạn gái của mình là một Beatboxer đến từ Ba Lan.

Một cô gái như thế nào sẽ hấp dẫn được bạn?

Đối với mình, một cô gái hấp dẫn là một cô gái có đam mê và chí hướng. Đồng thời là người mà mình có thể chia sẻ được mọi thứ từ cuộc sống, suy nghĩ và đặc biệt là đam mê của mình.

Vậy còn về dự định trong thời gian sắp tới thì sao? Trung hãy chia sẻ một chút nhé!

Về thi đấu beatbox thì vào tháng 3 năm tới sẽ có giải đấu Grand Beatbox Battle năm 2018, do mình lọt vào top 4 năm ngoái, nên năm nay mình được đắc cách vào thẳng vòng trong. Mình mong muốn trong năm 2018 hoặc 2019 sẽ ra được album đầu tay, 100% beatbox.

Tháng 10 năm 2018, mình biểu diễn cùng nghệ sĩ Guitar Nguyên Lê, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang nhạc cụ dân tộc và rất nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ Việt Nam từ đoàn xiếc Hà Nội và khắp các nơi trên thế giới tại show diễn OVERSEAS, diễn ra tại thành phố Lyon, Pháp.

Cũng trong thời gian sắp tới, mình còn có dự định kết hợp 2 ngành visual art và beatbox với nhau trong một sản phẩm video ca nhạc, do mình tự sáng tác, thực hiện cả về mặt hình ảnh và âm thanh. Mình luôn hy vọng có thể đưa được nhiều beatboxer đến từ Việt Nam ra đấu trường quốc tế hơn nữa.

Cảm ơn Trung vì cuộc trò chuyện hôm nay!

Một số clip màn biểu diễn beatbox của Bảo Trung: