Gặp gỡ 8 vị “bác sĩ động vật”: chữa lành cho con người bằng khả năng siêu đặc biệt

1.Rojo và Napoleon, 2 chú lạc đà trị liệu

Rojo và Napoleon là hai chú lạc đà nổi tiếng nhất thành phố Vancouver, bang Washington, Hoa Kỳ với khả năng chữa bệnh của mình. Chúng thường được đưa đến các bệnh viện địa phương, trung tâm phục hồi, và trường học để giúp đỡ các bệnh nhân trong quá trình trị liệu.

Năm 2007, Rojo và Napoleon chính thức được công nhận trở thành "bác sĩ động vật" có khả năng trị liệu. Kể từ đó, chúng đã hỗ trợ hơn 800 bệnh nhân đang gặp phải vấn đề tâm lý. Trên toàn nước Mỹ, chỉ có 14 cá thể lạc đà được công nhận có khả năng trị liệu và điều đó càng khiến loại động vật này trở nên đặc biệt.

2. Chú mèo Oscar với khả năng tiên đoán cái chết

Oscar có lẽ là chú mèo nổi tiếng nhất thế giới bởi khả năng tiên đoán cái chết con người. Năm 2007, Oscar xuất hiện trên tạp chí y khoa "New England of Journal Medicine" (tạm dịch Tạp chí Y dược New England) và khiến mọi người bàn tán xôn xao trước khả năng vi diệu của mình.

Oscar hiện đang sống cùng các bệnh nhân tại viện dưỡng lão và trung tâm phục hồi Steere House, Mỹ. Cứ vài tiếng trước khi người bệnh sắp lìa đời, Oscar đều đến cạnh họ, quấn quýt và cuộn tròn vào lòng người bệnh nhân ấy cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng mới lặng lẽ rời đi.

Chú mèo có khả năng tiên đoán cái chết.

Tuy chú mèo này có khả năng báo trước cái chết nhưng bệnh nhân và người thân của họ không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, họ còn cảm thấy được an ủi bởi Oscar đã trở thành người bạn đồng hành ân cần trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời người bệnh.

3. Chú chó Spartacus trở thành người bầu bạn cho những người khủng hoảng tâm lý



Sau vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut, Mỹ năm 2012, rất nhiều học sinh, giáo viên và những nhân chứng chứng kiến vụ việc đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, bất an. Một người bạn 4 chân với danh hiệu "bác sĩ động vật" đã xuất hiện và giúp họ vượt qua cơn ác mộng đó.

Chú chó Spartacus trở thành người bầu bạn cho những người khủng hoảng tâm lý.

Người bạn ấy chính là chú chó Spartacus, thuộc giống chó Akita. Trong nhiều tháng liền, chú chó đã đồng hành và trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn cho cả trẻ em và người lớn. Spartacus đã đem lại tác động tích cực rất lớn, đến mức khiến chính quyền bang Connecticut ban hành điều luật mới: bắt buộc những nạn nhân vừa trải qua khủng hoảng trong vòng 24 tiếng phải đến gặp và điều trị với "chó trị liệu".

4. Hector, chú "chó chọi" có khả năng trị liệu

Tuổi thơ của chú chó pitbull Hector vấp phải nhiều tổn thương, đau đớn do bị huấn luyện để trở thành một "sát thủ" trong tổ chức chọi chó Micheal Vick. May mắn thay, năm 2007, Hector cùng 46 chú chó khác đã được cứu khỏi tổ chức vô nhân đạo đó.

Từ "chó chọi pitbull", Hector trở thành người bạn thân thiết của trẻ em.

Sau khi được giải cứu và nhận nuôi, người chủ mới của Hector đã huấn luyện chú trở thành một chú chó trị liệu. Hector được đưa đến trường học để trẻ em học cách yêu thương động vật.

5. Lexy, cô chó nghiệp vụ có khả năng trị liệu

Khác với những chú chó nghiệp vụ thông thường là đồng đội trung thành của lực lượng chiến sĩ, cô chó nghiệp vụ Lexy này lại có vai trò đặc biệt là "bác sĩ động vật" trị liệu cho những người lính chiến đấu.

Chó nghiệp vụ Lexy là "bác sĩ trị liệu" cho những người lính chiến đấu.

Lexy hiện đang là chó nghiệp vụ phục vụ trong lực lượng không quân Fort Bragg, Mỹ. Cùng với các bác sĩ tâm lý tại Sư đoàn Không quân 82, Lexy đã giúp rất nhiều quân nhân giảm bớt căng thẳng hay vượt qua sang chấn tâm lý sau các cuộc chiến. Việc có bác sĩ trị liệu là một loài vật gần gũi đã khiến những quân nhân này không còn e ngại về việc điều trị tâm lý. Từ đó, họ cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn nên việc điều trị cũng dễ dàng và hiệu quả hơn.

6. "Bác sĩ động vật" nặng ký nhất: cô heo Buttercup

Cô lợn nhỏ Buttercup đáng yêu này là một người bạn rất thích hợp cho những đứa trẻ chậm phát triển hoặc mắc chứng bệnh tâm thần. Lois Brady, nhà nghiên cứu các bệnh gây rối loạn ngôn ngữ đã cùng Buttercup đến thăm các trường học tại San Francisco. Theo như lời kể của Lois, Buttercup cực kì hiền lành, dễ chịu nên kể cả những đứa trẻ nhút nhát nhất cũng thoải mái tiếp xúc với nó.

"Bác sĩ trị liệu" nặng ký nhất, cô heo Buttercup giúp đỡ trẻ tự kỷ.

Đặc biệt, Buttercup có thể tác động tích cực đến những trẻ tự kỷ. Một cậu bé mắc chứng tự kỉ trầm trọng đã lần đầu nói chuyện với các bạn cùng lớp sau khi vuốt ve Buttercup.

7. Elsa, cô chó khuyết tật tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân bại liệt

Elsa có một tuổi thơ bất hạnh khi bị chủ nhân hành hạ và bỏ rơi. Năm 1 tuổi, Elsa mắc phải chứng nghẽn mạch khiến chân sau của cô gần như không cử động được. Cuộc đời Elsa chỉ bắt đầu thay đổi khi được người phụ nữ tốt bụng Kelly Dann nhận nuôi. Bà đưa Elsa đi phục hồi chức năng 2 chân sau, đồng thời đăng kí cho cô tham gia chương trình hỗ trợ các bệnh nhân.

Cuộc đời Elsa chỉ bắt đầu thay đổi khi được người phụ nữ tốt bụng Kelly Dann nhận nuôi.

Tuy vẫn phải phụ thuộc vào bánh xe gắn ở 2 chân sau, Elsa đã có thể tự mình di chuyển. Cô chó nhỏ Elsa được trao danh hiệu "Anh hùng Động vật" năm 2013 của Hiệp hội British Columbia tổ chức, nhờ vào những đóng góp to lớn của cô đối với những bệnh nhân cần điều trị lâu dài, nhất là những bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống. Họ đã được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, ý chí chiến đấu với bệnh tật.

8. Chú chó mù Xander giúp nhiều người nhận ra ý nghĩa sống sâu sắc

Một vụ tai nạn lúc nhỏ đã vĩnh viễn cướp đi hai đôi mắt của chú chó Xander, nhưng điều đó không có nghĩa là cướp đi niềm vui sống của chú chó nhỏ. Ngược lại, Xander còn sống thật ý nghĩa khi truyền hy vọng đến những người khác.

Chú chó mù Xander giúp nhiều người nhận ra ý nghĩa sống sâu sắc.

Công việc hằng ngày của chú là cùng với thành viên tổ chức nhân đạo như "Klamath-Lake CARES" hay "Hands and Words are not for Hurting" đến thăm những trẻ em là nạn nhân bị lạm dụng hay bạo hành. Bằng cách nô đùa cùng lũ trẻ, Xander đã mang nụ cười trở lại trên gương mặt những đứa trẻ đáng thương.