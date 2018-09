Dưới đây là những bản hit của nhà CUBE, quá hợp để làm OST cho bộ phim "Đuổi hay không đuổi" với HyunA và E'Dawn

Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Kpop, một màn đuổi hay không đuổi giữa một công ty giải trí và gà nhà đang là đề tài bàn tán hot nhất ngày hôm nay. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà có biết bao nhiêu thông báo được đưa ra, lúc bảo đuổi, lúc bảo đang xem xét, lúc thì bảo đã chính thức khiến dân tình quay như chong chóng. Thế rồi chốt lại thì:

CUBE Entertainment có đuổi cặp đôi HyunA và E'Dawn không vậy?

Đây chính là một câu hỏi lớn đang được đặt ra bởi toàn thể fan Kpop. Ai cũng dần trở nên mệt mỏi với "trò đùa" này dù rằng đây là một sự vụ hết sức nghiêm trọng, nghiêm túc tới tương lai sự nghiệp của HyunA và E'Dawn. Lời nói của CUBE càng ngày càng trở nên khó có thể tin tưởng được khi cách phát ngôn của công ty này thật mông lung.

Thôi thì mặc dù là quyết định chính thức nhưng dường như màn drama này chưa chắc đã kết thúc ngay được đâu, cùng chờ xem diễn biến gì sẽ xảy đến tiếp theo. Trong lúc đấy, mình gọi cốc trà sữa, mua thêm vài cái bánh rồi tôi và bạn cùng nhau nghe list nhạc này coi như OST của bộ drama dài tập này. Cũng sẵn tiện nhớ về một thời hoàng kim của công ty CUBE Entertainment với các nhóm nhạc thành công, đặc biệt là HyunA.

Change - HyunA ft. Jun Hyung. "I can change, you can change, we can change..." và CUBE có thể thay đổi đổi quyết định bất cứ lúc nào!