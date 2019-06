Được các beauty editor ca ngợi lên mây, đây là 7 món skincare Hàn Quốc chất lượng đỉnh cao mà bạn nhất định phải thử năm nay

Có giá phải chăng nhất: Skinfood Wash Off Black Sugar Mask (235.000 VNĐ)



Nếu không muốn bỏ qua nhiều tiền cho mặt nạ tẩy da chết vật lý nhưng vẫn muốn đảm bảo về chất lượng, bạn rất nên dùng thử mặt nạ đường đen đình đám của Skinfood. Được làm từ hạt đường đen nhẹ dịu và thân thiện với da, sản phẩm này cuốn trôi tế bào da chết, kích thích quá trình tái tạo da và hỗ trợ giảm dầu, mang đến làn da hồng hào sáng mịn. Ngoài đường đen, mặt nạ còn được bổ sung các loại khoáng chất và vitamin với chức năng cấp ẩm cho da. Khi đã dùng sản phẩm này, bạn sẽ thấy rằng scrub tẩy da chết không phải lúc nào cũng chỉ trực chờ gây kích ứng da.

Tốt nhất cho da dầu: Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Purifying (560.000 VNĐ)

Hẳn có rất nhiều cô nàng da dầu sẽ giãy nảy lên khi đọc đề mục kể trên. Lâu nay, các sản phẩm dạng sáp/dầu vốn bị cho là kẻ thù của da dầu vì dễ gây mụn, nhưng chuyện sẽ không bi đát như vậy nếu bạn chọn đúng loại sáp/dầu không gây bít tắc lỗ chân lông. Khi đó, bạn sẽ thấy đây là thứ làm sạch lớp makeup, bụi bẩn, dầu thừa hiệu quả nhất mà lại không gây khô da. Sáp tẩy trang Banila Co chính là một huyền thoại với kết cấu đặc mịn, khi lên da sẽ nhanh chóng chuyển thành dạng dầu lỏng cuốn trôi lớp makeup lì lợm nhất, chấp luôn cả mascara chống thấm nước lẫn son kem. Sản phẩm này được rất nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích khi thực hiện làm sạch kép double cleansing.

Tốt nhất cho da lão hóa: Botanic Farm Rice Ferment First Essence (820.000 VNĐ)



Essence (tinh chất) thường bị nhầm lẫn với toner nhưng sự thật là nó không những khác biệt mà còn lợi hại hơn toner rất nhiều. Essence có kết cấu đặc hơn, được bổ sung hoạt chất đặc trị các vấn đề của da như da khô, lão hóa, v.v... Sản phẩm essence này của Botanic Farm có thể hơi lạ tai nhưng lại được các biên tập viên làm đẹp lão làng chấm điểm cao ngất ngưởng với chiết xuất cám gạo lên men, lactic acid, rễ cam thảo mang đến hàng loạt công dụng như tẩy da chết, dưỡng ẩm, làm sáng da, mờ nếp nhăn.

Tốt nhất cho da khô: Peach & Lily KBeauty Rescue Balm (655.000 VNĐ)



Nếu da bạn lúc nào cũng khô như ngói, thậm chí tróc vảy bất kể đông hè và dùng sản phẩm nào cũng không ăn thua, sáp dưỡng ẩm của Peach & Lily có thể chính là thứ còn thiếu trong cuộc đời bạn. Không chứa dầu khoáng hay petroleum, loại sáp này sử dụng dầu hạt hướng dương để dưỡng ẩm da, cung cấp độ ẩm sâu và dài lâu cho làn da khô cằn nhất. Vậy nhưng không chỉ dừng lại ở dưỡng ẩm, sản phẩm này còn lợi hại hơn thế khi kiêm luôn cả chức năng củng cố, sửa chữa hàng rào bảo vệ da với thành phần ceramide. Chất sáp đậm đặc nhưng thấm rất nhanh, không gây nặng mặt.

Tốt nhất cho da mụn: Benton Honest TT Mist (257.000 VNĐ)



Điều gì khiến Benton Honest TT Mist được đánh giá là sản phẩm tuyệt nhất cho da mụn? Ấy là ngoài nhiệm vụ chính là cấp ẩm, em nó còn kiêm luôn nhiệm vụ kháng viêm, làm dịu da, giảm tình trạng sưng đỏ mụn nhờ thành phần tràm trà, người hùng trong làng trị mụn. Hiếm có sản phẩm trị mụn nào lại không gây khô da và sản phẩm này chính là một "của hiếm" như vậy. Còn gì tuyệt hơn khi biết rằng mỗi lần xịt xịt, làn da không chỉ được tươi mát mà còn đang chiến đấu chống lại mụn?

Tốt nhất cho da nhạy cảm: SKINRX LAB MadeCera Express Mask (700.000 VNĐ/5 miếng)

Thêm một sản phẩm lạ tai nhưng không thử thì sẽ day dứt mãi, nhất là với những ai sở hữu làn da nhạy cảm. Mặt nạ SKINRX LAB MadeCera Express Mask có thành phần ngôi sao là chiết xuất rau má rất giàu các amino acid và acid béo vốn nổi tiếng với khả năng kích thích sản sinh collagen, kích thích tái tạo da, giảm tình trạng đỏ da rất phổ biến ở da nhạy cảm, cải thiện sức khỏe làn da nói chung.

Hợp với mọi loại da: Laneige Water Sleeping Mask (585.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm đi tiên phong trong trào lưu mặt nạ ngủ và cũng là thứ bảo bối biến giấc mơ "chỉ cần ngủ là da đẹp" của các cô nàng. Khi được bôi lên da, chất gel mướt mát sẽ thẩm thấu gần như tức thì, cấp ẩm sâu cho da với nước khoáng ion - combo bao gồm 6 loại chất khoáng cực kỳ tốt cho da trong đó có magiê và canxi - và duy trì độ ẩm đó từ đêm đến sáng. Ngoài ra, sản phẩm còn có chiết xuất gỗ trầm hương và hoa hồng có tác dụng làm dịu da kết hợp với dạ anh thảo làm mềm và sáng da. Sáng dậy, bạn sẽ thấy da mềm mướt, sáng trong hơn hẳn và trạng thái đó vẫn được duy trì ngay cả sau khi bạn rửa mặt.

Theo Byrdie